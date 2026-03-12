【挑戦×交流】後鳥羽院顕彰事業「第3回 隠岐ごとばんさん芸術文化祭」開催

海士町役場

後鳥羽院顕彰事業実行委員会（委員長：大江和彦海士町長）では、令和８年３月１５日(日)～２２日(日)にわたり、「第3回 隠岐ごとばんさん芸術文化祭」を開催します。



実行委員会では、後鳥羽院遷幸800年を引き継ぐ活動として、「ごとばんさん（後鳥羽院）」に代表される海士町の文化を未来に伝えるために、新たな形で生み出し、伝えていく「ごとばんさん芸術文化祭」を令和５年度より始動いたしました。第3回目となる今回は「隠岐ごとばんさん芸術文化祭」とタイトルを改め、下記の通り開催いたします。

「ごとばんさん」をテーマに、全体コンセプトは「波を感じて、波を生む」

詳細を見る :https://www.gotobain-kensyo.com/gotobansan-artfes-3

芸術文化祭のコンセプトは「波を感じて、波を生む」。800年前から現代へ残る歴史・文化から受けるインスピレーションの「波」を通じて、日本海の離島である隠岐諸島の本質を探りつつ、それを未来への新しい「波」（文化風土・技術・人的ネットワーク）という形で生み出していくことを目指しています。

期間中、後鳥羽院の島での愛称でもある「ごとばんさん」をテーマに、島内外の友好団体等とも連携し、後鳥羽院にゆかりの文化芸術、隠岐・海士町の自然・風土を作品として形にして展開します。また、今後の隠岐・海士町の文化体験・交流に寄与する「文化観光」の試行とも位置付けて開催いたします。

第３回オリジナルテーマは「しまのいろを みるかな」

後鳥羽院の隠岐での代表作「遠島御百首」における第1首「かすみゆく たかねにいづる 朝日かげ さすがにはるの いろをみるかな」ーこのテーマは、後鳥羽院が隠岐での時間の中で春の景色の移り変わりの霞と朝日に、故郷への思いを重ねて詠まれたとされる歌より着想を得ました。

隠岐へ遷幸され、崩御されるまでの19年間。島での歳月は、後鳥羽院の目に、どのような「いろ」として映っていたのでしょうか。また、日本の文化史においてどのような一歩を生み出したのでしょうか。



今日、隠岐ユネスコ世界ジオパークに位置する隠岐・海士町の「しまのいろ」という切り口で「自然」「文化風土」×芸術・アートとし、文化体験・交流そして今だからこその継承が起きる1週間を目指します。

全体概要

- 趣旨：後鳥羽院文化、とくに「詩歌」を切り口に、隠岐・海士町を芸術・アートにより表現。島民と来訪者の文化交流、文化継承のための「文化観光」事業への挑戦などの舞台として開催いたします。- 日程：令和８年３月１５日(日)～２２日(日)- 会場：海士町一帯- コンセプト：「波を感じて、波を生む」 ～800年前から感じられた海士町を形作る文化を、100年後も伝わる新たな文化として生み出していく～- 第3回オリジナルテーマ：「しまの いろをみるかな」- 内容：全20プログラム・作品を予定オープニングイベント「島の文化会議～隠岐と後鳥羽院から考える～」概要- 日程：令和８年３月１５日(日)13;00～15:00- 会場：隠岐國開発センター 島民ホール- 内容:- - １.ごとばんハーモニー「歌を紡いで」披露- - ２.全プログラム・作品紹介- - ３.特別基調講演「隠岐・海士町における芸術祭の可能性」- - 基調講演ゲスト：宮本 武典 氏 （キュレーター/東京藝術大学准教授/前橋国際芸術祭2026プログラムディレクター）※ご参加各位へは、宮本氏によるキュレーション・制作、歌人の平岡直子氏が海士町での滞在をもとに詠まれた新作短歌15首「魂を見せびらかしにきたの」（絵=柊有花）掲載ZINE『えんとう』を特別配布。（数量に達し次第終了）

後鳥羽院顕彰事業実行委員会

いまから約８００年前の承久３年（１２２１）、日本史上の大きな節目ともなった「承久の乱」の後に隠岐諸島の海士町におうつりになった後鳥羽院。それから１９年におよぶ島での日々の中で、京都にて過ごされたころをも上回る文化事業のなしとげられました。このことは後世の日本文化に大きな影響を与えています。そこで海士町では予てからの後鳥羽院を顕彰する事業をさらに充実させることを目的に令和３年（２０２１）の遷幸８００年を佳節として、実行委員会の組織改変を行い、様々な文化事業に力をいれています。海士町には院に由緒を持つ、たくさんの伝承と文化が、伝えられています。今日の日本文化につながる数々の事業を進められた後鳥羽院に学び、その伝承と文化を継承するために、遷幸８００年を機に、今日的な価値も加えながら、未来につなげる事業を推進しています。

海士町について（ https://www.town.ama.shimane.jp/(https://www.town.ama.shimane.jp/) ）

持続可能な島づくりを目指して海士町は、「自立・挑戦・交流×継承・団結」を町政の経営指針に掲げ、「ないものはない」を合言葉に、島国であるが故の価値や生き様を島内外に発信しながら、様々な分野で島の生き残りをかけた挑戦を続けています。

これからも引き続き、島の歴史や伝統文化を「継承」し、島に根付いた半農半漁の暮らし、地域の絆や信頼から生まれる支え合いの気持ちを大切にしながら、「団結」して、みんなでしゃばる(方言：強く引っ張るの意）島づくりを目指していきます。

海士町らしい価値観

「ないものはない」（なくてもよい、大事なことはすべてここにある）

https://naimonowanai.town.ama.shimane.jp/

