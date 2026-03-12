マゼビス、カメラ付きスマート耳かきハイグレードモデル「bebird Note6」を、全国の家電量販店で取り扱い開始

Shenzhen Maxevis Technology Co.,Ltd

Shenzhen Maxevis Technology Co., Ltd（本社：中国深セン、以下マゼビス）は、カメラ付きスマート耳かき製品のハイグレードモデルで、耳の形に合わせてレンズホースを曲げられる「bebird Note6（ビーバード ノートシックス）」（以下：「Note6」）を、2026年3月13日より全国の大手家電量販店（一部店舗を除く）等で販売を開始いたします。

カメラ付きスマート耳かきは、耳かきに超小型のカメラとLEDライトを搭載し、スマートフォンとWi-Fi接続することで、専用アプリで映像を見ながら耳掃除ができます。「Note6」は、レンズホースを耳の形に合わせて曲げることができ※1、さまざまな耳の形に快適にフィットします。また、付け替え可能な耳かきヘッドは、ピンセットヘッドを含む6種類13個を付属。用途に合わせて耳かきヘッドを使い分けできるカメラ付きスマート耳かきです。

「Note６」は、超小型の1,000万画素のレンズと６個の高輝度LEDライトが耳の中を鮮明かつ明るく照らし、耳垢を確認しながら耳掃除することができます。３軸のジャイロスコープを搭載することにより、本体を回転させてもアプリの映像は固定されているように見えるので、スムーズに耳かき本体を動かすことができます。iOSとAndroid(TM)に対応した専用アプリ（無料）では、右耳用と左耳用に映像の向きを変えることができ、また、耳の中を静止画や映像で撮影することも可能です。

付属の多彩な耳かきヘッドには、耳垢を挟み取るピンセットヘッドも含み、かき出しにくい耳垢や汚れなどを取りやすくします。また、主な耳かきヘッドには、耳を傷つけにくいシリコン素材を採用し、レンズはIP67の防水・防塵性能のため、耳かきヘッドを水洗いすることができ、きれいに保つことができます。

「Note6」は多彩な耳かきヘッドもコンパクトにまとめて収納できるケース付きで、手軽に持ち運べるデザインに仕上げました。耳かきヘッドを替えて、家族でシェアして使用するのにもおすすめです。

【主な特長】

・耳の中を鮮明に映し出す1,000万画素の超小型レンズを搭載

・６個の高輝度のLEDライト搭載で耳の中を明るく照らす

・さまざまな耳の形に合わせて曲げられるレンズホース※1

・家族やパートナーとシェアしやすい6種類合計13個の耳かきヘッド

・取りにくい耳垢を挟み取るピンセットヘッドを付属※2

・動かしてもブレにくい3軸ジャイロスコープを搭載

・耳を傷つけにくいシリコン製の耳かきヘッド

・持ち運びに便利な収納ケース

・レンズはIP67の防水・防塵性能

・USB Type-C充電式のためコードレスで使用可能

・カラー：ネイビー

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144982/table/7_1_af18ce1308482af82762898fe27b6a82.jpg?v=202603120551 ]

【価格】

オープン価格

（希望小売価格：税込 5,980円）

※1 レンズホースはスケールを正面からみて、左右の方向に曲げてください。左右以外の方向に曲げると製品の故障につながる可能性があります。

※2 ピンセットヘッドを使用する場合は、レンズホースをまっすぐに戻してから使用してください。また、付属のピンセット用サポーターを装着してご使用ください。

【MAXEVIS日本公式サイト】

https://maxevis.jp/

【製品に関するお問い合わせ】

グローバルサポート窓口

https://www.softbankselection.jp/cart/questionnaire.aspx?id=Maxevis

マゼビス（Shenzhen Maxevis Technology Co., Ltd）について

マゼビスは一般消費者向け電子機器の研究開発や生産などに従事し、2005年に設立。10年に亘る開発や製造の知見を活かし、世界有数のブランドにOEM／ODM製品開発、インテリジェントな機能を備えた電子機器などの多くの製品開発を手掛け、ワンストップで支援するサプライチェーンを提供してきました。その後、着実な発展を経てインテリジェントな工場、情報システム開発、製品設計、研究開発、EC販売、ブランド代行など事業領域を拡大させています。マゼビスは消費者の皆さまに先進技術で総合的に価値ある製品をご提供するために日々努力しています。

