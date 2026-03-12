【不動産仲介のＤＸ推進】物件入力支援ツール「賃貸入力速いもん」、株式会社ビッグの画像ダウンロードサービス「ヘヤピク」とシステム連携を開始

株式会社iimon

不動産業界特化型のシステム開発を行う株式会社ｉｉｍｏｎ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：島田 州平、以下「ｉｉｍｏｎ」）が提供する物件入力支援ツール「賃貸入力速いもん」は、株式会社ビッグ（本社：北海道札幌市、代表取締役：村上 晶彦、以下「ビッグ」）が運営する物件写真ダウンロードサービス「ヘヤピク」との企業連携を開始したことをお知らせいたします。

本提携により、「賃貸入力速いもん」を通じて「ヘヤピク」が提供する高品質な物件写真を１クリックで登録・取得し、各種管理システムへダイレクトに入力することが可能になります。

提携の背景と目的

物件登録の「時間」と「質」の課題を同時に解決

不動産仲介業務において、物件登録作業は多くの時間を要する課題となっています。

特に「高品質な写真の選定・アップロード」は成約率（反響獲得）に直結する重要な工程である一方、手作業による負担が大きく、生産性向上のボトルネックとなっていました。

今回の連携では、ｉｉｍｏｎの強みである「入稿作業の効率化」と、ビッグが提供する「プロクオリティの写真素材」を融合させました。これにより、不動産会社様は作業時間を大幅に短縮しながら、ポータルサイトにおける反響獲得力を最大化させることが可能となります。

連携機能の概要

「賃貸入力速いもん」を利用して大阪エリアの物件情報を登録する際、ボタン一つで「ヘヤピク」が保有するハイクオリティな写真画像を取得し、そのままシステムへ入稿できます。

- 対象エリア： 大阪エリア（順次拡大予定）- 提供開始日： 2026年3月12日- 主なメリット：- - 作業時間の削減： 写真のダウンロード・アップロードの手間を削減。- - 反響率の向上： プロカメラマンが撮影した高品質な写真を活用し、ポータルサイトでの訴求力を強化。- - 生産性の向上： 入稿作業の効率化により、不動産会社の業務効率を強力にサポート。

各サービスについて

「賃貸入力速いもん」とは

多岐にわたる入稿作業の問題を解決すべく、業者間サイトの物件情報を１クリックで保存し、１クリックでコンバーター（物件入力システム）に入力できる機能です。リリース以来、導入実績3,500店舗以上（※2026年3月1日時点）を誇る「速いもんシリーズ」の主力商品です。

「ヘヤピク」とは

株式会社ビッグが2025年1月にリリースした物件写真ダウンロードサービスです。高品質な物件写真を豊富に取り揃え、累計90社以上の不動産会社様に導入されています。

会社概要

株式会社ｉｉｍｏｎ

- 代表者： 代表取締役CEO 島田 州平- 設立： 2019年11月7日- 所在地： 東京都中央区- 事業内容： 不動産業界特化型業務最適化ソリューションの提供、不動産業界特化型分割払いサービスの導入支援、AIOを活用したマーケティング支援および送客プラットフォームの提供- URL： https://iimon.co.jp/

株式会社ビッグ

- 代表者： 代表取締役 村上 晶彦- 設立： 1987年1月- 事業内容： 不動産関連情報システムの開発・販売、不動産情報検索サイトの運営、賃貸・売買不動産の仲介・管理業務、その他不動産に関わる業務全般- URL： https://www.big-gr.jp/

