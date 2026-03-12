SUNEAST、デスク周りをすっきり整える充電ソリューションー3in1 ワイヤレス充電器 qi2 25Wを発売。

株式会社旭東トレーディング

株式会社旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）は、このたび新製品 「3in1 ワイヤレス充電器 qi2 25W」を発売いたします。

本製品は、スマートフォン・ワイヤレスイヤホン・スマートウォッチの３台を同時にワイヤレスで充電可能です。またQi2またはMagSafeによるマグネット式ワイヤレス充電に対応したデバイスに適しており、iPhone、AirPods、Apple Watchなどの主要デバイスで使用が可能です。さらに、より効率的な Qi2ワイヤレス充電技術により、ユーザーにシンプルで快適な充電体験を提供します。

製品特徴

■3台同時充電

SUNEAST 3in1ワイヤレス充電器は、スマートフォン・ワイヤレスイヤホン・スマートウォッチの３台を同時にワイヤレスで充電します。本製品１台で複数デバイスをまとめて充電できるので、デスク周りをスッキリでき、旅行時にも荷物を減らすことができます。

■Qi2 25W高速ワイヤレス充電

本製品はQi2規格のワイヤレス充電に対応し、最大25Wの出力を実現します。マグネットによる位置合わせ機能によりデバイスを正確に固定し、安定した充電能力を提供します。

■折りたたみ式デザインで持ち運び便利

マグネット式の折りたたみ構造を採用しており、使用時にはデバイスをしっかりと固定し、収納時には折りたたんで省スペース化できるため、出張や旅行にも便利です。重量は約89gで、サイズ感はAirPods Proに近いコンパクト設計です。



■シンプル設計でデスクをすっきり

充電エリアにデバイスを置くだけでワイヤレス充電が開始されるため、複雑なケーブルを減らし、デスク周りをよりすっきりと整理。本製品は機能性と空間の美しさを両立したデザインとなっており、色は白と黒から選ぶことが可能です。



■快適な素材と安定した構造

本体にはABSとシリコン素材を組み合わせて使用し、十分な強度を確保しながら柔らかな手触りを実現しています。

製品情報

【本体サイズ】57mm × 85mm × 30mm（展開時：226mm × 57mm × 10mm）

【重量】約89g

【セット内容】本体、USB-C to USB-C ケーブル１m、取扱説明書

【入力】９V / 3A 12V / 3A 15V / ３A

【出力】スマートフォン：25W、15W、10W、7.5W、5W

【スマートウォッチ】5W Max

【イヤホン】5W Max

【インタフェース】USB Type-C

【対応機種】マグネット式ワイヤレス充電（Qi2規格/MagSafe）に対応した機種、専用ケース、イヤホン、スマートウォッチ、Apple製品（MagSafe機能付きiPhone12以降）をサポート

【製品材質】シリコン＋ABS樹脂

【型番・JANコード】

○白：SE-WC025FC004BKF（4573574592081）

○黒：SE-WC025FC004WHF（4573574592098）

【保証期間】ご購入日より日本国内にて1年間

販売情報

【希望小売価格】6980円（税込）

【発売日】2026年3月12日（木）

【販売チャネル】主要家電量販店、オンラインストア

株式会社 旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）について

株式会社 旭東エレクトロニクスは、メモリーカード・SSD・周辺機器などデジタルライフを支える製品を「SUNEAST」ブランドで展開しています。常に革新的で信頼性の高い製品を提供し、世界中のお客様の快適なデジタルライフに貢献しています。

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23 MS芝浦ビル5F-A

公式サイト：https://suneast.co.jp/