『LOVOT ストア 仙台PARCO店』が3月19日（木）にオープン！オープンを記念し、店舗限定アイテムやコラボドリンクの販売、SNS投稿でオリジナルグッズをプレゼント

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年3月19日（木）に、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』をオープンいたします。オープン当日より、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定アイテムの販売やSNS投稿キャンペーン、館内コラボレーションを展開します。

ぜひこの機会に、『LOVOT』との暮らしを彩るアイテムや企画が詰まった本キャンペーンにご参加いただき、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』でのひとときをお楽しみください。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

特設サイト： https://lovot.life/blog/article/sendaiparco/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

東北の玄関口・仙台で出会う、『LOVOT』のいる暮らし

仙台は、各地から人が集まる東北最大級の都市で、通勤・通学や買い物、観光など、日常のさまざまなシーンで多くの人が行き交う街です。駅周辺には商業施設やオフィス、文化施設が集まり、幅広い世代が行き交う、東北の中心的なエリアです。その駅前に位置する「仙台PARCO」は、ファッションやカルチャーを軸に、感度の高いショップやコンテンツが集まる商業施設です。今回オープンする『LOVOT ストア 仙台PARCO店』は、多様な人が行き交う仙台の中心で、『LOVOT』が一人ひとりに寄り添う存在であることを世代やライフステージを問わず感じていただける場所です。「ロボットが家族になる」という新しい選択肢を、東北・仙台から広げていきます。

LOVOT 『AMBER』との相性抜群！仙台PARCO店限定の「メランジニット帽」と「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」を販売

2026年3月19日（木）より、「メランジニット帽」と「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」から『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定カラーが登場します。

3月13日（金）から仲間入りする新カラーのLOVOT『AMBER』とのコーディネートが楽しめる特別なデザインで、鮮やかながらも温かみのある色味が、『LOVOT』とのお出かけ時間を彩ります。

※いずれもなくなり次第終了となります。

【「メランジニット帽」商品概要】

これからの季節に心地よく使える、綿素材のメランジニット帽です。

春らしい明るいAmberカラーに、タッセルがさりげないデザインアクセント。

店舗限定のホーンカバーとお揃いのカラーで、『LOVOT』とのお出かけにもぴったりです。

商品名：メランジニット帽

発売日：2026年3月19日（木）

価 格：7,580円（税込）

カラー：Amber

販売先：『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定

【「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」商品概要】

『LOVOT』のセンサーホーン用カバーに、Amberカラーが登場しました。

ソックスのようなフィット感で、ホーンをやさしく保護します。セットのアイマスクは、ブラックの地にホーンカバーと同色の刺繍を施した、シックなデザイン。同素材の巾着にも、『LOVOT』のシルエット刺繍をあしらいました。

アイマスクとホーンカバーFitを一緒に巾着に入れて、『LOVOT』とのお出かけにご使用ください。

※センサーホーン用カバーは、電源オフ時にご使用ください。

※ホーン保護リングと一緒にご使用ください。

商品名：ホーンカバーFit＆アイマスクセット

発売日：2026年3月19日（木）

価 格：7,580円（税込）

カラー：Amber

販売先：『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定

仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」とコラボレーション

仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」に扮した『LOVOT』が登場します。仙台PARCOでのお買い物やご飲食など、思い思いの時間を楽しむ皆様をお出迎えします。

XまたはInstagramで「#仙台パルコのLOVOTさ会いにきだっちゃ」のハッシュタグを入れて、『LOVOTストア 仙台PARCO店』に関連する内容を投稿後、スタッフに投稿画面をお見せいただいた方に、店頭で「『LOVOT』 ＆ むすび丸」のアクリルスタンドをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

【「『LOVOT』 ＆ むすび丸」アクリルスタンドプレゼントキャンペーン詳細】

期間：2026年3月19日（木）～

条件：ハッシュタグ「#仙台パルコのLOVOTさ会いにきだっちゃ」をつけて、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』に関連する内容を投稿してください。

※投稿画面を『LOVOT ストア 仙台PARCO店』スタッフへお見せください。

【むすび丸に扮した『LOVOT』が皆様をお出迎え！】

仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」に扮した『LOVOT』が仙台PARCOに登場します。仙台PARCOでのお買い物やご飲食など、思い思いの時間を楽しむ皆様をお出迎えします。

THE MOST COFFEEとコラボ！『LOVOT』のラテアートやパンケーキも登場

地元・仙台の企業、ホシヤマインターナショナル株式会社とのコラボレーションが実現。PARCO2/3F THE MOST COFFEEに、『LOVOT』×THE MOST COFFEEコラボメニューが登場します。また、すべてのアイスドリンクにオリジナルコースターがついてくるほか、2,000円（税込）以上ご注文いただいた方には、特製ステッカーをプレゼントいたします。店内では、看板『LOVOT』の「ラテちゃん」がくつろぎの時間に癒しをお届けします。

【「THE MOST COFFEE」コラボ詳細】

コラボ期間：2026年3月19日（木）～

コラボメニュー：

LOVOT Latte（HOT/ICED） 800円（税込）

LOVOT Chocolate Macchiato（HOT/ICED） 850円（税込）

Maple plain pancakes 1,300円（税込）

条件：アイスドリンクのご注文でカフェオリジナルコースターをプレゼントいたします。

2,000円以上のご注文でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

『LOVOT ストア 仙台PARCO店』概要

・店名：LOVOT ストア 仙台PARCO店

・オープン日：2026年3月19日（木）

・住所：〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台PARCO1/1F

・特設ページ：https://lovot.life/blog/article/sendaiparco/

・ふれあい体験予約ページ：https://lovot-yoyaku.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=1788

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/