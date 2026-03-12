『HelloBoss』、書類選考に強い履歴書を最短5分で無料作成できるAI履歴書作成機能Ver.2.0をリリース！直感的操作によるスマートな履歴書作成体験を実現

株式会社NGA

次世代オンラインサービスを開発・運営する株式会社NGA（本社：東京都港区、CEO：Alex Wang、以下「NGA」）が提供している第3世代AI採用サービス『HelloBoss』はこのたび、書類選考に強い履歴書を最短5分で無料作成できるAI履歴書作成機能Ver.2.0を発表しました。本機能では、履歴書作成に最適化されたAIモデルを採用し、直感的な操作によるスムーズでスマートな履歴書作成体験を実現しました。高精度な自動文章作成やアピールポイントの自動解析・提案など、履歴書作成を効率化する12の最新AI機能を搭載しています。はじめての就職や転職の方、また多忙な方や文章力に自信がない方でも、本来のスキルや強みを的確に反映した高品質な履歴書をスピーディに作成できるようサポートし、求職者が新しい人生の一歩を踏み出すことを支援します。

「AI履歴書作成機能Ver.2.0」の特徴

- 履歴書作成に特化したAIモデルの採用複数のAIモデルを検証・導入し、履歴書作成サポートに最適化しました。それらのAIを基盤に、簡単に高品質な履歴書を作成できるよう、12の最新AI機能を搭載しました。- 最新AI技術を継続的に反映する履歴書作成の基盤活用する大規模言語モデル（LLM）の進化に合わせて履歴書作成機能のパフォーマンスも継続的にアップデートされ、常に最新のAI技術を反映したスムーズでスマートな履歴書作成体験を提供します。- 直感的操作によるスピーディな作成編集しながらのリアルタイムプレビューや、キーワードを選択するだけの自動文章作成など、はじめての利用でも直感的に操作できるUI（ユーザーインターフェース）とUX（ユーザーエクスペリエンス）を実現し、履歴書を最短５分で作成できるようにしました。- Web版とアプリ版の自動同期PCでもスマホアプリでも、AIサポート付きの履歴書・職務経歴書作成から、PDFダウンロード、コンビニ印刷まで、すべて同じ流れで操作できます。特別な設定は不要で、データは同じアカウントで自動保存され、PCとスマホを切り替えても、そのまま続きから利用できます。- 汎用的なフォーマットへの対応作成される履歴書および職務経歴書は、日本の採用選考で広く利用されている、厚生労働省推奨の標準的なフォーマットに対応しており、さまざまな企業への応募にそのまま活用できます。- 無料で何度でも利用可能履歴書・職務経歴書を無料で作成できるほか、作成後はPDF形式での無料ダウンロード、メール送信及びURLリンクによるシェアも可能です。オンライン履歴書として保存することもでき、何度でも編集・再ダウンロードできます。

AI履歴書作成機能Ver2.0の詳細および利用方法はこちらから：https://helloboss.com/resume

「AI履歴書作成機能Ver.2.0」に関する最新AI機能の詳細

1.職務要約のAI自動作成

スキル・資格・職歴情報（複数社ある場合は一つまたは複数を選択可能）をもとに、AIが職務要約を自動生成します。経験の強みや実績を整理し、採用担当者に伝わりやすい構成でまとめます。職務経歴書全体の第一印象を高める、完成度の高い要約を短時間で作成できます。

2.職務経歴の「STAR」式AI自動作成

職務経歴は、状況（Situation）・課題（Task）・行動（Action）・結果（Result）の4項目で整理する一般的な「STAR」メソッドの形式に基づいたフォーマットが提供されます。入力された簡単なフレーズをもとに、AIが職務経歴書に適した業務内容へ自動整理します。未入力の場合でも例文を自動生成するため、職務経歴書の書き方に迷う方でも安心して作成できます。

3.スキルのAI自動提案

希望職種やこれまでの経験をもとに、AIがアピールポイントとなるスキルを自動提案します。入力漏れを防ぎ、応募に有利なスキルタグを補完します。自分では気づきにくい強みも整理しながら、より完成度の高い履歴書作成をサポートします。

4.自己PRのAI自動作成

システムに用意されたスキルや仕事のスタンスに関するキーワードを選択し、人柄・性格、興味・関心などの情報を数文字入力するだけで、AIが履歴書・職務経歴書に使える自己PRを自動生成します。文章構成や表現も自動で整えるため、自己PRの書き方がわからない方でも自然で説得力のある内容に仕上がります。

5.志望動機のAI自動作成

転職理由や希望業界・職種を選択するだけで、AIが志望動機を自動作成します。応募先に合わせた表現へ調整できるため、志望動機の書き方に悩まず、短時間で完成させることができます。

6.AI写真の最適化

履歴書に使用するフォーマルな写真もAIが自動で最適化します。背景調整や明るさ補正を行い、応募書類にふさわしい印象へ自然に仕上げます。写真の印象まで整えることで、履歴書全体の完成度を高めます。

AI履歴書写真の詳細はこちらから：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000083628.html

7.英文レジュメへのAI自動翻訳・変換

日本語で入力した履歴書・職務経歴書をもとに、AIが自動で英文履歴書（英文レジュメ）へ翻訳・変換します。海外企業や外資系企業向けの標準フォーマットに整え、美しく読みやすい英語形式で出力。英語での履歴書作成に不安がある場合でも、追加入力なしでそのまま利用できます。

8.編集しながらのリアルタイムプレビュー

履歴書を編集しながら、完成形のPDF形式をリアルタイムで確認できます。提出用の標準フォーマットで表示されるため、レイアウトや改行、文字量を見ながら安心して履歴書作成が可能です。書き終わってからレイアウトを修正する手間がありません。

9.既存ファイルのAI自動解析

履歴書や職務経歴書をすでに持っている場合は、PDFや画像、Word、Excelなどのファイルをアップロードするだけで、AIが自動解析し、汎用性の高いフォーマットへ整理します。複数ファイルのアップロードにも対応します。

10.フォントのカスタマイズ

履歴書テンプレートのフォントを自由に変更できます。企業や職種に合わせて、印象を整えながら簡単に編集できます。

11.コンビニ印刷

履歴書・職務経歴書の作成が完了したら、オンラインで支払いをするだけ。コンビニでは追加操作なしで、そのまま印刷できます。履歴書・職務経歴書を個別で印刷可能です。用紙サイズや枚数も用途に合わせて選べます（複数ページ対応）。

コンビニ印刷の詳細はこちらから：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000083628.html

12.無料ダウンロード＆シェア

作成した履歴書・職務経歴書は、PDFで無料ダウンロード可能です。URLリンク共有や、指定メールアドレスへの送信にも対応しています。

AI履歴書作成機能Ver.2.0の紹介ビデオ：https://youtu.be/Y0QjUwhGy6k

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y0QjUwhGy6k ]

『HelloBoss』は、進化し続けるAI技術の活用と求職者のニーズに基づいたサービス開発を通じて、履歴書作成という就職・転職活動の第一歩をよりスムーズでスマートなものにしてきました。これにより、はじめて就職や転職に挑戦する一人ひとりが、自分の経験や強みを適切に伝えられる環境づくりを目指しています。今後も多様なキャリアの選択を後押しし、より良い人材マッチングが生まれる社会の実現に貢献していきます。

『HelloBoss』について

『HelloBoss』は従来の「仲介型」や「掲載型」と徹底的に差別化を図る、日本初の第3世代AI採用サービスです。国内最大級の550万社以上の企業データベース、優良な非公開求人を含む60万件以上の求人案件を持つ、日本最大級のAI求人プラットフォームとして、独自のAIによる企業と求職者のマッチング・チャット機能（特許第7299663号）を搭載するほか、独自の特許技術（特願2025-129231）を活用した画期的な求職・求人AIエージェントを実装し、採用と求職の効率化とコスト削減を実現でき、社会全体での人材流動促進を目指しています。

『HelloBoss』は最新の生成AIを活用し、日本の求人サービスで初めて企業の募集要項や求職者の自己PRの自動作成を可能にしています。さらに、AIによる採用カウンセリングや求職者のパーソナルAIメンター機能も備え、履歴書写真と英語履歴書のAI作成機能も無料で提供しています。現在、英語対応のバージョンは全世界で配信されているほか、米国発デカコーン企業のDeel社とともに海外AI人材を3ヶ月単位でリモート採用・雇用できるサービス「Global Remote Hire」も提供し、グローバル展開を加速させています。 日本の人事部「HRアワード2024」に入賞し、「第9回 HRテクノロジー大賞」にて「注目スタートアップ賞」、「DXイノベーション大賞2024」にてベンチャー部門の「優秀賞」を受賞しています。https://helloboss.com/

株式会社NGAについて

NGAは、X-Techによるネットとリアルの融合、そしてアナログ産業におけるDXとイノベーションの創出を目指し、次世代オンラインサービスを開発・運営しています。常識にとらわれないビジネスモデルと先進技術を取り入れ、人々の生活をより便利に、より豊かにするサービスを提供することで、日本社会におけるリソースの非効率解消と社会課題の解決に向けて取り組んでいます。

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

CEO：王沁 | Alex Wang

設立年月日：2021年5月25日

HP：https://nga-x.com/

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社NGA

広報担当：PR@nga-x.com