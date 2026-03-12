シェアサイクルサービス『チャリチャリ』、格闘技イベント「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」とのコラボレーション企画を実施

チャリチャリ株式会社

シェアサイクルサービス「チャリチャリ」を運営するチャリチャリ株式会社(本社：福岡市中央区、代表取締役:家本 賢太郎、以下「チャリチャリ」)と、格闘技イベント「RIZIN」を運営する株式会社ドリームファクトリーワールドワイド(本社:東京都港区、代表取締役)榊原 信行、以下「RIZIN」)は、「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」の開催に伴い、コラボレーション企画を実施いたします。

本企画では、大会までの期間限定でファイターの写真を施した「RIZINコラボチャリチャリ」500台を運用するほか、大会当日、会場に臨時ポートを設置し観戦アクセスを強化します。

■デザイン

今回のコラボレーションでは、福岡エリアで合計500台の特別デザイン車体を展開します。

１. RIZIN × チャリチャリ コラボイメージ車体

- 期間: 2026年3月12日(木)～4月13日(月)- 車体設置場所: 福岡エリアのチャリチャリポート各所

RIZINを象徴する選手とRIZINロゴをイメージした赤を基調にしたデザインで、「チャリチャリ」と「RIZIN」のコラボレーションを表現した車体です。(各選手50台ずつ)

【掲載選手】

２. 「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」大会プロモーション車体

- 朝倉未来- 秋元強真- 斎藤裕- 平本蓮- ホベルト・サトシ・ソウザ

福岡大会の出場選手と大会ロゴ、開催日、会場を掲載し、大会の開催を街なかで発信するプロモーション車体です。(各選手50台ずつ)

【掲載選手】

- 萩原京平- ラジャブアリ・シェイドゥラエフ- 後藤丈治- 久保優太- 堀江圭功■マリンメッセ福岡第4駐車場内に臨時ポートを設置

チャリチャリは、2026年4月12日(日)マリンメッセ福岡A館で開催される「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」の開催にあわせ、会場への利便性向上と周辺エリアの回遊性向上を目的に、大会当日限定で、マリンメッセ福岡第4駐車場内に臨時ポートを設置予定です。

イベント当日は多くの来場者が見込まれることから、公共交通機関と組み合わせたスムーズな移動手段として、チャリチャリをご利用いただけます。

渋滞知らずのチャリチャリで、ぜひ会場までの移動にご利用ください。

設置期間: 2026年4月12日(日)大会当日

設置場所: マリンメッセ福岡 第4駐車場内(〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町2-22)

■チャリチャリアプリ内広告でも大会をプロモーション

本企画では、チャリチャリアプリ内広告も活用し、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」の開催を告知します。 アプリユーザーに向けて大会情報を発信することで、イベントの認知拡大を図ります。

■大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA 概要- 開催日時: 2026年4月12日(日) 12:00開場(予定)／14:00開始(予定)

※開場・開始時間は予定です。決定次第RIZIN FFオフィシャルサイト(https://jp.rizinff.com/)にてご案内します。

- 会場: マリンメッセ福岡 A館(https://www.marinemesse.or.jp/messe/)(〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1)- 主催: RIZIN FIGHTING FEDERATION- 制作協力: 株式会社エムアップホールディングス・ディライトワークス株式会社- 冠協賛: 大和開発- チケット料金VVIP席 220,000円(特典付・1列目)、VIP席 110,000円(特典付)、SRS席 27,500円、 S席 16,500円、A席 11,000円※全席指定・消費税込- 券売スケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/48038/table/208_1_11ed0fa8c31a397c9db732c9c4724095.jpg?v=202603120551 ]- PPV情報※決定次第RIZIN FFオフィシャルサイトにてご案内します。- その他、大会情報/チケットに関しては以下のページをご確認ください。https://jp.rizinff.com/_ct/17813447- 大会に関する詳細はRIZIN FFオフィシャルサイトをご確認ください。https://jp.rizinff.com/

■RIZIN(ライジン)について

RIZIN(ライジン)というタイトルには、日本古来より伝わる雷(いかずち)の神である「雷神」と、陽が昇る「rise(rising)」という意味が込められています。そして「最終」「究極」という意味を持つアルファベットの最後の文字「Z」を入れることで、「永遠に昇り続ける、輝き続ける舞台」というRIZIN FIGHTING FEDERATIONの目標や意志が、このタイトルには掲げられています。

2015年12月29日・31日と両日に渡って格闘技の聖地・さいたまスーパーアリーナにて開催された「RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX(ライジン・ファイティング・ワールド・グランプリ)」は、世界各国の団体から集結した強豪によるトーナメントを中心に、MMAデビュー戦となるファイターのフレッシュな戦い、ベテランの意地をかけた戦い、女子同士の美しい戦いと、格闘技の持つ醍醐味に多くのファンが酔いしれました。

RIZIN FIGHTING FEDERATIONは、この大会を嚆矢として、格闘技界にまさに三本の矢を放ちました。

一、「完結」キャリアにピリオドを打つファイターたちのために、最期を飾るに相応しい熱のある舞台を築き上げること。

一、「息吹」次代の格闘技界を担う才能と野心のあるファイターたちがその魅力を存分に発揮し、飛躍できる舞台を創造すること。

一、「未来」格闘技フェデレーションとして世界各国に林立するプロモーションとアライアンスを組み、それぞれの団体が各国の文化や慣習を反映したその独自色を保ったまま、プロモーションの枠を超えて最強を競い合う枠組みと舞台を確立すること。

RIZIN FIGHTING FEDERATIONは、この3つの基本理念＝三本の矢を掲げ、「永遠に昇り続ける、輝き続ける舞台」を創り上げていきます。

https://jp.rizinff.com/about

■ Charichari(チャリチャリ)について

「チャリチャリ」は、スマートフォンアプリで専用の赤い自転車の鍵をあけ、かんたんにご利用いただけるシェアサイクルサービスです。ベーシックは1分6.5円、電動アシスト自転車は1分20.5円でご利用いただけ、いつでもどこでも、乗りたいときにすぐ利用できる体験の提供を目指しています。

福岡では2018年2月にサービスを開始し、累計4,300万回以上のご利用をいただくまでに成長いたしました。

これまでに福岡(福岡市・那珂川市・志免町・粕屋町)、名古屋市、東京都、熊本(熊本市・菊陽町)、福岡県久留米市、三重県桑名市、佐賀県佐賀市、熊本県天草市、京都市・滋賀県大津市の9エリアで展開しております。

1分単位の料金設定や、手軽に使えるアプリ仕様から各エリアにて「ちょっとそこまで」の日常的な移動を中心にご利用いただいております。

■チャリチャリオリジナル自転車用ヘルメット

バックやリュックに簡単に収納でき持ち運びが容易で、かつ、製品安全協会が定めたSG基準の認証を取得した安全性の高いヘルメットを、チャリチャリや自転車を日頃ご利用の皆さまにお届けできるよう、公式オンラインストアで販売中です。

通勤通学のスーツからカジュアルな服にも似合う落ち着いたカラーに、さりげなくチャリチャリの可愛いロゴマークが施されたデザインのヘルメットです。チャリチャリライドチケットの購入特典付きです。

オンラインストア ： https://charichari-online.stores.jp/

■CharichariのWeb・SNS情報

【Charichari (チャリチャリ)】

https://charichari.bike

【公式アカウント】

X (旧Twitter) ： https://twitter.com/charichari_bike

Instagram ： https://instagram.com/charichari_bike

TikTok：https://www.tiktok.com/@charichari_official

■Charichari(チャリチャリ)ではポートオーナーを募集中です

店舗やオフィスの軒先・駐車場の一部など、あなたがお持ちの未活用スペースをチャリチャリのポートとして活用しませんか。チャリチャリのポートは、自転車5台以上の小さなスペースから設置できます。普段使われていない場所を、新しい価値として活用しましょう。

【ポートオーナー募集詳細】

https://charichari.bike/portowner