人生最高のチーズケーキのポップアップストアを愛知・神奈川・京都に出店！愛知と京都で累計販売数4万個突破したひとくちチーズケーキが登場さらに全店舗にてダックワーズサンドを販売

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、2026年3月下旬より期間限定ポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」を愛知県、神奈川県、京都府へ順次出店します。店頭では、シグネチャーフレーバーに加え、贈り物が増えるこのシーズンにぴったりなアソートセット「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet」を販売するほか、「DACQ CHEESE CREAM SANDWICH Classic」がポップアップストア初登場。さらに、愛知県と京都府では常設ストアにて大好評いただいている「CREAMY BAKED CHEESECAKE」を販売します。出店期間中に、5,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様へ「サブレ パルミジャーノ」のプレゼントキャンペーンも実施します。

特設サイト：https://yourcity.mr-cheesecake.com(https://yourcity.mr-cheesecake.com)

より多くのお客様にご体験いただくため、全国各地にて展開しているポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」が、愛知県・松坂屋名古屋店、神奈川県・さいか屋 藤沢店、京都府・大丸京都店に期間限定オープンします。

店頭では、シグネチャーフレーバー「Mr. CHEESECAKE Classic / Bag」や、マスカルポーネを使用した濃厚でミルキーな新フレーバーを中心に、定番フレーバーなどを組み合わせた4種のキューブ型ケーキのアソートセット「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet」を販売するほか、“ワンハンドで手軽に食べられるチーズケーキ“をコンセプトに開発したダックワーズサンド「DACQ CHEESE CREAM SANDWICH Classic」を販売します。

さらに、松坂屋名古屋店と大丸京都店では、芳醇な香り溢れるひとくちチーズケーキ「CREAMY BAKED CHEESECAKE」を販売。本商品は、新たな東京土産としてMr. CHEESECAKE グランスタ東京店にて販売開始し、2ヶ月で累計販売数4万個を突破した商品です。

また出店期間中、店頭にて5,000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に先着で「サブレ パルミジャーノ」を1つプレゼントするキャンペーンを開催します。熟成期間が長いパルミジャーノ・レッジャーノをそのまま食べたかのような濃い旨味をイメージした、サクッとした食感のサブレをご堪能ください。

“人生最高のチーズケーキ”があなたの街に訪れるこの機会に、ぜひ手にとってお楽しみください。皆様のご来店をお待ちしております。

ポップアップストア 店舗情報

■松坂屋名古屋店

開催期間：2026年3月25日（水）～3月31日（火）

開催場所：本館地下2階ラベイユ前特設会場

■さいか屋 藤沢店

開催期間：2026年3月25日（水）～3月31日（火）

開催場所：1階イベント会場

■大丸京都店

開催期間：2026年3月25日（水）～4月7日（火）

開催場所：地階 西入り口前催事

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第で販売終了となります

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

「サブレ パルミジャーノ」プレゼントキャンペーン概要

5,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様へ、濃厚なチーズの旨味とサクッとした食感をお楽しみいただける「サブレ パルミジャーノ」を1つプレゼントします。

*数量限定のため、なくなり次第、キャンペーンは終了します

*1会計につき1点までです

*ノベルティはご購入いただいた商品に同梱してお渡しします

*本キャンペーンは、予告なく変更・中止する場合がございます

*ノベルティの交換・換金等はできかねます

おすすめ商品

◆Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet

心地よい甘味と爽やかな酸味を楽しめるアソートセット。マスカルポーネや生クリーム、牛乳、練乳などを使用した濃厚でミルキーなフレーバー「Milky Mascarpone」、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長のシグネチャーフレーバー「Classic」、ストロベリーを主役に山椒やライムを合わせた甘味と軽やかな酸味を楽しめるフレーバー「Strawberry」、ほうじ茶特有の香ばしさと甘くこっくりとした味わいが楽しめるフレーバー「Hojicha」のキューブ型チーズケーキ4種をオリジナルのボックスに詰めました。

価格：\5,184（税込）

◆CREAMY BAKED CHEESECAKE（6個入り）

芳醇なチーズの香りが溢れる、ひとくちチーズケーキ。バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせた芳醇な香りと潤いのあるしっとりとした食感の生地に、クリームチーズのフィリングを絞りました。パルミジャーノ・レッジャーノを生地の中に練り込み、さらに生地の上にも振りかけることで、口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味をぐっと感じられます。潤いのあるしっとりとした食感に、心地よい旨味、香ばしいチーズの香りが重なったひとくちチーズケーキをお楽しみください。

価格：\2,538（税込）

*松坂屋名古屋店・大丸京都店のみの販売です。さいか屋 藤沢店での販売はございません

◆DACQ CHEESE CREAM SANDWICH Classic（4本入り）

バニラ、レモン、トンカ豆を組み合わせたクリームを、ふわっと軽やかなダックワーズ生地にたっぷりと挟んだダックワーズサンド。Mr. CHEESECAKEのシグネチャーフレーバーを再現したレアチーズケーキのような甘く爽やかなクリームと、旨味のあるダックワーズ生地が重なる心地よい味わいをお楽しみください。

価格：\3,132（税込）

*解凍後は冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください

*解凍後の再冷凍はできかねます

◆Mr. CHEESECAKE Petit Assortment（3個入り）

Mr. CHEESECAKEで人気のフレーバー3種のカップ商品を詰め合わせたアソートボックス。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長の「Classic」と、キャラメルのようなコクのある味わいとアールグレイやオレンジの華やかな香りを楽しむ「Caramel Earl Grey」、ミルキーな味わいとクリアなコーヒーの香りを楽しむ「Cream Brew Coffee」を限定Boxに詰めてお渡しします。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\2,727（税込）

*大丸京都店のみの販売です。松坂屋名古屋店・さいか屋 藤沢店での販売はございません

◆Mr. CHEESECAKE Classic / Bag

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長のMr. CHEESECAKEのシグネチャーフレーバー。温度によって変化する味わいと香りを楽しめます。オリジナルの保冷バッグに入れてお渡しします。

価格：\3,780（税込）

◆BASQUE CHEESECAKE Original

Mr. CHEESECAKEがつくる、バスクチーズケーキ。焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材を組み合わせることで、高温で焼き上げる際に生まれる香ばしい香りがケーキ全体から感じられます。そこへクリームチーズ、ヨーグルト、練乳を加え、ミルキーな味わいを足し、より滑らかな口溶けに仕上げるためにヨーグルトパウダーを加えました。いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わい、そして外側の濃密な食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみください。本商品は温かみを感じる色合いにMr. CHEESECAKEのロゴを施したシンプルかつ高級感あるボックスにお包みします。

価格：\3,780（税込）

*各店舗での販売商品詳細は特設サイト（https://yourcity.mr-cheesecake.com）からご確認ください

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設ストアとして展開。GINZA SIX店では物販に加えイートインスペースを備え、週末限定でデザートコースの提供も行っています。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

メディアキット：https://mr-cheesecake.com/pages/media-kit

■シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L'AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World's 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World's 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 2018年12月に株式会社Mr. CHEESECAKEを設立し、代表取締役に就任。人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。