株式会社アンチパターン、B2B SaaSに関わるすべての挑戦者による“共創と進化”のためのコミュニティ『SaaS Harbor』を新設

株式会社アンチパターン

「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げる株式会社アンチパターン（本社：東京都港区、代表取締役 小笹 佑京、以下当社）は、エンジニアが業種・職種・キャリアフェーズを超えてつながり、語り合い、共に成長していくためのオープンコミュニティ「SaaS Harbor（サースハーバー）」を新たに立ち上げたことをお知らせいたします。

本取り組みは、エンジニアのキャリア支援を行うファインディ株式会社の支援を受け、2026年2月より始動いたしました。

■コミュニティ立ち上げの背景

当社は「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」という理念を掲げ、SaaS構築基盤の提供、エンジニア採用・育成支援、マッチングサービスの展開など、エンジニアを中心とした社会価値創出に取り組んでまいりました。

昨今、生成AIの普及により設計・レビュー・実装の在り方が変化するなか、エンジニアに求められる役割やキャリアの在り方も変化しています。そんな中で私たちは、「SaaS基盤の最適な設計」や「事業拡大に伴うプロダクト運営の意思決定」など、現場の推進者が直面する正解のない悩みや視点を、より地続きに共有し合える場が必要だと感じ、今回のコミュニティ立ち上げに至りました。

本取り組みは、エンジニアのキャリア支援やコミュニティ形成に強みを持つFindy Toolsの支援を受け、より実践的かつ持続的な場づくりを目指します。

■コミュニティのコンセプト

B2B SaaSは業界や業務のベストプラクティスを「ソフトウェア」として実装し、社会に届ける営みです。

それを世に届け続ける挑戦は、多くの困難を伴います。だからこそ、それは孤独に行うべきものではなく、多くの挑戦者の知見を編み上げ、社会の標準を共に作っていくような「意志ある人々の航海」であって欲しいと願っています。

本コミュニティは、SaaSの意義を信じる人々が集う「港（Harbor）」です。

SaaSの立ち上げを推進する事業責任者やエンジニア、プロダクトの成長を担うマネジメント層など、立場や職種を超えて集える場を目指します。すでに荒波を越えてきた先駆者の成功体験だけでなく、失敗事例や意思決定の背景などの「血の通った知見」や現場の悩みを共有し、学び合う。そして、それらをこれから旅立つ次世代へと継承していく。

誰もが「顧客への価値提供」という本質的な素晴らしさ/面白さに心ゆくまで熱中でき、自らの為すことに誇りと情熱を持ち続けられる。そんなポジティブな連鎖を、ここから作ります。

■今後の展開

・ローンチイベント開催

「本番提供できる品質へ：SaaSにAI機能を実装するまでのリアル」

開催日程：2026年3月25日（水）19:00～21:30

会場：アートヴィレッジ大崎セントラルタワー

定員：100名

参加費：無料

【スピーカー】

株式会社LayerX ソフトウェアエンジニア an 氏

株式会社SmartHR Head of AI / AIプロダクトマネージャー 金岡 亮 氏

株式会社はてな エンジニアリングマネージャー noy72 氏

【参加申し込み】

https://saas-harbor.connpass.com/event/384910/

・継続的なオフライン/オンライン勉強会、座談会

connpass ページはこちら：http://saas-harbor.connpass.com

・常設コミュニケーション空間（Discordを予定）

■株式会社アンチパターン 代表取締役 CEO 兼 VPoE 小笹 佑京 コメント

昨今、Agentic AIの隆盛を受けて、SaaSの価値が再定義されつつあります。そんな中で私はSaaSとは“マルチテナントなサービス”であるからこそ、その価値が高まっていくものであると考えています。

確かにコードの生成は相対的に容易になりましたが、プロダクトやサービスを作っていくことの難易度は未だに高いものがあります。そこに向き合うためには、より顧客への価値提供ということに職種関わらず向き合っていく姿勢が求められるのみならず、ナレッジの共有や悩みをシェアできるコミュニティが必要だと考えました。

Agentic AIや弊社製品であるSaaSus Platformなどによって、むしろ、より多くのSaaSやマルチテナントAIサービスが生まれてくるであろうこのタイミングにおいて、本コミュニティが多くの挑戦者にとっての港になり得るよう尽力してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アンチパターン コミュニティマネージャー 野川

MAIL：event@saasus.io

公式サイト：https://anti-pattern.co.jp/

◆株式会社アンチパターンについて

当社は「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げるスタートアップ企業です。理念実現に向け、ソフトウェア開発支援や内製化支援、ならびにソフトエンジニアの教育事業や採用事業を展開しています。

◆「SaaSus Platform」とは

SaaSus Platform は、SaaS 開発/運用/販売を支援する SaaS です。SaaS の開発期間の短縮や運用効率の向上、販売プロセスの自動化をご支援いたします。

【公式サイト】

https://saasus.io/

【提供機能】

・マルチテナント SaaS の認証

・ユーザー管理

・テナント管理

・役割（ロール）管理

・料金プラン管理機能

・請求処理 Stripe 連携機能

・PHP、TypeScript、Java、Go、Python、C# のSDKを公開

・Amazon EventBridge 連携機能

・AWS Marketplace 連携機能

・行動履歴ログ機能

・SaaSインフラ管理機能

・Smart API Gateway機能

・SaaSus API MCP Server 機能

・Smart MCP Server 機能

◆「AWS Marketplace 掲載支援サービス」とは

AWSアドバンストティアパートナー及び、SaaSコンピテンシーパートナーとして、お客様のSaaS製品をAWS Marketplaceにスムーズに掲載するためのサービスを提供しています。SaaS 提供事業者として、自社 SaaS 製品を掲載した経験と実績に基づいたノウハウで、 AWS Marketplace へ掲載できる状態のプロダクト開発を支援し、販路拡大に寄与いたします。

【公式サイト】

https://anti-pattern.co.jp/services/support-for-aws-marketplace-listing

◆「engineed」とは

engineedは、AWSを活用できるエンジニア向けのマッチングプラットフォームです。エンジニアに対して実業務に近い要件を盛り込んだ実技試験を提供し、スキルを可視化、その結果をもとに企業がエンジニアにスカウトできる仕組みを提供することで、AWSエンジニアのさらなる活躍の場を広げてまいります。

【公式サイト】

https://info.engineed.io/engineer/

◆「CloudDriver」とは

CloudDriverは、AWSエンジニアのスキル可視化・実力向上を実現する、模擬プロジェクト型スキルアップサービスです。これまで研修やOJTでは補いきれなかった実践経験を、模擬プロジェクト型試験を通じて積んでいただけます。それにより、お客様社内のAWSエンジニアの実力向上を促します。

【公式サイト】

https://clouddriver.net/

◆株式会社アンチパターン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目15－9 MINOWA表参道3階

創業：2019年7月

代表者：代表取締役 小笹佑京

事業内容：システム開発事業、コワーキングスペース運営、エンジニアマッチング事業

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) 認証番号 IS 794005

URL：https://anti-pattern.co.jp/

X：https://x.com/antipatterninc