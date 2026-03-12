高齢化社会における・最大約40倍音増幅・「聞こえ」をもっと自然に。耳に掛けるだけの「イヤーカフ型集音器」発売　L&Lライブリーライフが日常生活の会話サポートを提案

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都立川市、代表取締役社長：志田英知）は、耳に軽く掛けて使用する「イヤーカフ型集音器」を発売しました。空気伝導技術を採用し、装着のしやすさと軽量設計に配慮した聞こえサポート製品として展開します。日常生活の中で自然に使いやすい設計を目指した点が特徴です。

日本では高齢化の進行に伴い、日常生活の中で「会話が聞き取りづらい」「テレビの音量を上げがちになる」といった悩みを感じる人が増えているといわれています。

一方で、耳に装着する機器については「目立ちにくいデザイン」や「使いやすい操作性」、「長時間でも快適に使用できること」を重視する声も多く見られます。

L&Lライブリーライフ株式会社では、こうしたニーズを背景に、耳穴に挿入するタイプではなく、耳に掛けて使用するイヤーカフ型の集音器を開発しました。日常生活に取り入れやすいデザインと操作性を意識し、聞こえサポート製品として提案します。

各種研究や公開資料によると、日本では約1,400万人以上が聞こえに関する課題を抱えている可能性があるとされています。また、65歳以上では約3人に1人が聞こえの低下を感じているともいわれています。

一方で、「まだ補聴器を使うほどではないが少し聞き取りづらい」と感じている人も多く、日常生活の中で気軽に使用できる聞こえサポート製品への関心が高まっています。

■商品詳細

開発のポイント

■ 従来型との比較

■ 製品の主な特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148618/table/111_1_3ba361ad77ce250d933aa655def5bd7d.jpg?v=202603120551 ]１..イヤーカフ型デザイン・長時間装着しても負担を感じにくい装着設計

従来の耳穴挿入型ではなく、耳に軽く掛けるイヤーカフ型デザインを採用。圧迫感を軽減し、長時間使用でも快適に装着できるよう配慮しました。見た目も目立ちにくく、外出時にも使用しやすい設計です。

２..会話がもっと聞き取りやすく・空気伝導技術による自然な音の取り込み

空気伝導方式により、周囲の音や会話を自然な形で取り込みます。家族との会話やテレビ視聴など、日常生活のさまざまな場面で活躍します。

３.. 機械が苦手な方でも安心・初めてでも使いやすいシンプル操作

高齢の方や機械操作に不慣れな方でも使いやすいよう、操作は「取り出す・装着する・音量を調整する」の3ステップに設計。複雑な設定を必要とせず、日常生活の中で手軽に使用できることを目指しました。

４..小さな声も聞き取りやすい。最大約40倍の音増幅

会話の声や生活音をしっかりサポート。

さらに省エネ設計で、1日約20時間使用しても1ヶ月の電気代は約0.4円程度です。

５..朝から夜まで安心して使える・最大100時間の長時間バッテリー

日常生活の中で長時間使用できるよう、片耳約17～20時間の連続使用を実現。

さらに充電ケースを併用することで、両耳で合計約100時間の使用が可能となり、外出時や旅行時にも安心して使用できます。

６..つけていることを忘れる軽さ・わずか4.3gの超軽量設計

片耳約4.3gの軽量設計。

耳への負担を抑え、長時間使用でも快適な装着感を実現しました。

家族からの贈り物にも選ばれる上品なパッケージ

落ち着いた上品なデザインのパッケージを採用。誕生日や敬老の日、父の日、母の日など、大切な家族へのプレゼントとしても選びやすい仕様です。

さらに、発売を記念し、先着100名様に無料ギフトラッピングを提供。離れて暮らすご家族への贈り物としても利用できます。

商品仕様

最大音響利得：＜40dB

平均音響利得＜35dB

等価入力雑音＜32dB

周波数範囲：200Hz～4500Hz

遅延＜15ms

動作電流≤5mA

使用温度：-10℃～40℃

湿度：≤80%

気圧：86kPa～106kPa

動作電圧：DC 3.7V

入力：DC 5V/1A或いはDC 5V/2A

1回フル充電時間：2時間

片耳連続使用時間：17～20時間

充電ケース併用（両耳）：100時間

パッケージ内容：

集音器*2（イヤホン）

充電ケース

専用掃除ブラシ

Type-C充電ケーブル

日本語説明書

■ 企業コメント

同社は2015年の創業以来、日本市場向けにスマート家電や生活家電を展開。「高品質をより手に取りやすく」をコンセプトに商品開発を行っています。

今回のセールでは、より多くの方に実用的な家電製品を体験していただく機会を創出し、新生活のスタートをサポートすることを目的としています。

【ブランド紹介】

SOPPY（ソッピー）について

SOPPYは、「SO（とても）」と「HAPPY（幸せ）」を組み合わせたブランド名を由来とし、

ユーザーの皆様に「健康」と「幸せ」をお届けすることを使命としております。

EnjoyWell- あなたの身近な健康の守護者

健康で便利、安心な生活を追求する人々に、シンプルで使いやすく、心のこもった健康管理の小型家電を提供し、信頼できる「家庭の健康パートナー」となることを目指します。

このグループに提供するのは：

【健康を数値化】する日常管理 ×【生活をより楽に】する心配りのあるサポート ×【睡眠をより安定】させるテクノロジーソリューション ×【精神をより豊かに】するリラクゼーション体験！

SOPPYの製品群は、日々の暮らしを効率的に改善する「スマート家電」や「健康管理アイテム」を中心に展開しており、多くのお客様から高い評価をいただいております。また、地球環境への配慮を重要視し、サステナブルな製品づくりに取り組むことで、次世代にわたり信頼されるブランドを目指しております。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/