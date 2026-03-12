FAcraft、設備保全データのナレッジ活用を推進するAIエージェント「Fixey」を正式リリース

株式会社FAcraft

株式会社FAcraft（本社：愛知県、代表取締役：沖盛和希）は、製造業の設備保全部門向けAIエージェント「Fixey（フィクシー）」の提供を開始しました。

Fixeyは、修理履歴や設備情報、マニュアルなど現場に蓄積された保全データをAIで横断的に活用し、設備トラブル対応だけでなく、予防保全の提案や保全データ分析の効率化まで支援する設備保全特化型AIエージェントです。

現在、Fixeyは大手自動車部品メーカーを中心に導入が進んでおり、製造拠点での保全データ活用やトラブル対応の迅速化に活用されています。

■開発背景

製造業の設備保全部門では、設備トラブルへの迅速な対応やノウハウの継承が重要なテーマとなっています。しかし近年、設備の高度化・複雑化により、設備保全に求められる知識量と専門性は大きく増加しています。

1つの設備には電気・機械・制御など複数の技術領域が関わり、多数の機器で構成されるため、設備トラブルのたびに新たな知識のキャッチアップが必要となり、保全業務の難易度は年々高まっています。

一方で、熟練保全人材の不足や若手の離職など、人材面の課題も深刻化しています。その結果、突発対応に追われ、予防保全や改善活動が後回しになるといった悪循環も生まれています。

さらに、現場には多くの保全データが蓄積されているものの、過去トラブルの検索に時間がかかる、拠点ごとに記録フォーマットが異なる、ベテランのノウハウが共有されないなど、十分に活用されていないケースも多く見られます。

こうした「求められる保全スキルの高度化」「人材不足」「分断されたデータ」という課題を背景に、Fixeyは製造業の設備保全データに特化したAIエージェントとして開発されました。

■ AIエージェント「Fixey」の主な特徴

1. 10,000件以上の故障履歴からでも高精度に情報を引き当て

Fixeyは、設備・部品・現象といった保全データの構造を理解する独自の検索ロジックにより、10,000件以上の故障履歴を含む大規模な保全データからでも高精度に必要な情報を引き当てることが可能です。単純なキーワード検索ではなく意味的な関連性を踏まえた検索を行うことで、過去トラブルや対応履歴を迅速に参照することができます。

2. 拠点間ナレッジ共有を可能にする柔軟なデータ活用

工場や拠点ごとに異なるフォーマットで管理されている保全データでも、Fixeyは横断的に活用することができます。これにより、過去トラデータの拠点間共有や、予備品データの共有など、拠点を越えた保全データ活用を実現します。

3. トラブルシューティングだけでなく予防保全やデータ分析も支援

Fixeyは設備トラブルのトラブルシューティングだけでなく、蓄積された保全データを活用することで

- 故障傾向の分析/集計- 予防保全計画の策定- 保全コスト低減

など、保全データ分析の効率化や予防保全活動の高度化を支援します。

4. 企業データに合わせてAIアシスタントを設計できる高いカスタマイズ性

Fixeyは、企業ごとのデータ構造や業務運用に合わせてAIアシスタントを設計できる柔軟なカスタマイズ性を備えており、企業ごとに異なるニーズに応じてAIの活用範囲を広げることができるのが特徴です。例えば、以下のようなニーズに合わせたAI活用が可能になります。

- 点検頻度の最適化- 機器寿命の予測- 製造現場の日報データの活用- 品質対応のトラブル履歴の分析- 報告書のレビュー

5. 保全経験者によるAIデータ活用の伴走支援

Fixeyはツール提供だけでなく、保全業務経験を持つメンバーがデータ活用を伴走支援します。導入企業にはFAcraftの専任コンサルタントが伴走し、データ整理やAI活用の設計、AIアシスタントの構築まで支援します。これにより、現場の実情に合わせた形で保全データの活用を推進することが可能になります。

■今後の展開

FAcraftでは、Fixeyを通じて製造業の設備保全部門に蓄積されたデータを活用し、設備トラブル対応の高度化や保全業務の効率化を支援していきます。引き続き、保全データ活用のさらなる高度化を目指します。

サービスLP

https://fa-craft.co.jp/fixey

会社概要

会社名：株式会社FAcraft

代表者：代表取締役 沖盛和希

所在地：愛知県

事業内容：製造業向けAIソリューションの開発・提供

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社FAcraft

Email：contact@fa-craft.co.jp

※Fixeyは株式会社FAcraftが提供する設備保全AIエージェントです。