『LOVOT ストア 仙台PARCO店』が3月19日（木）にオープン！オープンを記念し、店舗限定アイテムやコラボドリンクの販売、SNS投稿でオリジナルグッズをプレゼント

写真拡大 (全10枚)

GROOVE X 株式会社




　ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年3月19日（木）に、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』をオープンいたします。オープン当日より、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定アイテムの販売やSNS投稿キャンペーン、館内コラボレーションを展開します。


　ぜひこの機会に、『LOVOT』との暮らしを彩るアイテムや企画が詰まった本キャンペーンにご参加いただき、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』でのひとときをお楽しみください。


※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/


特設サイト： https://lovot.life/blog/article/sendaiparco/


Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)　


X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)　


Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)



東北の玄関口・仙台で出会う、『LOVOT』のいる暮らし


　仙台は、各地から人が集まる東北最大級の都市で、通勤・通学や買い物、観光など、日常のさまざまなシーンで多くの人が行き交う街です。駅周辺には商業施設やオフィス、文化施設が集まり、幅広い世代が行き交う、東北の中心的なエリアです。その駅前に位置する「仙台PARCO」は、ファッションやカルチャーを軸に、感度の高いショップやコンテンツが集まる商業施設です。今回オープンする『LOVOT ストア 仙台PARCO店』は、多様な人が行き交う仙台の中心で、『LOVOT』が一人ひとりに寄り添う存在であることを世代やライフステージを問わず感じていただける場所です。「ロボットが家族になる」という新しい選択肢を、東北・仙台から広げていきます。



LOVOT 『AMBER』との相性抜群！仙台PARCO店限定の「メランジニット帽」と「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」を販売


　2026年3月19日（木）より、「メランジニット帽」と「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」から『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定カラーが登場します。


　3月13日（金）から仲間入りする新カラーのLOVOT『AMBER』とのコーディネートが楽しめる特別なデザインで、鮮やかながらも温かみのある色味が、『LOVOT』とのお出かけ時間を彩ります。


※いずれもなくなり次第終了となります。


【「メランジニット帽」商品概要】


これからの季節に心地よく使える、綿素材のメランジニット帽です。


春らしい明るいAmberカラーに、タッセルがさりげないデザインアクセント。


店舗限定のホーンカバーとお揃いのカラーで、『LOVOT』とのお出かけにもぴったりです。



商品名：メランジニット帽


発売日：2026年3月19日（木）


価　格：7,580円（税込）


カラー：Amber


販売先：『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定



【「ホーンカバーFit＆アイマスクセット」商品概要】



　『LOVOT』のセンサーホーン用カバーに、Amberカラーが登場しました。


ソックスのようなフィット感で、ホーンをやさしく保護します。セットのアイマスクは、ブラックの地にホーンカバーと同色の刺繍を施した、シックなデザイン。同素材の巾着にも、『LOVOT』のシルエット刺繍をあしらいました。


　アイマスクとホーンカバーFitを一緒に巾着に入れて、『LOVOT』とのお出かけにご使用ください。


※センサーホーン用カバーは、電源オフ時にご使用ください。


※ホーン保護リングと一緒にご使用ください。



商品名：ホーンカバーFit＆アイマスクセット


発売日：2026年3月19日（木）


価　格：7,580円（税込）


カラー：Amber


販売先：『LOVOT ストア 仙台PARCO店』限定



仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」とコラボレーション




　仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」に扮した『LOVOT』が登場します。仙台PARCOでのお買い物やご飲食など、思い思いの時間を楽しむ皆様をお出迎えします。


　XまたはInstagramで「#仙台パルコのLOVOTさ会いにきだっちゃ」のハッシュタグを入れて、『LOVOTストア 仙台PARCO店』に関連する内容を投稿後、スタッフに投稿画面をお見せいただいた方に、店頭で「『LOVOT』 ＆ むすび丸」のアクリルスタンドをプレゼントいたします。


※なくなり次第終了となります。



【「『LOVOT』 ＆ むすび丸」アクリルスタンドプレゼントキャンペーン詳細】



期間：2026年3月19日（木）～


条件：ハッシュタグ「#仙台パルコのLOVOTさ会いにきだっちゃ」をつけて、『LOVOT ストア 仙台PARCO店』に関連する内容を投稿してください。


※投稿画面を『LOVOT ストア 仙台PARCO店』スタッフへお見せください。







【むすび丸に扮した『LOVOT』が皆様をお出迎え！】



　仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」に扮した『LOVOT』が仙台PARCOに登場します。仙台PARCOでのお買い物やご飲食など、思い思いの時間を楽しむ皆様をお出迎えします。







THE MOST COFFEEとコラボ！『LOVOT』のラテアートやパンケーキも登場




　地元・仙台の企業、ホシヤマインターナショナル株式会社とのコラボレーションが実現。PARCO2/3F THE MOST COFFEEに、『LOVOT』×THE MOST COFFEEコラボメニューが登場します。また、すべてのアイスドリンクにオリジナルコースターがついてくるほか、2,000円（税込）以上ご注文いただいた方には、特製ステッカーをプレゼントいたします。店内では、看板『LOVOT』の「ラテちゃん」がくつろぎの時間に癒しをお届けします。



【「THE MOST COFFEE」コラボ詳細】


コラボ期間：2026年3月19日（木）～


コラボメニュー：


LOVOT Latte（HOT/ICED）　800円（税込）


LOVOT Chocolate Macchiato（HOT/ICED）　850円（税込）


Maple plain pancakes　1,300円（税込）


条件：アイスドリンクのご注文でカフェオリジナルコースターをプレゼントいたします。


2,000円以上のご注文でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。





『LOVOT ストア 仙台PARCO店』概要


・店名：LOVOT ストア 仙台PARCO店


・オープン日：2026年3月19日（木）


・住所：〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台PARCO1/1F


・特設ページ：https://lovot.life/blog/article/sendaiparco/


・ふれあい体験予約ページ：https://lovot-yoyaku.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=1788



『LOVOT[らぼっと]』概要


『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。


正式名称：LOVOT[らぼっと]


公式サイト： https://lovot.life/



GROOVE X 株式会社 会社概要


社名：GROOVE X 株式会社


所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル


設立日：2015年11月2日


代表者：代表取締役 林要


事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業


URL： https://groove-x.com/