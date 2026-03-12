【設立1年で参画エンジニア30名突破】日本AIセンター株式会社、生成AIを駆使する「AI活用型SES」で業界最高水準の還元率83%を実現。次世代IT人材の採用を本格化

日本AIセンター株式会社

AI技術を活用したシステム開発およびITコンサルティング事業を展開する「日本AIセンター株式会社」（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石田 陽希）は、設立からわずか1年で参画エンジニア数が30名を突破したことをお知らせいたします。

同時に、エンジニアが生成AIを実務でフル活用し圧倒的な生産性を実現する「AI活用型SES」を推進。これにより生み出された高い利益をエンジニアへダイレクトに還元する、業界最高水準の【還元率83%】の評価制度を正式に確立いたしました。

■ 設立の背景とIT業界（SES）の課題

現在の日本のIT業界、特にSES（システムエンジニアリングサービス）業界においては、「多重下請け構造による中間マージンの搾取」「エンジニアへの不透明な評価と低賃金」「案件ガチャによるキャリアの停滞」といった構造的な課題が長年指摘されてきました。 さらに、生成AIの台頭により「ただコードを書くだけ」のエンジニアは淘汰される時代へと突入しています。日本AIセンターは、これらの課題を根本から解決し、エンジニアが真に報われ、かつ最先端のスキルを身につけられる環境を創るために設立されました。

Nanobananaで生成した、従来のSES構造と弊社の解決策イメージ。左側の多重下請けの鎖を、右側のAI活用と直接還元で断ち切る未来を視覚化しました。

■ 日本AIセンターが提唱する「AI活用型SES」の3つの特徴

1. 業界最高水準の「還元率83%」による透明な評価

徹底した営業努力によるエンド企業・元請け企業との直取引拡大と、社内業務のDX化による固定費の削減により、エンジニアの単価に対して83%という圧倒的な還元率を実現しました。単価と還元額を完全にクリアにする「ガラス張りの評価制度」を導入しています。

2. 生成AI（ChatGPT等）のフル活用による生産性の劇的向上

弊社に参画するエンジニアには、コーディング、デバッグ、要件定義などのあらゆるフェーズで生成AIツールを積極的に活用することを推奨しています。これにより、従来の手法の数倍のスピードと品質でクライアントに価値を提供し、結果としてエンジニア自身の単価（市場価値）の引き上げに成功しています。

3. 「AI時代を生き抜く」キャリアコンサルティング

単なる技術の提供にとどまらず、AIを使いこなす「AIディレクター」や「ITコンサルタント」へのキャリアアップを会社全体で支援しています。

■ 代表取締役 石田 陽希よりメッセージ

日本のIT業界は今、大きな転換期を迎えています。私たちは中間搾取やキャリア停滞といった従来のSESの常識を打ち破り、『日本AIセンター』の名にふさわしい新しい働き方を提示します。 設立1年で30名の方に参画いただけたことは、私たちの理念への共感の証です。業界最高水準の「還元率83%」は決してゴールではなく、エンジニアが安心して技術を探求し、AI時代を生き抜くための土台に過ぎません。 真の目的は、生成AIを活用して一人ひとりの市場価値を最大化し、キャリアを飛躍させること。共に業界の歴史を変え、圧倒的な成長を楽しめる方々の参画を心よりお待ちしております。

■ 弊社の事業領域および、同名法人様に関するご案内

弊社は、東京都港区を拠点に、AIを活用したシステム開発、ITコンサルティング、およびエンジニアリングサービス（SES）を専門とするソフトウェア企業です。

現在、他業界（ハードウェア開発等）において同名の法人様がいらっしゃるケースが見受けられますが、弊社とは資本・人的関係を含め一切関係がございません。 求職者様およびクライアント企業様におかれましては、弊社の事業領域（IT・ソフトウェア開発）をご確認いただき、お間違いのないようご留意いただけますと幸いです。

■ エンジニア積極採用中

事業拡大に伴い、日本AIセンターでは新しい仲間を募集しています。 圧倒的な成長環境と、正当な評価を手に入れたい方は、ぜひ弊社の採用情報をご覧ください。

▼採用情報・エントリーはこちら

（エン転職）https://employment.en-japan.com/comp-135029/list/

▼コーポレートサイト https://ai-center.co.jp/

■ 会社概要

会社名：日本AIセンター株式会社

代表者：代表取締役 石田 陽希

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂ビル2階-C

事業内容：AI導入コンサルティング、システムエンジニアリングサービス（SES）、インフラ構築・保守

URL：https://ai-center.co.jp/