【千葉/袖ケ浦】「オルカ鴨川FC vs 伊賀FCくノ一三重」を開催します！

袖ケ浦市

本市では、「する」「みる」「ささえる」スポーツの推進のため、女子サッカー「なでしこリーグ１部オルカ鴨川ＦＣホームゲーム」を誘致しました。当日は、オルカ鴨川ＦＣ ｖｓ 伊賀ＦＣくノ一三重 の公式戦を行います。

ぜひ、ローヴァーズ袖ケ浦スタジアムにて、オルカ鴨川ＦＣの応援をお願いいたします。

１ 日時

令和８年３月１５日（日）１３時００分 Ｋｉｃｋｏｆｆ

２ 場所

ローヴァーズ袖ケ浦スタジアム（総合運動場陸上競技場）

３ 主催・後援

主催：オルカ鴨川ＦＣ

後援：袖ケ浦市教育委員会

４ 内容

２０２６プレナスなでしこリーグ１部 第１節

オルカ鴨川ＦＣ ｖｓ 伊賀ＦＣくノ一三重

５ 入場料 ※（）内は当日券

（１）メインスタンド自由席

・大人：１，０００円（１，２００円）

・学生：２００円（３００円）

・オルカフレンズ会員 大人：８００円（当日・前売共通）

・オルカフレンズ会員 学生：１００円（当日・前売共通）

（２）メインスタンドサイドエリア自由席

・大人：１，０００円（１，２００円）

・学生：２００円（３００円）

※メインスタンドサイドエリアは鳴り物応援席となります。

※座席なし、椅子・レジャーシートの持参可

（３）プレミアムエリア（指定エリア席）

・大人、学生共通：２，５００円 ※前売のみ販売

【チケット特典詳細】

・メインスタンドホーム側中央上段（最上段のエリア）

・座席には座布団をご用意します。

・水またはお茶のペットボトル1本をお付けします。

・駐車場の確保はありません。

（４）エキサイティングシート

・大人：２，０００円（２，２００円）

・学生：８００円（１，０００円）

・オルカフレンズ会員 大人：１，８００円（当日・前売共通）

・オルカフレンズ会員 学生：６００円（当日・前売共通）

（５）芝生席

・大人、学生共通：２００円（当日・前売共通）

※前売券完売時は、当日券の販売はありません

※学生は大学生まで。

※入場口で学生証の提示を求める場合があります。

【座席図】

６ その他

・第１節ご来場の方全員に「袖ケ浦市×オルカ鴨川ＦＣ」ＰＲカードを配布いたします。

・当日は駐車場及び周辺道路の混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。

・その他クラブ詳細や当日の詳細についてはオルカ鴨川ＦＣホームページをご確認ください。

オルカ鴨川ＦＣホームページはこちら :https://www.orcakamogawafc.com/選手一覧