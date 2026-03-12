【子どもにも安心】燃えにくい、の先へ。安心と機能性を追求◎薄型・軽量の「半固体モバイルバッテリー」を4月下旬より発売。本日3月12日より先行予約を開始

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、従来の液体電解質ではなく、安定性が高く発火リスクを構造的に抑制する「半固体電解質」を採用した「半固体モバイルバッテリー（BMPBSA10000 シリーズ）」（カラー：メタリックブラック／シルキーホワイト、バッテリー容量：10,000mAh、最大出力：30W）を、2026年4月下旬よりAmazon・楽天市場のバッファロー公式ストア限定モデルとして順次出荷・発売いたします。

発売に先立ち、本日2026年3月12日（木）よりAmazonにて数量限定の「先行予約特別枠」をご用意し、特別価格（500円引き）にて予約受付を開始いたします。楽天市場でも、追って同様の「先行予約特別枠」受付を開始いたします。

次世代の安心をいち早く体験いただける機会として、ぜひご活用ください。※特別枠の上限数到達後も、通常価格にて予約可能です。



モバイルバッテリーが生活必需品となる一方で、多くのユーザーが発火リスクなどの安全性に不安を抱えています。

バッファローは、24時間365日稼働し続けるWi-Fiルーター等のインフラ機器メーカーとして、独自の厳しい電源品質基準を設けています。

今回採用した「半固体電解質」は、日々の使用において発火リスクを抑える技術であると同時に、万一の異常時にも被害を抑える「フェイルセーフ」設計であり、バッファローの基準に則った技術です。

“大切な家族・子どもにも安心して持たせられるモバイルバッテリー”を実現するため、物理・化学の両面から「もしも」の安全性を確認し、バッファロー独自の厳しい品質基準をクリアしています。



また、これまでの安全性を重視した商品は大きく重くなり、利便性が損なわれるのが一般的でした。本商品は、厚さ15.2mm・約210gの薄型軽量ボディに、断線に強い高耐久設計のType-Cケーブルを一体化。安全性と利便性の両立を実現しました。

安心できるモバイルバッテリーを誰もが手軽に手に取り、持ち歩ける。そんな新しいスタンダードを提案します。

Amazonバッファロー公式ストア :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQSRPRRN楽天市場バッファロー公式ストア :https://item.rakuten.co.jp/buffalo-official/4950190385318/安定性の高い「半固体」電解質を採用

安定性に優れ、発火・発煙リスクを大幅に低減したゲル状の半固体電解質を採用した次世代のモバイルバッテリーです。従来のモバイルバッテリーと比べて高い安定性を誇り、発火・発煙などの発生リスクを構造的に抑制します。

物理・化学の両面から「もしも」の安全性を確認

物理試験で燃えにくさを検証

強制的に内部ショート（短絡）を発生させる釘刺し試験や、圧壊試験（約13kN）を実施し、過酷な状況下での安全構造を確認しています。

※本商品に故意に熱や衝撃を加えることは絶対におやめください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TCddnvkuvAc ]化学的な試験で破損時の見えないリスクにアプローチ

半固体モバイルバッテリーは従来よりも燃えにくい性質を持ちますが、バッファローは「燃えないからこそ、万が一の破損に気づかず使い続けてしまう」という特有のリスクに着目しました。国内の専門機関と連携し、商品破損時の化学反応により人体やペットに影響を及ぼす危険なガスが検出されないことを確認しております。

※本商品の分解、改造などは絶対に行わないでください。

持ち運びに適した薄型デザイン

十分な容量と各種機能を搭載しながらも、厚さ15.2mm・約210gの薄型＆軽量デザインに仕上げ、毎日の通勤から旅行まで身軽に持ち歩ける携帯性を実現しました。

便利なType-Cケーブル一体型

長さ約23cmのストラップ式Type-Cケーブルを一体化。外出時にケーブルを忘れて充電できないお悩みから解放します。断線リスクを抑えたナイロン生地の高耐久設計ケーブル＆厚みのあるスマホケースを付けたままでも使えるコンパクトなコネクターを採用しています。



最大30W（USB PD）対応の高品質ケーブルのため、バッテリーが持つ本来の充電速度性能を発揮し、ロスなく確実にデバイスへ供給できます。

PD30Wでスマホを高速充電

USB Power Delivery 3.0による30Wの高速充電に対応。外出先での急なバッテリー切れから、素早く復帰できます。

※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブルなどの測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

モバイルバッテリーに対する「安全性」への懸念

※バッテリー残量0%のiPhone 17を、本商品一体のUSBケーブルで充電した場合の時間を計測。

バッファローの独自調査※によると、モバイルバッテリーの所持率は52%と半数を超えており、スマートフォンの高機能化に伴い、現代社会においてモバイルバッテリーが生活必需品となっています。そんな中、約9割がバッテリーによる発火・爆発事故のニュースを見聞きしており、全体の約8割が”モバイルバッテリーの安全性に不安を感じる”と回答しました。

こうした「利便性と引き換えの不安」を解消すべく、バッファローは次世代の技術である「半固体電解質」を採用しました。

商品詳細

- 調査実施者：株式会社バッファロー- 調査名称 ：モバイルバッテリーの安全性に関する意識調査- 調査方法 ：インターネット調査- 調査期間 ：2025年10月17日～同年10月17日- 有効回答 ：全国の15歳以上69歳以下の男女360名商品写真ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BMPBSA10000BKX)商品写真ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BMPBSA10000WHX)商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/bmpbsa10000bkx.htmlAmazonバッファロー公式ストア :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQSRPRRN楽天市場バッファロー公式ストア :https://item.rakuten.co.jp/buffalo-official/4950190385318/

半固体モバイルバッテリーとは？モバイルバッテリーはなぜ燃える？(https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/semi-solid-state-battery.html)新しい技術だからこそ、外部機関と徹底的に検証する。 バッファローが「半固体モバイルバッテリー」に込めた品質の根拠。(https://www.buffalo.jp/media/semi-solid-battery/)

※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

