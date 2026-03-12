日本初* 70℃対応の自動ミルクメーカー「milkmagic」3月20日よりアカチャンホンポ都内2店舗で販売開始

株式会社BetterDays

株式会社BetterDays(代表取締役：大川未央)は、自動ミルクメーカー「milkmagic」が、マタニティ＆ベビー・キッズ用品専門店「アカチャンホンポ」都内2店舗にて販売開始されることをお知らせいたします。

自動ミルクメーカー「milkmagic」は、BetterDays代表の大川未央の育児経験から生まれた製品です。多忙な子育て世帯が、育児の負担を軽減し、より安心して子育てに取り組めるよう開発された、日本初の自動ミルクメーカーです。厚生労働省の調乳ガイドラインに基づき、ボタンひとつで70℃以上の温度で安全にミルクを作ることができます。

※*BetterDays調べ 日本国内における「自動ミルクメーカー」として2026年3月現在

商品紹介ページ :https://betterdays-jp.com/自動ミルクメーカー「milkmagic」

この度、自動ミルクメーカー「milkmagic」の機能性を評価頂き、国内最大級のマタニティ・ベビー・キッズ用品専門店「アカチャンホンポ」にて販売を開始いたします。「アカチャンホンポ ららぽーと豊洲店」「アカチャンホンポ グランツリー武蔵小杉店」の2店舗で取り扱いを開始し、今後順次、取扱店舗を拡大してまいります。

「アカチャンホンポ」での販売開始を記念して、店頭での製品紹介・説明イベントを開催します。

イベント実施時には、雪印ビーンスターク株式会社の協力のもと、店舗に訪問頂いた方に、同社粉ミルク製品の「すこやかM1 スティックタイプ」を来店されたお客様にプレゼントするキャンペーンを実施しています。

購入前に、自動ミルクメーカー「milkmagic」を実際に体験できるイベントとなっていますので、お気軽にご参加ください。

■【イベントについて】

実施予定店舗: アカチャンホンポ ららぽーと豊洲店・アカチャンホンポ グランツリー武蔵小杉店

イベント詳細はBetterDays公式WEBサイトまたは公式Instagramからご確認ください。

公式HP：https://betterdays-jp.com/blogs/news

公式Instagram：https://www.instagram.com/betterdays_jp/

来場特典: 「すこやかM1 ミニスティック」2本を来場者の方にプレゼントいたします。

無くなり次第終了となります。

■milkmagic:製品概要

粉ミルクと水をセットしスタートを押すと、およそ 3 秒から 10 秒でミルクが自動的に調乳されます。

「milkmagic」はサーモブロックテクノロジーが搭載されており、日本の低電圧環境で 70℃以上のお湯を数秒で作ることができます。ミルクの量の細かな調節 30mL～240 mL までの 10 mL 単位での調節）や、温度の設定 35℃～70℃までの 5℃刻みで設定）を行う事ができます。またミルクの濃度も細かく調節することができ、さまざまなメーカーの粉ミルクに対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143572/table/20_1_4c79340ec4062fcb384929937b2148c2.jpg?v=202603120551 ]株式会社BetterDaysについて

BetterDaysは「家事をもっとシンプルに。」という理念のもとに立ち上げた会社です。

私たち現代人は子育てや仕事に追われ、日々の中にゆとりを持つことが難しくなってきています。

「余裕のない日々を変えたい。」「日々にゆとりを持つことのお手伝いしたい。」

そんな想いから私たちはBetterDaysを創業しました。BetterDaysのプロダクトを通じて「家事をもっとシンプルに。」することで、現代を生きる人が「もっと良い日々」を過ごすお手伝いが出来ればと考えています。

BetteDaysメンバー■会社概要

株式会社BetterDays (ベターデイズ)

所在地：東京都品川区東品川２丁目６－４ 寺田倉庫G1ビル2階

代表取締役：大川 未央

HP:https://betterdays-jp.com/pages/about

設立：2024年2月

事業内容：ベビー・育児に関連する商品の販売・企画

■本リリースに関する報道関係者の問い合わせ

株式会社BetterDays: info@betterdays-jp.com