MonotypeとWondershare、200種類のMonotypeフォント提供で創造性を高め、ワークフローの効率化を実現

Monotype株式会社

書体とフォント技術のグローバルリーダーであるMonotype Imaging Inc. （本社：米国マサチューセッツ州ウーバン、CEO：ナイナン・チャコ（Ninan Chacko）)はこのたび、200以上の国と地域で利用されるクリエイティブおよび業務効率化を支援するソリューションを提供するWondershare Technology Inc.(https://www.wondershare.co.jp/)と、新たなパートナーシップを締結したことを発表しました。

今回の連携により、200種類の高品質なMonotype(R)のフォントが、WondershareのAI搭載動画編集ツール「Filmora(https://filmora.wondershare.co.jp/ai-features.html?_gl=1*13e7l5*_gcl_aw*R0NMLjE3NzEyMzM4NzAuQ2p3S0NBaUFuY3ZNQmhCRUVpd0E5R1VfZm1pOXdsQTVFc3R1bURTRWxBd2s4NW9abm9Udi1xeFJlVVNwalpYMzVLLS1naTU5NDIxUGRob0NqUTRRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTYzODE0NzAwNC4xNzcxMjMwNjM4*_ga*MTc4OTg2MjIwMS4xNzcxMjMwNjM2*_ga_24WTSJBD5B*czE3NzEyMzA2MzUkbzEkZzEkdDE3NzEyMzM4ODgkajYwJGwwJGg0NzU1MDM2NzQ.)」内で直接利用できるようになります。

これにより、ユーザーはツールを切り替えることなく、洗練されたプロフェッショナル品質な動画をスムーズに制作できるようになります。

Filmora向けに選定されたフォントは、力強いタイトル、テロップ、字幕、オンスクリーングラフィックなど、多様な動画表現を支えるために厳選されたものです。

DIN(R) Nextや筑紫(R)書体シリーズといった象徴的な書体に加え、繁体字中国語、日本語、ヒンディー語、韓国語、ラテン文字など、幅広い言語スクリプトにも対応しています。世界中のクリエイターが、より豊かな表現力を発揮できる制作環境が整いました。

Filmoraはこれまでに世界累計4億人以上のアクティブユーザーを擁し、クリエイター、教育者、企業などが日々ソーシャルメディアやマーケティング、コミュニケーション用途の動画制作に活用しています。今回のフォント提供により、タイトル、字幕、グラフィックスに高品質な書体を直接選択できるなど、動画編集ワークフローの効率化と創造性の向上を同時に実現します。

Monotype APAC シニアバイスプレジデント兼マネージングディレクターのYujie Chenは次のように述べています。

「今日、デザインはこれまで以上に身近な存在になっています。AI搭載ツールの進化によって創造性は大きく広がり、膨大なコンテンツがあふれる中で、優れたタイポグラフィはクリエイターにとって重要な要素となっています。今回のWondershareとのパートナーシップは、世界中のクリエイターがシームレスなワークフローと高い視覚精度でアイデアを形にできるよう支援する、両社の共通した思いを体現するものです。」

パートナーシップの主なメリット

シームレスな制作を支えるスケーラブルなクリエイティブソリューション

- DIN Next、Bank Gothic、筑紫書体シリーズなど、高品質なタイポグラフィへFilmora内でシームレスにアクセス可能に。- 200種類の厳選されたMonotypeのフォントを世界中のクリエイターに提供し、英語・フランス語・繁体字中国語・日本語・ヒンディー語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語など、多言語スクリプトを幅広くサポート。- 制作スピードと表現力を向上させ、動画や各種チャンネルにおけるデザインの一貫性を強化。- タイトル、字幕、グラフィックス用の高品質フォントをツールの切り替えなしに直感的に選択でき、動画編集ワークフローを大幅に効率化。

動画がストーリーテリングやブランド構築の主要な手法となる中、画面上のテキストは、メッセージを明確かつ個性的、そして一貫した形で伝えるために、これまで以上に重要な役割を果たしています。Monotypeが実施した最新の「Fonts, Feels, & Reels」調査では、ソーシャルメディア投稿の制作に外部デザインツールを使用する人の71%が、より多くのフォント選択肢とコントロールを求めていることが明らかになりました。

明瞭さと表現力を支える効率的なワークフロー

「私たちの使命は、バックグラウンドや言語、技術スキルに関わらず、すべてのクリエイターがアイデアを明確に、創造的に、自信を持って表現できるよう支援することです」と、Wondershare Filmora のプロダクトリードであるChristy Wu氏は述べています。

「Monotype の世界水準のタイポグラフィをFilmoraに直接統合したことで、プロ品質のストーリーテリングへの障壁を取り払い、クリエイターが明瞭さ、一貫性、そしてインパクトをもって表現するための環境が整いました。」

グローバルなオーディエンスや分散したチームで活動するクリエイターにとって、フォーマット・デバイス・言語を問わず安定して利用できる柔軟なアセットは不可欠です。Filmoraにフォントを直接組み込むことで、日々の制作における判断がスムーズになり、ユーザーは統一感のあるルック＆フィールを保ちながら、ストーリーテリングや制作そのものに集中できます。

厳選された200種類のMonotypeのフォントは、すでに Filmora プラットフォーム上で利用可能です(https://filmora.wondershare.co.jp/ai-features.html?_gl=1*13e7l5*_gcl_aw*R0NMLjE3NzEyMzM4NzAuQ2p3S0NBaUFuY3ZNQmhCRUVpd0E5R1VfZm1pOXdsQTVFc3R1bURTRWxBd2s4NW9abm9Udi1xeFJlVVNwalpYMzVLLS1naTU5NDIxUGRob0NqUTRRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTYzODE0NzAwNC4xNzcxMjMwNjM4*_ga*MTc4OTg2MjIwMS4xNzcxMjMwNjM2*_ga_24WTSJBD5B*czE3NzEyMzA2MzUkbzEkZzEkdDE3NzEyMzM4ODgkajYwJGwwJGg0NzU1MDM2NzQ.)。

Monotypeについて

Monotypeは、人々が日常生活で使用する書体とテクノロジーを通じて、ブランドの魅力を高めます。私たちは、世界中の4,500を超える才能あるデザイナーやファウンダリからの25万以上のフォントライブラリを提供しています。Monotypeは、大きなグローバルブランドと個々のクリエイターと共に働き、美しいブランド体験をデザインするために役立つ幅広いソリューションを提供します。

詳細情報はMonotypeのWebサイトでご覧いただけます。

X(https://x.com/Monotype_Japan)、Facebook(https://www.facebook.com/MonotypeKK)、LinkedIn(https://jp.linkedin.com/company/monotype-japan)でMonotypeをフォローしてください。

https://www.monotype.com/ja

Wondershare について

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）(https://www.wondershare.co.jp/)は、様々なシーンで活躍する革新的かつ実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

Monotypeおよび筑紫はMonotype Imaging Inc. の登録商標です。

DINは、Monotype GmbHの商標であり、特定の国や地域で商標登録されている場合があります。