コンパクトでもしっかり吸い取るハンディクリーナーに新色発売 “置き場所に合わせて色を選ぶ“ 『コードレスハンディクリーナー SMOOK(スムーク）』

株式会社シー・シー・ピー（東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也）は、『コードレスハンディクリーナー SMOOK（スムーク）』（オープン価格）に新色を追加いたします。

直径 40mm・重量 約350g の軽量スリム設計で、気になる場所をサッと掃除できる本製品に、新たにアッシュグレーとピンクベージュの 2 色が加わります。2026年4月上旬より、家電量販店、雑貨店、ECショップ等にて順次発売いたします。

■製品特長

コードレスハンディクリーナー SMOOK（スムーク）新色 アッシュグレー／ピンクベージュ

『コードレスハンディクリーナー SMOOK(スムーク）』は、キッチンカウンターや戸棚の中など、細かなゴミが気になったときにサッと取り出して使えるクリーナーがあれば便利という発想から開発され、2025年4月に皆様に使いやすいブラックを発売しました。

2025年4月発売のコードレスハンディクリーナー SMOOKブラック

直径約 40mm、本体重量約 350gのスリムで軽量な設計は、高い吸引力を実現するブラシレスDC(BLDC)モーター搭載のハンディクリーナーとしては業界最小クラスの直径・重量です*1。

コードレスハンディクリーナー SMOOK アッシュグレーコードレスハンディクリーナー SMOOK ピンクベージュ

存在感を抑えたコンパクトなデザインは、出したままでも生活空間に自然になじみ、キッチン掃除はもちろん、デスク周りや車内、キャビネットなど、気になる場所の近くに置いて手軽に使うことができます。

今回新たに追加する「アッシュグレー」と「ピンクベージュ」は、インテリアや部屋の雰囲気に合わせやすい2色です。

・アッシュグレー：玄関やワークスペースにもなじむ、落ち着いたニュアンスカラー

・ピンクベージュ：やわらかく上品で、キッチンや寝室、リビングにも置きやすい色合い

デスク横設置イメージデスク掃除イメージテレビ台掃除イメージスタンド収納イメージキッチン掃除イメージ引き出し掃除イメージ

生活空間に合わせた違和感のないカラーリングの選択で、家電を「しまう」ものから暮らしの中に「置く」ものへと変えます。日常のちょっとした掃除を、より身近で快適なものにします。

*1： 2026年2月現在、当社調べ

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99696/table/31_1_6cc0cc1d7eaf3c30f1e109fe99bf0f96.jpg?v=202603120551 ]

■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。

■会社概要

株式会社シー・シー・ピー

東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト：https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ：https://ccp-otasuke.jp/

《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。

[留意事項]

・最新の情報、詳細は製品販売ページをご確認ください。

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・掲載している写真は、製品開発中のため、実際の製品とは多少異なる場合があります。