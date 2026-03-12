フジ医療器の最高峰マッサージチェア「サイバーリラックス AS-R2300」が「家電大賞 2025-2026」健康家電部門・金賞を受賞！

株式会社フジ医療器

美と健康の総合メーカー、株式会社フジ医療器(https://www.fujiiryoki.co.jp/)（本社：大阪市中央区）は、当社最高峰モデルのマッサージチェア「CYBER-RELAX マッサージチェア H24 AS-R2300」（以下、「マッサージチェア AS-R2300」）において、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」（株式会社インプレス）と、アイテム情報誌「GetNavi」（株式会社ワン・パブリッシング）が共同で開催している、「家電大賞 2025-2026」にて、健康家電部門・金賞に選ばれましたことをお知らせいたします。

当社製品をお選びいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

健康家電部門・金賞受賞製品

「CYBER-RELAX マッサージチェア H24 AS-R2300」

マッサージチェア AS-R2300（ブラック）マッサージチェア AS-R2300（ベージュ）

「家電大賞」は、その年の家電製品のなかから「ベストオブベスト」を、読者投票のみで決定する家電アワードです。「マッサージチェア AS-R2300」は、健康家電部門・金賞を受賞いたしました。

当社製品が健康家電部門の金賞に選ばれたのは、今回が初めてとなります。

＜CYBER-RELAX マッサージチェア H24 AS-R2300について＞

「マッサージチェア AS-R2300」は、2001年の発売以来進化を続けている「CYBER-RELAX」シリーズから2025年3月に発売いたしました。近年注目されるAIを活用した健康管理の潮流を取り入れ、ユーザーの身体状況や疲労度を“可視化・分析”し、人それぞれ異なる日常生活の疲れに寄り添った最適なマッサージを行える当社最高峰モデルのマッサージチェアです。

疲労度や使用シーンから身体の状態を示す項目をご自身で選択することで、AIによる分析と最適なマッサージの提案を行うユーザーインターフェース「5D-AI NAVIGATION」を導入。ユーザーの直感的な操作を可能とするため、大きな文字とアイコン表示を中心とした8インチの大型タッチパネルを採用しています。

また、当社最高峰のAI技術を搭載したもみメカ「5D-AIメカPLUS」と全身に配置された大容量のエアーバッグを組み合わせて行うマッサージコースは全40種類を搭載しており、毎日のコンディショニングケアに最適なコースをお選びいただけます。

マッサージチェア AS-R2300（ブラック）マッサージチェア AS-R2300 使用イメージ

・医療機器認証番号：306AHBZX00041000（家庭用電気マッサージ器・管理医療機器）

・メーカー希望小売価格：オープン価格

・全国の家電量販店やフジ医療器オンラインショップ、フジ医療器公式楽天市場店、フジ医療器公式 Yahoo!店にて販売中

今後もフジ医療器は、皆様の美と健康に貢献する製品やサービスを提供し続けてまいります。

＜会社概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/65996/table/64_1_a593c6d9b75283bfa2e6085fbc164029.jpg?v=202603120551 ]