ASUS、Japan IT Week【春】2026 第29回 組込み・エッジ・IoT開発 EXPOに出展

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、2025年4月8日（水）～10日（金）の3日間、RX Japan株式会社主催のIT・DX・AI 総合展「Japan IT Week」、「第29回 組込み・エッジ・IoT開発 EXPO」に出展いたします。

ブースでは、ASUSエッジAIコンピュータで実現するエッジAIの実用シナリオを体験できるライブデモを実施します。リアルタイム映像解析AIによるスマート設備保全ソリューションをはじめ、スマート人物検知、物体検出などのAI安全管理、検査支援ソリューションなど、スマートファクトリーを支える産業向けAI応用を紹介します。また、リアルタイムでの映像解析プラットフォーム、交通データ分析を活用したスマート交通管理など、スマートシティ領域におけるエッジAI活用も展示します。エッジデバイス上でリアルタイムAI処理を実行することで、製造業や都市インフラにおける次世代AIソリューションの可能性を提示します。

更に、会期中には、ASUSのAIインフラおよびエッジAIコンピュータシリーズを紹介する講演セッションも予定しています。

ご来場の際はぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

「IT・DX・AI 総合展 Japan IT Week【春】組込み・エッジ・IoT開発 EXPO」公式Webサイト

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/esec.html

ASUS JAPAN出展ブースのご案内

「NVIDIAパートナーによる最新技術セッション」オープンセミナー（無料／事前申込不要）

主な展示製品

- 会期：2026/4/8(水)～10(金) 10:00～17:00- 会場: 東京ビッグサイト 西３、４ホール（4F）- ブース：小間番号 / W20-44- 場所：西３、４ホール（4F）会場内「NVIDIAパートナーによる最新技術セッション」ゾーン- ASUS JAPAN講演スケジュール[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1685_1_d8b229e5eb8f6dbef52bf1a4ab256634.jpg?v=202603120551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1685_2_c8f7c0aa457120c208132e087d2b1274.jpg?v=202603120551 ]PE3000N | NVIDIA Jetson Thor搭載の産業用エッジAIスーパーコンピュータ

フィジカルAIと汎用ロボティクス向けに設計された最先端のエッジAIコンピュータです。Blackwell GPU、14コアArm CPU、128GB LPDDR5Xメモリを搭載し、NVIDIA Jetson Thor が実現する驚異の2,070 FP4 TFLOPSを発揮し、リアルタイムAI認識、推論、行動制御を可能にします。PE3000Nは、次世代のヒューマノイドロボット自律移動ロボット、自動運転、スマート産業システムなどの高度なAI応用を支えるプラットフォームとして注目されています。

詳しくはこちら：https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/aiot-industrial-solutions/embedded-computers-edge-ai-systems/pe3000n/

【実機タッチ＆トライ】ASUS Ascent GX10 | デスクトップ型AIスパコン NVIDIA DGX Spark をベースにした、NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip 搭載

コンパクトなデスクトップ型AIスーパーコンピュータ。ブースでは、実機デモを実施し、実際にAIワークロードを動かしながら、その実行環境を体験していただきます。また、「Start Building on DGX Spark」を表示し、GX10上で実行可能なさまざまなAIワークロードを確認していただけます。

詳しくはこちら：https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/desktop-ai-supercomputer/ultra-small-ai-supercomputers/asus-ascent-gx10/

ASUS NUC・Mini PCシリーズ ：【日本初公開】NUC 16 Pro Mini PC

Intel Core Ultra シリーズ3 プロセッサー を搭載し、Arc B390 GPU、NPU 5 を組み合わせたAIアクセラレーション対応により、最大180 TOPSの演算性能を実現。リアルタイムのエッジAI処理を可能。スマートソリューションを構築する企業に向けて、AI開発、機械学習トレーニング、高度なデータ分析を強力に支援

詳しくはこちら：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/nucs/nuc-mini-pcs/asus-nuc-16-pro/

ASUS法人向けCopilot+ PC

最新のAI対応プロセッサを搭載したASUS ExpertBook P5（P5405）およびExpertBook P3（PM3406）は、ビジネスシーンに求められる高いパフォーマンスと信頼性を兼ね備えた法人向けノートPCです。優れた処理性能とセキュリティ機能により、日常業務から高度なビジネス用途まで快適に対応します。

詳しくはこちら：https://www.asus.com/jp/content/expertbook/

その他の展示製品についてはこちら(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.asus%20japan%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-8c411629-811b-403d-851e-84c56ef6173a.html#/)

ASUS IoTについて

ASUS IoTは、AIおよびIoT分野におけるソリューション開発に注力するASUSのサブブランドです。

組込みシステムを中心に、研究機関や企業向けにAIoTソリューションを提供し、さまざまな業界のニーズに対応しています。

製品・サービスの提供に加え、アプリケーション開発から市場投入までを支援することで、利便性・効率性・安全性を備えた環境づくりに貢献しています。

ASUS IoT公式サイト：https://iot.asus.com/jp/

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan