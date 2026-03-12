AGEST、Panaya Japanの ”Panaya Partner Conference 2026”において「Test Automation Growth Award」を受賞

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST（本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」）は、クラウドベースのERP/CRMアプリケーションの影響分析ソリューションやテストツールをグローバルに提供するPanaya Inc.(本社：米国 ニュージャージー州 CEO David Binny, 以下Panaya)の日本法人であるPanaya Japanが2026年3月10日（火）に開催した「Panaya Partner Conference 2026」において、2025年度のビジネス実績や市場拡大に大きく寄与したパートナー企業を表彰する「Partner Award 2025」の「Test Automation Growth Award」を受賞したことをお知らせいたします。

（左：当社代表取締役 社長執行役員 CEO 二宮 康真、右：Panaya Japan カントリーマネージャー 山岡 英明氏）



■「Test Automation Growth Award」受賞の背景

「Partner Award 2025」は、Panayaのビジネスにおいて市場拡大や顧客への価値提供に顕著な貢献をしたパートナー企業に贈られるものです。本カンファレンスでは、2026年のさらなる飛躍に向けた製品ビジョンも公開され、パートナーとの共創体制がより強固なものとなりました。こうした中、当社が培ってきた高度な品質保証技術とPanayaの革新的なソリューションを掛け合わせた取り組みが、多くのお客様の課題解決に貢献したとして、この度、本アワードを受賞しました。

【受賞理由（Panaya Japanより）】

「AGEST様は、テスト専門会社としての高度な知見と実績を活かし、Panayaのテスト自動化ツールの販売および提案活動において大きく貢献されました。特に大手小売業のお客様をはじめとした案件において、テスト自動化の価値を的確に訴求し、Panayaビジネスの拡大に寄与されました。」



■AGESTのPanayaへの取り組み

AGESTは、SAP専用の影響分析・テスト管理ツール「Panaya」のパートナーとして、企業のSAP 2027年問題（保守期限）への対応やS/4HANAへの移行、継続的なアップグレードを支援しています。Panayaの独自エンジンによる高度なコード解析・影響分析機能と、テスト証跡の自動取得を可能にするテスト管理機能を活用することで、従来手法と比較してテスト工程の工数を大幅に削減し、低コストかつ高品質なSAP移行・運用サービスを提供しています。

サービスサイト：https://agest.co.jp/solution/panaya/

今後もAGESTは、Panayaとの強固なパートナーシップのもと、最新のテストテクノロジーを通じてお客様のSAP環境におけるデジタルトランスフォーメーションを強力に支援してまいります。

【AGESTについて】

AGESTは、「テクノロジーですべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp

