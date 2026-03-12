ネクストラボ、EC物流オペレーションにおける誤配送リスクをチェックアウト前に激減

株式会社ネクストラボ

増え続けるECの配送トラブルを激減させる「バクアゲ住所チェック」

EC事業者の業務効率化と売上最大化を支援するSaaSプラットフォームを開発・提供する株式会社ネクストラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：亀井智英、以下「ネクストラボ」）は住所入力ミスを自動で検知・防止するShopify対応アプリ「バクアゲ住所チェック」の提供を全面的に開始いたしました。 「バクアゲ住所チェック」は、ECでの商品購入の際、チェックアウト前に住所形式をリアルタイムで検証します。このアプリはShopify経由で利用でき、誤配送、WMS連携エラー、CS対応コストなど、EC運営における“見えない損失”を未然に防ぎます。

開発・提供の背景

近年、EC市場の受注件数が増加する一方で、購入時の住所入力ミスや表記ゆれによる誤配送、WMS連携エラー、再配送対応などのオペレーション負荷が大きな課題となっています。これらは顧客満足度の低下だけでなく、配送コスト増加やバックオフィス業務の逼迫を招く要因となっていました。

特に、一般的なECカートシステムでは基本的な入力チェックは行われるものの、より高度な住所照合や整合性確認については追加対応が必要となるケースがあり、出荷前の確認業務が事業者側の負担となっていました。

こうした課題を解決するため、ネクストラボはチェックアウト前に住所不備をリアルタイムで検知・補正できる仕組みとして「バクアゲ住所チェック」を開発しました。本サービスにより、誤配送リスクの低減と業務効率化を同時に実現し、EC運営のDX推進に貢献します。

主な機能

導入効果例

- チェックアウト前の確実なバリデーション 文字数制限、禁止文字チェック、番地欠落・空欄チェックなど、日本および海外向けの住所形式エラーを網羅。入力段階でリアルタイムに検知し、誤配送リスクを未然に防止します。- Shopify Plus向け高度検証機能 郵便番号と住所の一致確認、住所存在チェック、電話番号バリデーション、国番号自動変換など、より高度なエラー防止機能を実装。大規模ECに求められる精度と安定性を提供します。- 多言語・越境EC対応 日本、韓国、アメリカ、シンガポール、中国、台湾の6カ国の住所フォーマット検証に対応。越境ECにおける配送精度向上とトラブル削減を支援します。- 上限アラート機能 月間利用上限の80％、90％到達時に管理画面へ通知。利用超過による突然の機能停止リスクを回避し、安定運用を支えます。「バクアゲ住所チェック」の導入は簡単３ステップ

本サービスの導入により、住所不備に起因する業務負荷やコスト増加を大幅に抑制することが可能です。実際の導入事例では、以下のような効果が確認されています。

料金プラン

- WMS連携エラー発生率を約15％から1％未満へ改善- CS対応時間を月20時間から約2時間へ削減- 誤配送による返送・再配送コストを大幅削減- チェックアウト前のリアルタイム検知により、出荷後ではなく“購入時点”で問題を解決できる点が大きな特長です。

事業規模や導入フェーズに応じて選択できる、シンプルで導入しやすい料金体系を用意しています。

【Freeプラン | Shopify Plus以外の事業者】

月額 ＄0

・月間注文 1000件まで

・チェックアウト前チェック

・対応国：日本のみ

【Pro Standardプラン | Shopify Plus の事業者】

月額 ＄49

・月間注文無制限

・チェックアウト前チェック

・対応国：6カ国 （日本・アメリカ・韓国・中国・シンガポール・台湾）

*すべての料金はUSドルで請求されます。定期請求と使用料に基づく請求は30日ごとにおこなわれます。

**有料プランに7日間の無料トライアル付き

「バクアゲ住所チェック」サービスページ：https://bakuage.co/service/address-check

旧BtoB向け返品くんから「バクアゲ」へのリニューアルイメージ

■「バクアゲ」サービスの展開について

ネクストラボは、住所チェック機能にとどまらず、「バクアゲ配送」「バクアゲ送金」との連携を強化することで、ECバックオフィスにおける“マイナス業務”の自動化を統括的に推進しています。

今後も「バクアゲ住所チェック」を通じて、配送精度の向上と運用コスト削減を同時に実現し、EC事業者の利益体質強化および顧客体験（CX）向上に貢献してまいります。

株式会社ネクストラボについて

株式会社ネクストラボは 日々の課題に対してシンプルな解決を提供するテクノロジー企業です。返品・キャンセル・配送、送金、住所チェックなど、EC運営における煩雑なバックオフィス業務を自動化する「バクアゲ」シリーズを展開し、高速な処理性能とシンプルな操作性により、業務効率化と運用負荷の軽減を実現、EC事業者の業務基盤を支えるパートナーとして、事業成長を継続的に支援しています。

また、AIを活用し、レイアウトを保持したまま日本語へ高精度に翻訳可能な翻訳サービス「Readable」を提供しています。

ネクストラボは、「新しい価値創造を通じ、これからの社会の期待に応え続ける」というミッションのもと、テクノロジーを活用したサービス開発に取り組んでいます。



株式会社ネクストラボ

本社所在地: 渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

電話番号: 050-3101-2748

企業ページ: https://nextlabs.jp/

「バクアゲ住所チェック」 サービスページ: https://bakuage.co/service/address-check