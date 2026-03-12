【AI動画制作サービスVideo Craft活用事例紹介】トライベクトル株式会社様がオンライン講座の制作を目的にVideo Craftを導入

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 共同代表：河合真吾・中川 綾太郎）はこのたび、トライベクトル株式会社様に、オンライン講座の制作などを目的として、AI動画制作サービスの「Video Craft」を導入いただいたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://videocraft.jp/

【トライベクトル株式会社様 概要】

企業名：トライベクトル株式会社

業種：言語サービス

従業員数：8名

ご利用用途：オンライン講座の制作など

Q1.Video Craftの導入を検討された背景には、どのような課題がありましたか。

【Video Craftに関するお客様の声】

弊社では、オンライン講座を制作するにあたり、従来、講師の撮影を伴う標準的な動画制作を行ってきました。しかし、修正が発生するたびに講師のスケジュールを抑え、再撮影を行う必要があり、このプロセスは、コスト面でもリソース面でも、現場に大きな負荷を与えていました。

折しも会社全体でオンライン講座を強化する方針が決定。より少ないリソースで、高品質な動画をスピーディーに量産できる「次世代の制作環境」への転換が求められていました。

Q2. Video Craftを検討される中で、他の選択肢と比べて決め手になったポイントは何でしたか。

「AI音声の精度の高さ」と「単一ツールでの完結性」です。

多くの動画制作ツールは、編集機能が優れていてもAI音声の品質に課題がある、あるいはその逆というケースが少なくありません。音声品質に妥協できなければ、別途音声専用ツールを導入する「ツールの二重管理」が発生し、結果として工数が増えてしまいます。

その点、VideoCraftはAI音声のクオリティが実用レベルに達しており、かつ動画編集まで一気通貫で行える、という確信が、導入の決め手となりました。

Q3. 実際にVideo Craftを使ってみて、「良いと感じた点」や「便利だと感じた点」を教えてください。

機能が多すぎず、複雑な操作を必要としないため、動画制作の専門スキルがないスタッフでも使える直観的な操作性がよいと思いました。また、PPTファイルのインポート機能は便利で、スライドのノートに台本を書いておけば、読み込みと同時にナレーションもすぐに自動生成が可能になります。インポート後のレイアウト変更やアニメーション設定も可能な点も便利です。

修正が必要になった際も、該当箇所を直すだけで即座に反映できるため、運用のストレスが大幅に軽減されると思います。

【Video Craftについて】

Video Craft（ビデオクラフト）は、AI技術を駆使して誰でも簡単に高品質な動画を制作できるサービスです。PowerPointやPDFの資料をアップロードし、自然で流暢な日本語のAI音声ナレーションやアバターを組み合わせ、高品質な動画を専門知識なしで簡単に作成できます。

直感的な操作性もVideo Craftの特徴です。PowerPointのスライド作成のような感覚で、編集に不慣れな人でもスムーズに扱えます。

法人向け活用シーンも幅広く、研修やeラーニング教材、企業PR、採用動画、社内紹介など多彩な用途に対応。従来の映像制作に伴うコストや時間を大幅に削減でき、企業のDX推進やコンテンツ内製化をサポートします。

多言語版を制作したいお客様には、特におすすめです。日本語版のファイルを作成すれば、動画内の文字とナレーションをワンクリックで51ヶ国語に翻訳できます。海外のお客様や日本語を母国語としないスタッフ、海外拠点のスタッフにも適切な動画コンテンツを提供できます。

Video Craftの資料請求はこちら：https://videocraft.jp/service-guide-org

【株式会社Stand Technologies 会社概要】

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI動画サービスVideo Craft（https://videocraft.jp/）・AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/