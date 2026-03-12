アフタヌーンティー・リビングより、猛暑を乗り切る“高風速“多機能ファンが登場

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、今年も夏の猛暑に役立つ6種類のファンを、2026年3月18日(水)※より、アフタヌーンティー・リビング店舗、およびアフタヌーンティー公式オンラインストアで販売開始します。

※アイスプレート6WAYファンは4月22日(水)発売予定

昨年大好評を博した「アイスプレートハンディファン」から、待望のミニサイズが新登場。カラビナ付きでバッグに簡単に取り付けられ、まるでチャームのようにスマートに携帯できます。さらに、6つの機能をギュッと1台に凝縮した新型「アイスプレート6WAYファン」も同時に登場。昨年の人気機能に加え、アイスプレートを搭載することで、よりひんやり感を重視した多機能仕様に進化しました。デザイン面では、マーブル加工とパール加工を施し、見た目の美しさとファッション性を徹底追及。アフタヌーンティー・リビングならではの洗練されたデザインに仕上げています。夏のお出かけやオフィスでの使用にぴったりな、スタイリッシュかつ実用的なアイテムが揃います。

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-handyfan/

■商品一覧

●ICE PLATE HANDY FAN MINI

昨年大人気だった、肌に当てるとひんやり冷たいプレート付きのハンディファンに、待望のミニサイズが新登場。冷却プレートの心地よさはそのままに、コンパクト設計で持ち運びやすさを実現しました。カラビナ付きでバッグに取り付けられ、チャーム感覚でスマートに携帯できる仕様です。

商品名：アイスプレートハンディファンミニ

カラー：パープルマーブル/グレーベージュパール/ピンクマーブル/ブルーマーブル/ホワイトパール

価格：各\2,970

●ICE PLATE 6WAY FAN

1台6役で、シーンに合わせて自由に使える多機能FANが登場。コンパクトながらパワフルな風量を実現し、手にフィットする薄型設計で快適な使い心地を叶えます。モバイルバッテリー機能に加え、新たにType-C給電ケーブルを本体に内蔵。風量や充電残量がひと目でわかる液晶画面付きで、日常で便利に使えるアイテムです。

商品名：アイスプレート6WAYファン

カラー：ピンクフラワー/ホワイトフラワー/ブルー

価格：各\3,960

●ICE PLATE HANDY FAN

肌に当てるとひんやり冷たいプレート付きハンディファンが、今年も登場。暑い日の外出を快適にサポートします。スタンドとしても使えるカラビナ付きで、バッグに取り付けて便利に持ち運べる仕様です。

商品名：アイスプレートハンディファン

カラー：ホワイトフラワー/ブルー・パープルグラデ/ピンクフラワー

価格：各\3,960

●SUPER WIND FAN

ハンディ・卓上・ハンズフリーで使える大風量パワフルハンディファンが今年も登場。家でも外でも頼れる強めの風で、幅広いシーンに対応します。

首から下げられるネックストラップ付きで、両手を自由に使えるのも嬉しいポイントです。

商品名：スーパーウインドファン

カラー：パープル・ピンクグラデ/ホワイトフラワー/ブルー・パープルグラデ

価格：各\3,520

●COMPACT MIRROR FAN

風とミラーで身だしなみも整う、ミラー付きハンディファンが登場。涼しい風を浴びながら、メイクやヘアスタイルをさりげなくチェックできます。暗い場所でも使いやすいライト付きで、外出先でも安心です。

商品名：コンパクトミラーファン

カラー：ホワイトフラワー/ピンクフラワー

価格：各\2,970

●COMPACT NECK FAN

手ぶらで涼しく、両手が自由に使える首掛けタイプのネックファン。髪を巻き込みにくい羽根なし設計。ネックバンドはくるくる巻いてコンパクトに収納でき、持ち運びに便利なポーチ付きです。

商品名：コンパクトネックファン

カラー：ホワイトフラワー/クレーベージュ

価格：各\3,740

※価格は全て税込み

