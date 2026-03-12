絵本の校正に必要な正確なタイリング出力に加え、色の再現性と出力スピードによって制作効率が向上。株式会社ブロンズ新社様の複合機Canon imageFORCE導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、株式会社ブロンズ新社（所在地／東京都渋谷区神宮前6-31-15、代表取締役／若月眞知子）様の、複合機Canon imageFORCE C7165F Pro（以下、imageFORCE）導入事例を公開しました。同社は絵本の校正業務のためにimageFORCEを導入し、タイリング出力の品質や色味の再現性、出力スピードの向上などによって、校正作業の効率化を実現されました。

●株式会社ブロンズ新社様のCanon imageFORCE C7165F Pro導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/canon/bronze.html

株式会社ブロンズ新社様は、絵本や児童書を中心に手掛ける出版社です。「らくがき絵本」「くまのがっこう」「しごとば」「だるまさん」シリーズや、ヨシタケシンスケ「発想えほん」シリーズなど、国内外で親しまれている数多くの作品を世に送り出してきました。

同社では、絵本のページやカバー、帯、ポスターなどの販促物を、紙で出力し校正しています。A3サイズに収まらない作品に関してはタイリング出力をしていましたが、その際に発生する印刷のズレが課題となっていました。複合機の老朽化をきっかけに、複合機の入れ替えを検討することになりました。

imageFORCE導入の決め手となったのは、「タイリング出力の品質」「色味の再現性」「機体の大きさ」の3つの条件をバランス良く満たしている点です。現在はタイリング出力が安定し、ズレがほとんど発生しなくなりました。さらに出力スピードも速くなったことで、校正作業のストレスが大きく軽減されています。

記事内では、複合機を選定したポイントやTooのサポート体制についても具体的に語られています。ぜひご覧ください。

■Tooが取り扱うプリンター・複合機についてはこちら

https://www.too.com/product/printer/

株式会社Tooは、「人々がクリエイティブなれる環境をクリエイトする」をミッションに掲げ、1919年の創業以来、お客様のビジネス成長に合わせた環境づくりを支援しています。プリンター・複合機の分野においては、デザイン業界への環境構築支援によって培った豊富な経験とメーカー認定の高い技術力を活かし、色再現へのこだわりやネットワーク・セキュリティ対策までを含めた、総合的なサポートを提供しています。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too デザインアカウント部

E-Mail tyo_info@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル