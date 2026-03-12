新番組「アルコ＆ピースとSTU48の一発当てたい！」4月18日スタート決定【RCCテレビ】

株式会社 中国放送

RCCテレビ（株式会社中国放送）は、新番組「アルコ＆ピースとSTU48の一発当てたい！」を2026年4月18日にスタートさせます。瀬戸内を拠点とするアイドル STU48(https://sp.stu48.com/) にとって、RCCテレビ初となる冠レギュラー番組です。メンバーのお父さん役・オフィシャルダディに アルコ＆ピース(https://www.ohtapro.co.jp/talent/alcoandpeace.html) の2人を迎え、地元・広島と瀬戸内を盛り上げるべく、多種多様な分野で「一発当てにいく」ことをめざします。

【番組概要】

4月18日スタート

RCCテレビ「アルコ＆ピースとSTU48の一発当てたい！」

毎週土曜日24時28分～

※TVerとRCCPLAYにて見逃し配信を実施予定です。

【出演者】

アルコ＆ピース（平子祐希・酒井健太） STU48（出演メンバーは放送回ごとに変わります）



【番組コンセプト】

広島を、瀬戸内エリアを盛り上げるべく、アルコ＆ピースとSTU48が一発当てようと奮闘する番組。実は現在、スタジオにセットなし・・・ハングリー精神を思い出し、イチから番組もSTU48も大きく成長したい！瀬戸内海よりも大きな志で挑む「アイドル成長番組」でもあります。

【企画内容例】

「ファンも気になるドッキリ企画で一発当てたい！」

「ヒット番組に欠かせないオリジナルゲームを考えて一発当てたい！」

「海辺に流れ着いた貴重なお宝を探して一発当てたい！」

「ファッションでキュンキュンさせて一発当てたい！」

「地元企業とオリジナル商品を共同開発して一発当てたい！」

「イベントにたくさん集客をして一発当てたい！」など

初回収録はすでに終了しており、アルコ＆ピースとSTU48のメンバー（内海里音(https://sp.stu48.com/feature/utsumi_rine_fs)・久留島優果(https://sp.stu48.com/feature/kurushima_yuka_fs)・諸葛望愛(https://sp.stu48.com/feature/morokuzu_noa_fs)・新井梨杏(https://sp.stu48.com/feature/arai_ria_fs)・濱田響(https://sp.stu48.com/feature/hamada_hibiki_fs)・森末妃奈(https://sp.stu48.com/feature/morisue_himena_fs)・小松奈侑(https://sp.stu48.com/feature/komatsu_nayu_fs)・島田紗香(https://sp.stu48.com/feature/shimada_sayaka_fs)）が初顔合わせとなった第1回放送は、4月18日土曜日24時28分からRCCテレビにて放送予定です。

「一発当てる」べく、何事にも懸命に頑張るSTU48のメンバーと、彼女たちを見守り支え、時に叱咤するアルコ＆ピース。アイドルたちの新たな成長記が、いよいよ始まります！