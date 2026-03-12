エクイニクス、ダンドークに最大7億ドルを投資、数百人の熟練職を創出

アイルランド政府産業開発庁

世界的なデジタルインフラ企業であるエクイニクス（Equinix, Inc.、Nasdaq: EQIX）はミホール・マーティン首相（ティーショク）立ち会いのもと、ハンリー・エナジー（Hanley Energy）による15万平方フィートの先進製造拠点の建設を支援するため、3億5,000万ドルから最大7億ドルの投資をすることを発表しました。

ラウス州ダンドークに位置するこの新施設は、エクイニクスの高性能データセンターやAI駆動のワークロードに不可欠な特殊電力設備の製造を行うグローバルハブとなります。この契約は当初5年間（10年まで延長可能）で、エクイニクスから年間最低7,000万ドルが支払われます。これは、アイルランドおよび同国のエクイニクス・グローバル・オペレーションにおける役割に対する長期的なコミットメントを強調するものです。

米国の多国籍製造企業ジャビル（Jabil）に買収されたばかりのハンリー・エナジーとのこの提携により、数百人の新たな雇用が創出されます。ハンリー・エナジーの工場では、精密工学、品質保証、リーン製造に重点を置いた技術者およびエンジニア200名の初期採用がすでに開始されています。また、ラウス地域で将来を見据えた人材を育成するため、見習い制度やトレーニングプログラムも導入される予定です。

生産を同一施設に集約することで、エクイニクスは従来の調達方法と比較してリードタイムを10～15％短縮できると見込んでいます。同施設では、低圧スイッチギア、分電盤（PDU）、リモートパワーパネル（RPP）など、世界中のデータセンターで信頼性が高く効率的な電力配分を行うための重要なコンポーネントが製造されます。

ハンリー・エナジーによる新施設の建設では、低炭素材料と効率的な建設手法が優先されます。また、アイルランドおよび英国で唯一となる温度管理試験室が設置され、機器の厳格な耐久試験や環境試験が可能になります。

アイルランドのミホール・マーティン首相のコメント

「この重要な発表は、デジタルインフラと先進製造業におけるリーダーとしてのアイランドの地位を再確認するものです。ダンドークにおける数百人の熟練職の創出と世界クラスの施設の導入は、地域社会および国家経済にとって大きな後押しとなります。」

エクイニクス CEO 兼 社長 アデア・フォックス＝マーティン氏のコメント

「この投資は、エクイニクスのアイルランドにおける長年の存在を基盤としており、世界のテクノロジー・エコシステムにおいて同国が果たす戦略的に重要な役割を反映しています。ダンドークでの拡張により、現地の雇用を創出し地域社会を支援しながら、高まる顧客需要に応える能力をさらに強化します。」

エクイニクス・アイルランド マネージング・ディレクター ピーター・ラントリー氏のコメント

「これはアイルランドとラウス地域にとって大きな勝利であり、アイルランドが育成し続けている世界クラスのエンジニアリング人材を浮き彫りにするものです。サプライチェーンを確保し、現地製造に投資することで、納期の短縮だけでなく、数百の高技能職を創出します。重要なのは、我々がアイルランドへの投資と存在感の拡大を継続し、長期的にコミットし続けることです。」

ハンリー・エナジー CEO ジョン・オドリスコル氏のコメント

「この革新的なプロジェクトでエクイニクスと提携することは、アイルランドのエンジニアリングとイノベーションの強みを示すものです。当社の先進的な試験施設と専門知識により、ここで製造される機器が最高のグローバル基準を満たし、世界中のデータセンターを支えることを保証します。」

IDA Ireland（アイルランド政府産業開発庁）マイケル・ローハン長官のコメント

「本日のエクイニクスによる発表は、デジタルインフラ、先進製造業、およびグローバルなテクノロジー提携の拠点としてのアイルランドの継続的な魅力を証明しています。この取り組みは、ダンドークおよび周辺地域に多大な経済的利益と高付加価値な雇用をもたらすでしょう。」



■ アイルランド政府産業開発庁 (IDA Ireland) について

アイルランド政府産業開発庁は、アイルランドの産業開発、海外からの直接投資等を推進する目的で設立された政府機関です。日本事務所では、過去50年間にわたり、欧州への進出を検討されている日本企業向けに、立地や人材、税制、優遇措置など各種最新情報の提供のほか、現地視察、進出計画の立案から進出後のサポートまで幅広い支援を行っています。 過去のプレスリリースは、https://www.idaireland.jp/latest-news をご覧ください。