【ライバー×ビーチバレー】エピグループがビーチバレー界のレジェンド西村晃一氏率いる株式会社ウィンズと業務提携

TikTok LIVE 日本最大級の提携エージェンシーである株式会社Epi Group（本社：大阪市西区、代表取締役：えぴろ、以下「エピグループ」）は、元バレーボール日本代表でビーチバレー界のレジェンド・西村晃一氏が代表取締役を務める株式会社ウィンズ（本社：東京都、以下「ウィンズ」）と業務提携したことをお知らせいたします。

本提携に伴い、エピグループはウィンズが展開する「DIG」ブランドと連携したライバープロジェクト「DIG LIVE by Epi Group」を始動。さらに、今月14日・15日に東京都立川市の「TACHIHI BEACH（タチヒビーチ）」で開催されるビーチバレーボール大会「DIG CUP」のスポンサーを行いました。

業務提携の背景と「DIG LIVE by Epi Group」

ウィンズの代表・西村晃一氏は、MIYASHITA PARK屋上の「DIG CAFE」や、窪塚洋介氏、沢尻エリカ氏がスペシャルアンバサダーを務める「DIG」など、多彩なブランドを展開しています。

本提携により始動する「DIG LIVE by Epi Group」は、エピグループのライバーマネジメント力と、西村氏が築き上げた「DIG」の世界観を掛け合わせた新しいライバープロジェクトです。スポーツとライブ配信を融合させ、次世代のインフルエンサー創出を目指します。

ビーチバレー大会「DIG CUP」へのスポンサード

MIXIと株式会社ウィンズが協働し、14日・15日に「TACHIHI BEACH」にて開催されるビーチバレーボール大会「DIG CUP」において、エピグループはスポンサーし、砂上の熱い戦いを広く発信してまいります。

代表者コメント

株式会社Epi Group 代表取締役：えぴろ

「日本を代表するレジェンドスポーツ選手である西村晃一氏と、このような取り組みを共にするのは弊社として初めての試みです。今回の提携を通じ、ライバー業界とバレーボール業界の双方をさらに盛り上げていきたいと考えています。特に『DIG CUP』という素晴らしい舞台を、私たちの発信力でより多くの方に届けていければ幸いです。」

えぴろについて

TikTok LIVEをはじめとする多数のライブ配信プラットフォームと提携している業界最大級のライバー事務所を運営。

2024年にライバー事務所の売上を競うイベントで1位を獲得。2025年現在、ライバー数1万5000人・年間投げ銭売上200億円超えの、業界トップクラスの規模を誇り、質の高いマネジメント体制と戦略的なサポートにより、数多くのトップライバーを輩出。

溝口勇児氏が手がけるYouTube番組「LAST CALL」ではプラチナスポンサーを務めるほか、朝倉未来氏のライバー事務所立ち上げサポート、「令和の虎」出演などメディア出演・取り組みも多数。

えぴろ SNS :https://lit.link/epi_sama

【株式会社ウィンズについて】

株式会社ウィンズは代表・西村晃一氏のもと、ビーチバレーボールチーム運営やジュニアアカデミーの運営を中心に、スポーツを軸とした多彩な事業を展開する会社です。そのほか窪塚洋介氏、沢尻エリカ氏がスペシャルアンバサダーを務める「DIG」ブランドを通じたライフスタイル提案、スポーツイベントの企画運営を行っています。

株式会社ウィンズ HP :https://winds.sc/西村晃一 Instagram :https://www.instagram.com/koichi.nishimura?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

【株式会社Epi Group（エピグループ）について】

「多様化するマーケティング課題に強力なパートナーを」をモットーに、インフルエンサーマーケティング事業をはじめ、ライブ配信マネジメント事業、Web制作事業、動画制作事業、販売代理事業を展開する次世代デジタルマーケティング会社です。



常に最新のテクノロジーやトレンドにアクセスし弊社のインフルエンサー戦略・ライブ配信戦略・Web戦略を用いてクライアントの目標達成に貢献します。

エピグループ HP :https://epi-group.ne.jp/

