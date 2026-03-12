【出張がない月の固定費0円】法人向け「借りっぱなし」Wi-Fi新プラン、2026年3月10日より提供開始

株式会社HUMAN LIFE

グローバルWi-Fiサービス「ZEUS WiFi for GLOBAL」（URL：https://zeuswifi-global.jp/）を提供する、株式会社HUMAN LIFE（本社：東京都新宿区、代表：板垣瑞樹）は、海外Wi-Fiレンタルサービスの法人向けプランをリニューアルし、2026年3月10日より新プランの提供を開始します。

新ビジネスプラン（URL：https://zeuswifi-global.jp/business/）は、「出張がない月は料金ゼロ」をコンセプトに、使った日数分だけ料金が発生する従量制を採用。

Wi-Fi端末は借りたまま返却不要の「借りっぱなし」スタイルで、海外出張の都度レンタルする手間を解消します。

ビジネスプラン リニューアルの背景

海外出張が常態化していない企業では、毎月固定費を払い続けるWi-Fiサービスはコスト効率が低く、また出張のたびにレンタルWi-Fiを申し込み・受取・返却する運用負荷も課題となっています。

さらに、国内用と海外用で別々のWi-Fiを契約している企業も多く、契約の複雑化・コスト増が問題となっていました。

「ZEUS WiFi for GLOBAL ビジネスプラン」は、こうした企業ならではの課題をまとめて解決します。

こんな法人様におすすめ

新ビジネスプランの3つの特長

- たまにしか海外に行かないのに、毎月固定のWi-Fi料金を払っている。- 海外出張のたびにレンタルWi-Fiを申し込み、受取・返却が面倒だと感じている。- 日本国内用と海外用、それぞれ別々にWi-Fiを契約して管理が煩雑だと感じている。

●特長1｜使った日数分だけのお支払い。出張ゼロの月は料金ゼロ。

月額固定料金は一切不要。 Wi-Fiを実際に使用した日数分のみ費用が発生するため、出張頻度に波がある企業でも無駄なくご利用いただけます。 初期費用・月額基本料も0円です。

●特長2｜電源を入れるだけで日本国内＋海外135の国・地域に対応。

複雑な設定は不要。電源を入れるだけで、日本国内はもちろん、海外135の国・地域でそのままご利用いただけます。国内用・海外用を別々に契約する必要がなく、1台で完結します。

●特長3｜端末は「借りっぱなし」でOK。都度レンタルの手間なし。

端末は契約期間中、手元に置いたまま。出張のたびにレンタルWi-Fiを申し込んで受け取り・返却する手間が一切なくなります。複数台の管理にも最適です。

目玉は1日10GBの大容量「無制限プラン」

今回のリニューアルで注目すべきは、PC作業や動画視聴もストレスなく行える「無制限プラン」です。

1日10GBまで高速通信が可能であり、これはWeb会議なら約15時間以上、高画質動画の視聴でも数時間に相当する大容量です。

海外・国内を問わず、複数デバイスを繋いでも余裕を持って業務に集中できます。

※1日10GBを超えた場合も、低速（128kbps）で通信可能です。

利用シーンに合わせた3つの料金プラン

利用用途にあわせ、3つのプランからお選びいただけます。

安心のオプションサービス

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54051/table/26_1_f4d0c0d3fab7c5425c0372e0d264b3e7.jpg?v=202603120551 ]

端末補償オプションを追加することで、万が一の紛失・故障時も損害金が0円に。海外出張が多い企業にも安心してご利用いただけます。

なお、すべての端末補償オプションは初月無料でお試しいただけます。

