【TSUKUMO】G-GEAR、「インテル Core Ultra 7 270K Plus」を搭載したゲーミングPCを3月26日に発売予定
株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、TSUKUMO（ツクモ）ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において、最新の「インテル(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus」を搭載した新モデルを3月26日（木）に発売いたします。
新モデルの特長最新の「インテル(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus」を搭載
マルチタスクに強いインテルプロセッサーならではの Performance (高性能) コアと Efficient (高効率) コアからなるハイブリッド・アーキテクチャーがさらに進化しました。
更なる進化を遂げた インテル(R) Core(TM) Ultra 200 Plus プロセッサーは、スムーズな応答性で優れたパフォーマンスを提供します。
さらに、AI処理に特化した低消費電力で動作する NPU (ニューラルプロセッシングユニット) を新たに搭載。ゲームしながらの動画配信や負荷の高いクリエイティブソフトウェアの同時使用など、効率よく最大限のパフォーマンスを引き出すことができます。
お客様一人ひとりのニーズに対応
G-GEARシリーズは、長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制を実現、これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。
発売予定構成
※記載の内容は改良のため予告なく変更させていただく場合もございます。
G-GEAR GE7J-F261/ZB
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1068_1_80c2d4c9429a56dab5b15cb9f767098c.jpg?v=202603120551 ]
G-GEAR GE7J-N261/ZBH
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1068_2_6177001e1b0cc5e61726b9338d290fba.jpg?v=202603120551 ]
販売店舗と販売開始日
今回発表する新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、3月26日（木）に販売を予定しております。
ツクモ店舗（ https://tenpo.tsukumo.co.jp/ ）
ツクモパソコン本店
TSUKUMO eX.
ツクモ名古屋1号店
DEPOツクモ札幌大谷地店
ツクモLABI1なんば店
ツクモネットショップ（ https://shop.tsukumo.co.jp/ ）
法人営業部（ https://houjin.tsukumo.co.jp/ ）
TSUKUMO （ツクモ）について
ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国7店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。
最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。
この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。
ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。
ツクモ案内URL： https://kaisya.tsukumo.co.jp/
ツクモネットショップ： https://shop.tsukumo.co.jp/
ツクモ店舗情報： https://tenpo.tsukumo.co.jp/