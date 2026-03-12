【Roland DG×イメージ・マジック】最新DTF・UV・UV-DTFプリンターを体験できる「プレミアム商談会」を開催

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）は、オンデマンドプリントビジネス向けの最新機器を体験できる「Roland DG×イメージ・マジック プレミアム商談会」の参加受付を開始しました。

オリジナルグッズ市場の拡大に伴い、在庫を持たず必要な分だけ生産するオンデマンドプリントの需要や、省スペース・低資金で始められるプリントビジネスへのニーズが高まっています。こうした背景から、新規事業や取扱商材の拡大をご検討のお客様に向け、オンデマンドプリントに最適な最新プリンターのエントリーモデルを中心にご紹介するプレミアム商談会をローランド ディー.ジー.株式会社(https://www.rolanddg.com/ja)とのコラボレーションにより開催する運びとなりました。

■商談会の特徴

1.オンデマンドプリンターの展示と実機体験

各会場にてオンデマンドプリント用の最新機器を現場で展示し、実際に機器に触れることができます。

2.プロフェッショナルによる直接解説

オンデマンドプリントビジネスへの機器導入や活用方法について、専門スタッフから直接説明を受けることができます。

3.新規事業向けエントリーモデルの紹介

低資金・省スペースでオンデマンドプリントを開始できるモデルを中心に展示し、ビジネスのスタートを支援します。

■展示機器のご紹介

【Roland DG社】

・TY-300i：白インク搭載量が従来機の2倍となり、大量生産と高精細な画質を両立したDTF（Direct To Film）プリンターです

https://www.rolanddg.co.jp/products/printers/ty-300-direct-to-film-printer





・BD-8：最大A5サイズ・高さ102mmまでの立体物にダイレクト印刷ができる、コンパクトなデスクトップ型UVプリンターです。

https://www.rolanddg.co.jp/products/printers/versastudio-bd-series





・BD-12：最大A4サイズに対応し、文具やコスメグッズなどへの加飾に最適なデスクトップ型UVプリンターです。

https://www.rolanddg.co.jp/products/printers/versastudio-bd-series





・BY-20：プリント＆カット機能を備え、省スペースでオリジナルアパレルを簡単に作成できるデスクトップ型DTFプリンターです。

https://www.rolanddg.co.jp/products/printers/versastudio-by-20

【イメージ・マジック】

・NocaiロータリーUV：ボトルやタンブラーなどの円筒形素材へ、360度高速ダイレクト印刷が可能なロータリーUVプリンターです。

https://store.imagemagic.co.jp/rotary-uv/470





・UV-DTF30：硬質素材に貼れる「UV-DTF転写シール」を作成でき、印刷からフィルム貼付まで自動化された30cm幅の卓上型UV-DTFプリンターです。

https://store.imagemagic.co.jp/uvdtf/uvdtf-printer/476





・Xtoolアパレルプリンター：印刷からパウダー塗布・加熱乾燥までの工程を全自動化し、専門知識不要でアパレル製作が可能なDTFプリンターです。

https://store.imagemagic.co.jp/dtf/dtf-printer/663



※出展機器は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■商談会概要

【名称】

「Roland DG×イメージ・マジック プレミアム商談会」

【参加費】

無料

【お申し込みURL(事前予約制)】

https://store.imagemagic.co.jp/roland-im-exhibition-form/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=roland_im_exhibition(https://store.imagemagic.co.jp/roland-im-exhibition-form/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=roland_im_exhibition)

【開催日程・出展機器】・大阪開催

日程：2026年4月9日（木）、10日（金）

時間：10:00～17:00

場所：Roland DG大阪SR

https://www.rolanddg.com/ja/about-us/offices-and-group-companies/osaka



出展機器：

Roland DG社（TY-300i、BD-8、BD-12、BY-20）

イメージ・マジック（NocaiロータリーUV、UV-DTF30、Xtoolアパレルプリンター）

・東京開催

日時：2026年4月16日（木）、17日（金）

時間：10:00～17:00

場所：Roland DG東京

https://www.rolanddg.com/ja/about-us/offices-and-group-companies/tokyo



出展機器：

Roland DG社（BY-20、BD-8、BD-12）

イメージ・マジック（NocaiロータリーUV、UV-DTF30、Xtoolアパレルプリンター）

・福岡開催

日程：2026年5月19日（火）、20日（水）

時間：10:00～17:00

場所：Roland DG福岡SR

https://www.rolanddg.com/ja/about-us/offices-and-group-companies/fukuoka



出展機器：

Roland DG社（BY-20、BD-12）

イメージ・マジック（NocaiロータリーUV、UV-DTF30、Xtoolアパレルプリンター）

・名古屋開催

日程：2026年5月26日（火）、27日（水）

時間：10:00～17:00

場所：Roland DG名古屋SR

https://www.rolanddg.com/ja/about-us/offices-and-group-companies/nagoya



出展機器：

Roland DG社（TY-300i、BD-12）

イメージ・マジック（NocaiロータリーUV、UV-DTF30、Xtoolアパレルプリンター）



■お問い合わせ

【本件に関するお問い合わせ】

https://store.imagemagic.co.jp/contact/

【株式会社イメージ・マジックについて】

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。



■会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/

【ローランド ディー.ジー.株式会社について】

当社は、創業以来、XYZ軸すなわち、よこ・たて・高さを制御する独自のデジタル技術を通じて、新たなものづくりを提案しています。設計・製図分野に向けたXY軸制御のペンプロッタから始まった当社の製品群は、時代の先端技術を取り入れながら、ペンをカッターに持ち替えてカッティングプロッタへ、またインクジェットヘッドを搭載することでカラープリンターへと進化し、さらにはZ軸を加えることで3次元切削加工機へと発展しました。

現在では、サイン（看板や広告などの表示物）をはじめとしたさまざまな業界に向けた業務用大型インクジェットプリンターと、デジタルデータを活用するモノづくり分野に向けた切削加工機や彫刻機などの工作機器が主力製品となっています。

当社は、今後もますます高まるお客様のご要望に応えるため、デジタル制御技術をベースに新たな技術を積極的に取り入れ、誰もが思い通りのイメージをカタチにできる世界を広げていきます。

■会社概要

社名：ローランド ディー.ジー.株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 田部 耕平

資本金：10,000,000円

本社：静岡県浜松市浜名区新都田一丁目1番2号

https://www.rolanddg.co.jp/