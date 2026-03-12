SUSHITOP MARKETING サステナブルな都市の未来を構想する、アジア最大級のスタートアップ・カンファレンス「 Sushi Tech Tokyo 2026」にブース出展が決定

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「弊社」）は、2026年4月27日（月）～4月29日（水・祝）に東京ビックサイトで開催される「Sushi Tech Tokyo 2026」にて、スタートアップブースでの出展が決定したことをお知らせします。

SusHi Tech Tokyo 2026は、東京都が主催するアジア最大級のスタートアップ・カンファレンスであり、世界中のスタートアップ、大企業、投資家、行政関係者などが東京に集う国際的なイノベーションプラットフォームです。



弊社のブースでは今までの配布事例のご紹介を始め、最新のNFTマーケティングの活用方法を担当者からご説明をさせていただきます。

最新の商品やサービスをご紹介するとともに、実際にご体験いただけるコーナーもご用意しておりますので、ぜひ弊社ブースにお越しください。

■イベント詳細

日程：2026年4月27日(月)・28日(火) 9：00～18：30＜ビジネスデイ＞

2026年4月29日(水・祝) 10:00～18:00（受付開始9:30）＜パブリックデイ＞

会場：東京ビッグサイト

小間番号：決定次第お知らせします。

主催：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会

入場料：有料

■「SusHi Tech Tokyo」とは

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High-City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルカンファレンスです。

■「SusHi Tech Tokyo」の詳細は公式サイトをご覧ください。

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

■「SusHi Tech Tokyo 2026のお問合せ先

SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局

お問合せフォーム：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/

【資料のご紹介】

SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」

https://sushi-manga.onrender.com/index.html