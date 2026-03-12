AIX、アイスタイルのマーケティング支援事業における業務効率化支援を開始

株式会社AIX

株式会社AIX（以下、AIX）は、当社が提供する「1年間のDX化完全パッケージ」により株式会社アイスタイル（以下、アイスタイル）のマーケティング支援事業における業務プロセス効率化に向けた支援を開始いたしました。



AIXが提供するAI活用支援プログラムを、生成AIやAIエージェント技術を用いた実証実験および実業務への導入検討を進めてまいります。





本取り組みの背景と内容

※AIXが提供する「1年間のDX化完全パッケージ（https://aixinc.co.jp/）」は、AIを前提とした業務設計への転換を要件考案から実装、現場運用、効果発揮まで、課題整理から運用効果発揮まで全工程を伴走するプログラムです。

アイスタイルは兼ねてより日本最大のコスメ・美容のプラットフォーム「@cosme」の運営、＠cosmeの公式通販「＠cosme SHOPPING」、実店舗としてのコスメセレクトショップ「＠cosme STORE」など、デジタルからリアルにおける顧客体験を捉えたマーケティング支援を提供しています。



その中で日々クライアントの多様なニーズに応えるべく、顧客支援を支える基盤となる社内業務ではシステムを通じて複数事業を横断したデータ処理や統合、人的オペレーションの連携精度向上と迅速化に対しても取り組んでいます。本取り組みでは、第一弾として複数事業を横断した顧客のソリューション活用支援、および広告運用に関連する特定のオペレーション業務を対象に、AIXの技術を活用したワークフローの再設計に着手します。

これにより、より付加価値の高い顧客へのソリューション提供の環境構築を目指します。

今後の展開

AIXは、AI活用を構想段階にとどめるのではなく、実装し、“結果が出るまでの伴走を行うDX支援“を推進します。AIエージェント実装の実践モデルを拡張し、変革に本気で取り組む企業のパートナーとして日本企業の競争力向上に貢献してまいります。

AIエージェント活用やDX推進をご検討中の企業様からのご相談も受け付けております。

会社概要

株式会社AIX

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目23-2 原宿ドレスビル

代表者：代表取締役 井上 聖司

事業内容：AI-DX支援事業

URL：https://aixinc.co.jp/



株式会社アイスタイル

所在地：東京都港区赤坂1丁目 12番 32号 アーク森ビル 34階

代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

事業内容：美容系総合サイト「@cosme（アットコスメ）」の企画・運営 / 関連広告サービス、マーケティング・リサーチサービスの提供

URL：https://www.istyle.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社AIX 広報担当

Email：pr@aixinc.co.jp