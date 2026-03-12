PKSHA Technology、企業のバックオフィス業務を完結させるAIプロダクト群「PKSHA AIバックオフィス」を提供開始

株式会社PKSHA Technology

株式会社PKSHA Technology（読み：パークシャテクノロジー、本社：東京都文京区、代表取締役：上野山 勝也、以下PKSHA）は、エンタープライズ企業のバックオフィス業務における生産性と従業員体験（EX）を最大化する「PKSHA AIバックオフィス（PKSHA AI BackOffice）」の提供を開始します。Microsoft Teams上で「相談・依頼・実行」をシームレスにつなぐ3つのプロダクトを通じ、複雑化した社内業務を「仕事の完了」まで導きます。

PKSHAは「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、自然言語処理技術等の独自技術を基盤にしたAIおよびAIエージェントの研究開発を行い、その社会実装を通じて価値を提供してまいります。今回リリースする「PKSHA AIバックオフィス」は、AIが人の良きパートナーとして煩雑な実務を支援することで、誰もがより創造的な専門業務に集中できる社会の実現に貢献します。

導入の概要：「相談・依頼・実行」をMicrosoft Teams上で統合し、AIが実務を完結させる新基盤

「PKSHA AIバックオフィス」は、社内の様々な業務プロセスをAIエージェントが代行・完遂するソリューションです。これまで分断されていた「問い合わせへの回答」「未対応者への催促」「外部システムへの入力」といった一連の業務を、Microsoft Teams上の対話を通じて一気通貫でサポートします。本プロダクト群は、以下の3つのプロダクトで構成されています。

- 「PKSHA AIヘルプデスク（PKSHA AI Helpdesk）」（人とAIのハイブリッドで問い合わせ対応を効率化）：メイン窓口となるAIエージェントと、その配下で動く部署ごとのAIエージェントが部署の垣根を越えて社内問い合わせに自動対応します。（マルチエージェント※）対応履歴からFAQを自動生成し、回答精度が自律的に向上し続けることで、組織の知恵（ナレッジ）を常に最新の状態に保ちます。- 「PKSHA AIワークマネージャー（PKSHA AI WorkManager）」（タスク依頼業務を自動化し、埋もれない、必ずやりきるタスク管理）：勤怠提出やアンケート、研修受講といった、管理部門から従業員への「依頼業務」をAIエージェントが代行します。一斉配信から未対応者の抽出、段階的な個別リマインド、完了確認までを完全自動化。管理者はダッシュボードを確認するだけで、催促の手間なく依頼完了率を向上させ、コンプライアンス対応を確実なものにできます。- 「PKSHA AIコワーカー（PKSHA AI Coworker）」（AIが人に代わって事務作業を自動で実行）：AIヘルプデスクの対話やAIワークマネージャーの指示から直接呼び出せるAIエージェントです。ServiceNow、SAP、Salesforce、SmartHRといった主要な外部SaaSと連携し、従業員に代わって申請や設定変更などの「後続事務」を自動実行します。従業員は個別のSaaSにログインする必要がなくなり、Microsoft Teamsという一つの窓口で全ての仕事が完了する世界を実現します。

これらにより、管理部門は定型的な業務対応から解放され、より専門性を活かしながら価値を創出することが可能となります。

導入の背景：SaaS普及の裏側にある「業務の断片化」と「催促コスト」の増大

エンタープライズ企業において、各部門に特化したSaaSの導入は効率化をもたらした一方、システム間の連携不足により、従業員が「どこに何を依頼すべきか分からない」という新たな課題を生んでいます。また、管理部門担当者は、数千名規模の未対応者への「リマインド催促」や、複数システムへの手入力といった付随業務に忙殺され、本来向き合うべき制度設計や組織開発といった専門業務への注力が困難になっています。従来のRAG（検索拡張生成）技術による「回答」だけでは解決できなかった、「実行」に伴う負担をAIエージェントが担うことで、組織全体の創造性を引き出すインフラが求められています。

今後の展望：人とAIが共進化し、専門性が最大化されるバックオフィス業務の実現へ

PKSHAは今後、連携可能な外部SaaSのラインナップをさらに拡充し、様々なエンタープライズ企業のプラットフォームとして本サービスを推進します。また、プロダクト単体での展開に加え、業務プロセスの設計から運用改善までを含む支援メニューも順次拡充し、企業のバックオフィス変革を継続的に後押しします。

また、多くの企業での導入実績をもとに、組織内の様々な「手続き」がAIによってスマートに完遂される未来を目指します。AIエージェントが定型的な調整や事務処理を担い、人がより高度な意思決定やコミュニケーションに注力できる「人とソフトウエアが共進化する社会」の実現を加速させてまいります。

※マルチエージェントについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000022705.html

PKSHA AIヘルプデスクについて

～AIと人が連携する、だから解決できる～

PKSHA AIヘルプデスクは、社内の問い合わせを確実に解決へ導くプロダクトです。AIエージェントが、FAQで即時回答・ドキュメントを読み回答を生成。または適切な人を呼び出し、そこで解決された回答を学習し次に活かすなど、自律的な思考でナレッジの蓄積から活用を一気通貫で実現。"AIと人のシームレスな連携"により、真に現場で使われる仕組みを構築し、生産性向上と従業員体験（EX）向上に貢献します。

https://aisaas.pkshatech.com/ai-helpdesk/

株式会社PKSHA Technology 会社概要

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しています。

これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した＜AIソリューション＞として、また、「PKSHA AIヘルプデスク」「PKSHA Chat Agent」など、汎用性の高い＜AI SaaS＞として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。



会社名：株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者：代表取締役 上野山 勝也

URL： https://www.pkshatech.com/



◆本件に関するお問い合せ

pr@pkshatech.com

※ Microsoft、Microsoft Teams は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。