パワーモバイルコードレスアイロン＜IB-S510B＞を発売

シャープは、外出先で手軽にヘアスタイリングができるパワーモバイルコードレスアイロン＜IB-S510B＞を発売します。

近年、外出中に前髪や顔周りのヘアスタイルをすぐに整えられるコードレスタイプのヘアアイロンの市場が拡大しています。一方で、「使いたいときに電池切れで使えなかった」という声も少なくありません。

本機は、5000mAhの大容量バッテリーを搭載。1日1回、5分間のスタイリングなら一週間充電なしで7回お使いいただけます（※1）。旅行や出張時などバッテリーを取り外すことで機内持ち込みも可能（※2）です。

また、プレートには、効率よく熱が伝わり、すべりやすさが当社従来機比約20％向上（※3）した「ダイヤモンドコーティング」を採用しました。毛先を摩擦ダメージからまもりながら、手軽にニュアンスを手直しいただけます。

さらに、スリムな幅12mmのクッションプレートにより細かな毛束にも当てやすく、プレート横のサイドコームが自然な毛流れをサポート。力を加えやすくなる指がかり形状や手になじむフォルム設計により、顔回りの繊細な曲線やニュアンスまで直感的に仕上げられます。

■ 主な特長

1．1回の充電で7回使える、5000mAhの大容量バッテリーを搭載

2．髪に効率よく熱を伝え、摩擦ダメージを抑える「ダイヤモンドコーティングプレート」を採用

3．細部のスタイリングがしやすい幅12mmのプレートと手になじむフォルム設計

※1 1回の想定使用時間を5分間とした場合（180℃設定時）。

※2 航空会社により異なる場合があります。事前にご利用になる航空会社の規定をご確認ください。

※3 当社従来機＜IB-LS7＞（2019年発売／セラミックプレート）：10.2と、本機と同じダイヤモンドコーティングプレートを採用した＜IB-S8000＞（2024年発売）：8.0との動摩擦力の比較において。

● 使用時間、充電時間は目安であり、使用環境や電池の状態によって変わることがあります。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

