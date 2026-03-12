Panaya Japan、Partner Award 2025を発表

Panaya Ltd.

2026年3月12日 Panaya Inc.（本社：米国 ニュージャージー州 CEO David Binny、以下Panaya）は、Panaya Japan「Partner Award 2025」の受賞企業を発表しました。

3月10日に実施された「Panaya Japan Partner Conference 2026」で、2025年度のビジネス実績、市場拡大や顧客への価値提供に大きく寄与したパートナー各社へ、その栄誉を讃えトロフィーを贈呈しました。あわせて、2026年のさらなる飛躍に向けた製品ビジョンを公開し、市場攻略に向けたパートナーとの共創体制をより強固なものにしました。

技術革新と信頼を軸にした受賞各社の功績は次のとおりです。



Partner of the Year 2025

株式会社電通総研様

【受賞理由】

2025年度のPanayaビジネスの売上高において最高位の実績を上げられました。また、多くの共同マーケティング活動や自動テストをはじめとする新機能・新製品の評価も強力に推進され、市場におけるPanayaの認知度拡大および案件創出においても最高位の実績を上げられました。

S/4HANA Champion of the Year

富士通株式会社様

【受賞理由】

S/4HANAコンバージョンプロジェクトの新規顧客獲得件数において最高位の実績を上げられました。また、Panayaとの営業面での連携を着実に強化され、日本国内のみならずグローバル組織も含めた協業体制の構築により、Panayaのビジネス拡大に大きく貢献されました。

Trusted Delivery Excellence Award

日本アイ・ビー・エム株式会社様

【受賞理由】

半導体関連メーカーのSAPプロジェクトにおいてPanayaテストツールの導入を強力にご支援いただき、品質と信頼性の高いプロジェクト推進を実現されました。お客様からの高い評価と信頼を獲得するとともに、継続的なビジネスの創出にも大きく貢献いただきました。

Assessment Champion of the Year

クレスコ・イー・ソリューション株式会社様

【受賞理由】

Panayaを活用したアセスメントの提供数において最高位の実績を上げられました。多くの提案活動やプロジェクト実施を通じて、Panayaの市場への認知拡大や新規案件創出に大きく貢献されました。

Test Automation Growth Award

株式会社AGEST様

【受賞理由】

AGEST様は、テスト専門会社としての高度な知見と実績を活かし、Panayaのテスト自動化ツールの販売および提案活動において大きく貢献されました。特に大手小売業のお客様をはじめとした案件において、テスト自動化の価値を的確に訴求し、Panayaビジネスの拡大に寄与されました。

New Partnership Growth Award

ビジネスエンジニアリング株式会社様

【受賞理由】

昨年よりPanayaとのビジネスを本格的に開始され、自社の新たな価値創出に向けて、Panayaのさまざまな機能を積極的に検証・活用いただきました。新しい技術とビジネスモデルを柔軟に取り入れ、将来に向けた成長の基盤を築かれました。



Panayaについて

Panayaは、クラウドベースのERP/CRMアプリケーションの影響分析とテストツールを提供しています。弊社のチェンジインテリジェンスプラットフォームは、組織が継続的にアプリケーションを変更し、ビジネス要求に応じてタイムリーにイノベーションを提供することを可能にします。Panayaは、2006年以降、62か国にわたりFortune500社の3分の１を含む3000社の企業に導入され、迅速かつ高品質なアプリケーションのリリースを支援しています。国内においても400社以上のSAPプロジェクトに導入されています。

Panayaの詳細は、panaya.com/jp(https://www.panaya.com/jp/) をご参照ください。