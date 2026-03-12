Nexthink Spark、日本語対応で国内展開を本格化

Nexthink合同会社

デジタル従業員エクスペリエンス（Digital Employee Experience、以下「DEX」）管理ソフトウェアのグローバルリーダーであるNexthink合同会社(https://nexthink.com/ja)（ネクスシンク、本社：東京都港区、ジャパンプレジデント：萩野 武志、以下Nexthink）は本日、AIエージェント 「Nexthink Spark(https://nexthink.com/ja/platform/spark)（以下Spark）」の主要機能について日本語対応を開始し、日本市場向けの展開を本格化したことを発表しました。

日本では、IT人材不足や問い合わせ対応の増加を背景に、IT部門の業務効率化と従業員体験の向上が重要な課題となっています。企業はITサポートの効率化と従業員の生産性向上を同時に実現する新しいIT運用の仕組みを求めています。

Sparkは、Nexthink Infinityプラットフォーム上に構築されたコンテキスト対応のAIエージェントで、エンドポイントから収集されるリアルタイムのDEXテレメトリデータを活用し、IT環境の問題の兆候を検知し、修復アクションを実行します。一般的なITサポートAIが問い合わせ対応やナレッジ提示に留まるのに対し、Sparkは実測データを基に診断と修復を実行する点が特長です。

Sparkの日本語チャット画面のイメージ

Sparkはグローバルで実施された早期導入プログラムにおいて、IT問い合わせの初回解決率77％を達成しました。これは、業界平均の15%の5倍以上です。さらに、L1問題を2分未満で自律的に解決し、業務時間の無駄を大幅に削減しました。

今回の日本語対応により、国内のお客様はSparkの主要機能を日本語で利用できるようになります。

Nexthink合同会社 ジャパンプレジデントの萩野武志は次のように述べています。

「日本ではIT部門の負荷が増える一方、人材確保は難しさを増しています。Sparkの日本語対応により、従業員が日本語でITサポートにアクセスしやすくなり、ITチームはガバナンスを維持しながら問題解決に集中できる環境づくりを支援します。」

NexthinkのCEOであるPedro Bados（ペドロ・バドス） は、以下のように述べています。

「私たちは今、IT運用の大きな転換点にいます。DEXデータとAIを組み合わせることで、従業員が直面する問題を事前に検知し、迅速に解決することが可能になります。SparkはITサポートの在り方を変え、組織全体の生産性向上に貢献します。」

Nexthink Sparkの主な特長：

- パーソナライズされたITサポート：Sparkはリアルタイムのエンドポイントテレメトリを活用し、従業員一人ひとりのデジタル環境を理解します。これにより、ユーザーの状況に応じた最適なサポートを提供します。- コンテキスト対応のインテリジェンス： Nexthink Infinityプラットフォームのライブシグナルを活用し、ユーザーやデバイスのコンテキストを基に問題の兆候を検知します。これにより、従業員が直面しているIT問題を迅速に診断できます。- エンドツーエンドの自動化：Sparkは診断アクションと修復アクションを組み合わせ、ITサポート業務を自動化します。パスワード、VPN接続、Wi-Fiなど日常的に発生する一次対応（L1）領域の問題に対し、迅速なトラブルシューティングを実行できます。- ガバナンスと制御機能：SparkのアクションはIT管理者が定義したポリシーの範囲内で実行されます。ITチームは実行可能なアクションを管理し、組織のセキュリティおよび運用ポリシーに沿った形でAIエージェントを運用できます。

今回の日本語対応の範囲：

- エンドユーザー向け機能では、Sparkの対話（問い合わせ入力・回答表示）、通知や案内表示、主要ユーザー画面が日本語に対応しています。- 管理者向け機能では、ポリシー設定画面が日本語に対応しています。- ヘルプ／ドキュメントでは、アプリ内ヘルプ表示およびオンラインドキュメントが日本語に対応しています。

Nexthink Sparkの詳細については、こちら(https://nexthink.com/ja/platform/spark)をご覧ください。企業や組織がSparkを活用してITサポートコストを削減し、従業員の生産性を高める方法をご紹介しています。

Nexthinkについて

Nexthinkは、デジタル従業員エクスペリエンス管理ソフトウェアのリーダーです。同社は、ITリーダーに前例のないインサイトを提供し、従業員が問題に気づく前に、あらゆる場所、あらゆるアプリケーションやネットワークで従業員に影響を与える問題を大規模に把握、診断、修正することを可能にします。ITが事後対応的な問題解決から事前予防的な最適化へと進化することを可能にする初のソリューションとして、Nexthinkは1,500社を超える顧客企業が2,500万人以上の従業員により良いデジタルエクスペリエンスを提供することを支援しています。スイスのローザンヌと米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置いています。

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。

