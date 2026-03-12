VeSync、第15回 インターペット東京に出展

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）は、2026年4月2日（木）から4月5日（日）まで東京ビッグサイトで開催する「第15回 インターペット東京」に出展します。

当社ブースでは、空気清浄機ブランド Levoit を中心に、「Levoit空気の研究室」をテーマとした展示を展開し、ペットと人がより快適に過ごせる室内空気環境をご提案します。



ペットと暮らす家庭では、抜け毛やフケ、ニオイなど、空気環境に関するさまざまなお悩みがあります。本展示では、そうした課題に着目し、Levoit空気清浄機の性能や特長を体験できる展示を通じて、ペットと共に暮らす空間における空気清浄の重要性をわかりやすくご紹介します。

■主な出展内容

・Levoit空気清浄機の実機展示

VeSyncブースでは、「ペットの毛・フケ対策」「多頭飼育向け」「ニオイ対策」の3つのテーマに分けた展示台を設置。ペットオーナーが抱える空気環境の悩みに応じて、最適なLevoit空気清浄機をご提案します。

なかでも、本音のモノ評価雑誌『MONOQLO』の「年間ベストバイ」に選ばれた Levoit Vital 100S Pet 空気清浄機 を展示予定です。正面穴とU字型の吸気口設計により、室内に舞い上がるペットの抜け毛やフケを効率的にキャッチし、ペットの毛対策を重視するご家庭におすすめのモデルです。



また、広い空間にも対応する大型モデル Levoit Vital 200S 空気清浄機 も展示します。適用床面積は最大33畳まで対応し、従来モデルと比べて浄化時間を約33％短縮。多頭飼いのご家庭でも快適に使える高い清浄能力を備えています。



さらに、ペット臭対策に特化した Levoit Core P350 空気清浄機 など、ペットと暮らす飼い主の多様なニーズに応える製品ラインアップをご紹介します。



ブース内では、空気清浄機の内部構造やフィルターの展示も行い、Levoitが空気をきれいにする仕組みをわかりやすくご覧いただけます。

・ペット用フォトスポット

「Levoit空気の研究室」をテーマにしたフォトスポットを設置します。来場者の皆様には、大切なペットと一緒に写真撮影を楽しみながら、展示会の思い出を残していただけます。

昨年のフォトスポットの様子・来場者限定特別価格

Levoitブースでは、来場者限定の特別価格でLevoit空気清浄機および交換用フィルターをご購入いただけます。

■出展概要

・展示会名：第15回 インターペット東京

・開催期間：2026年4月2日（木）- 5日（日） ※4月2日（木）はビジネス商談限定日

・開催時間：10:00～17:00（※最終日は16:30まで）

・展示会場：東京ビッグサイト 東1-8ホール

・VeSyncブース：東ホールE7 C006

展示会の詳細と入場券に関する情報は、「第15回インターペット」公式サイトをご参照ください：

https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html(https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html)



VeSyncは、ペットと飼い主の健康と幸せを考える企業として、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ぜひこの機会に、当社のブースへお立ち寄りください。