キリンホールディングス株式会社 様「39,000時間を創出した生成AIシステムを両社のリーダーが連携する伴走支援で開発」を公開

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社が、SI事業の一環として提供する「生成AIソリューション」の事例として、キリンホールディングス株式会社様の事例を新たに公開しました。

キリンホールディングス様では、「Kirin Digital Vision 2035」というデジタル長期ビジョンを掲げ、DXを推進しています。そのビジョンの中で、“会社や組織の業務をAIで置き換えていく”ことを目標の一つとして掲げています。そのために、独自の生成AIシステム「Buddy AI」をＳｋｙ株式会社と共に開発し、マーケティング領域で約39,000時間の創出を実現。現在は、ユーザーが投げかけた質問に対して、プラスアルファのインサイト（洞察）が提示される仕組みを目指し、自律的に動くAIエージェント機能の強化を進められています。

背景や効果について詳しくは下記のWebページで詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。

39,000時間を創出した生成AIシステムを

両社のリーダーが連携する伴走支援で開発

https://www.skygroup.jp/case/006/

■キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングスは、酒類・飲料・食品、医薬を柱に事業を展開する総合グループです。 ビールづくりに端を発する技術と品質へのこだわりを基盤に、健康、環境、社会課題の解決に取り組み、CSV経営を通じて持続的な価値創造と人と社会への貢献を目指しています。

https://www.kirinholdings.com/jp/

■Ｓｋｙ株式会社 生成AIソリューションの概要

現在、生成AIの市場は急速に拡大、成長しています。最新技術を導入することで、顧客対応やコンテンツ生成の効率が大幅に向上し、企業は競争力を維持することができます。

Ｓｋｙ株式会社は、生成AIに関する専門知識と技術力を駆使してお客様のニーズに合わせたカスタマイズソリューションを提供し、ビジネスの成長をご支援します。

生成AIソリューション

https://www.skygroup.jp/software/development/generative-ai.html

- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。