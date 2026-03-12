Synology Japan株式会社

東京、日本- 2026年3月12日 - Synology と Wasabi Technologies は、企業向けデータ保護を簡素化し、組織がデータを保護・復旧するためのより柔軟で費用対効果の高い選択肢を提供する戦略的パートナーシップを発表しました。

Synologyのエンタープライズ向けバックアップアプライアンス ActiveProtect シリーズとのネイティブ統合により、企業はバックアップ戦略を Wasabi Hot Cloud Storage へシームレスに拡張できるようになります。このシンプルなプロセスにより、複雑さの増加や予測不能なコスト、別個の管理コンソールを導入することなく、データセキュリティを向上させることができます。

選択肢とシンプルさで企業のデータ保護を強化

ランサムウェアの脅威、コンプライアンス要件、そしてデータ量の増大が加速する中、企業には高い耐障害性と運用の容易さを兼ね備えたバックアップソリューションが求められています。本統合により、ITチームは単一の管理プラットフォームを使用してミッションクリティカルなワークロードを保護し、オフサイトコピー、長期保存、イミュータブル（不変）ストレージのクラウド保存先として、ネイティブなS3互換クラウドであるWasabiを選択できます。

Wasabiは ActiveProtect Manager 内から直接利用可能となり、ユーザーはオフサイトバックアップを迅速に導入するとともに、オンプレミスおよびクラウド環境全体の可視性を維持できます。

Wasabi Hot Cloud Storage は、現代のワークロード向けに設計された、シンプルで安全かつコスト効率の高いクラウドストレージです。下り転送料金やAPIリクエスト料金が発生しない、予測可能で低価格の料金体系を採用しており、顧客は予期せぬコストを回避しながらコストを削減できます。業界をリードするセキュリティおよびコンプライアンス機能、グローバルな提供体制、主要プラットフォームやアプリケーションとのシームレスな統合により、Wasabiはあらゆる規模の企業がクラウドストレージを容易に導入し、拡張できる環境を提供します。

Wasabi Technologies グローバルアライアンスおよびパートナーシップ担当シニアバイスプレジデントの Laurie Mitchell は次のように述べています。

「Synologyとのパートナーシップにより、企業はデータの保護、管理、拡張をより容易に行えるようになります。この協業により、統一されたバックアップと、予期せぬコストが発生することなくデータを安心して管理するために必要な不変のセキュリティが組み合わされます。」

最新のハイブリッドバックアップ戦略のための設計

SynologyとWasabiは共同で、3-2-1-1-0 などの最新のデータ保護フレームワークの導入を支援します。これにより、バックアップデータは重要な場面においても安全で復旧可能、かつ運用上アクセス可能な状態を維持できます。

主な機能は以下の通りです。

Synologyの概要

- オンプレミス、SaaS、クラウドを対象とした統合バックアップ管理- 冗長化および災害復旧のためのWasabiへのネイティブなオフサイトバックアップコピー- ランサムウェアや改ざんから保護するイミュータブル（不変）クラウドストレージ- オンプレミスストレージを最適化する柔軟な階層化と長期保存- 下り転送料金やAPI料金のない、予測可能なクラウドコスト

Synology は、データ管理の最前線に立ち、進化し続けるテクノロジーを革新および採用しながら、新たな可能性を提案し続けています。データ ストレージとバックアップ、ファイル コラボレーション、ビデオ管理、ネットワーク インフラストラクチャ向けのソリューションに止まらず、すべて1つの目標を念頭にして、世界中のビジネスのデジタル化を推進しながら、IT 管理を簡素化する一元化されたプラットフォームを提供します。