【調査レポート】3月13日（金）は世界睡眠デー　『Pokemon Sleep』から新提案！就寝前の心身の緊張を緩める筋弛緩運動を取り入れた「ほげーたいそう」を発表

41,832 名の『Pokemon Sleep』ユーザーアンケートと睡眠脳波測定器を用いた実証実験を実施、筋弛緩運動を3日以上行ったユーザーで入眠までの時間短縮が確認され、普段すぐに寝つけない人ほど効果が大きいという結果に！

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社長：石原恒和）は、朝起きることが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』を通じて、皆様のより快適な睡眠をサポートするべく、「世界睡眠デー」に合わせ、就寝前の心身の緊張を緩める筋弛緩運動を取り入れた「ほげーたいそう」を発表しました。本リリースでは、この体操のベースとなっている筋弛緩運動を取り入れた際の睡眠の変化について検証した調査結果をご報告いたします。

41,832 名の『Pokemon Sleep』ユーザーの睡眠記録とアンケート回答に基づくデータ分析と、睡眠脳波測定器を用いた実証実験の2つのアプローチで調査を実施しました。プロジェクト期間内に筋弛緩運動を3日以上行ったPokemon Sleepユーザーのデータを検証したところ、筋弛緩運動を行った日は、実施しなかった日と比べて入眠までの時間が短縮される結果となりました。また、普段すぐに寝付くことができず、入眠に時間がかかる人ほど、入眠までの時間の変化量が大きくなりました。睡眠脳波測定による検証実験でも、就寝前にスマホを操作するなどの「日常習慣」を過ごした晩との平均値の比較で、筋弛緩運動を実施した晩は、寝つきまでの時間や夜中に目が覚める時間（中途覚醒）が減少。布団に入っている時間の中で実際に眠れていた割合を示す「睡眠効率」が3.2%上昇し、睡眠全体の質の改善を示唆する結果となりました。

睡眠研究の世界的権威で、『Pokemon Sleep』の監修に携わった柳沢正史教授（筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構）は、今回の調査結果を受け、「筋弛緩法を取り入れた『ほげーたいそう』を健常者が実施することによる睡眠のポジティブな変化を確認できました。ナイトルーティンとして習慣化することにより、良い睡眠への一助となることが期待できます。」とコメントしました。

【調査結果 TOPICS】

『Pokemon Sleep』ユーザー41,832名を対象に、睡眠記録とアンケート回答に基づく分析を実施。プロジェクト期間内に筋弛緩運動を3日以上行った14,299名のユーザーの睡眠データを検証したところ、筋弛緩運動を行った日は入眠までの時間が平均で19.2分となり、実施しなかった日の19.6分よりも0.4分（約2.0％）、有意に短いという結果になりました。

また、入眠までの時間を筋弛緩運動を実施したタイミング別で比較すると、就寝0～9分前に筋弛緩運動を行った際の入眠が最もスムーズで、就寝直前に筋弛緩運動を実施するほど効果が得られやすい傾向が確認されました。

２ 普段すぐに寝付くことができない人ほど、入眠までの時間がより短くなるという結果に！

さらに、普段すぐに寝付くことができないユーザー群（対象ユーザーの「入眠までの時間」平均値（19.7分）を基準に入眠に時間がかかる傾向にあるユーザー群）においては、寝つきにかかる時間に平均して2.0分（約5.7％）の短縮が見られました。これは、3日以上実施したユーザー全体の平均短縮時間である0.4分（2.0%）を上回る結果であり、寝つきに課題がある方ほど、筋弛緩運動の睡眠への効果が出やすいことが示唆されました。

睡眠脳波測定による検証実験

3 就寝前にスマホを操作するなどの「日常習慣」を過ごした晩と比較し、「睡眠効率」が3.2%上昇するという結果に！

睡眠脳波測定による検証実験では、筋弛緩運動を実施した晩は、就寝前にスマホを操作するなどの「日常習慣」で過ごした晩との平均値の比較で寝つきまでの時間や夜中に目が覚める時間（中途覚醒）が減少し、布団に入っている時間の中で実際に眠れていた割合を示す「睡眠効率」が上昇する傾向が認められました。さらに、重要な睡眠であるレム睡眠の割合が22.7%から25.7%へと有意に増加しており、睡眠全体の質の改善が客観的なデータからも示唆されました。

また、主観的な眠気等を尋ねた質問票による調査では、筋弛緩運動を実施した晩は、スマホ等の「日常習慣」を実施した晩と比較し、主観的な眠気が有意に高い結果となりました。

さらに、個別の被験者に目を向けると、ある40代女性において、筋弛緩運動を実施した晩の入眠がスムーズになった事例が確認できました。

『Pokemon Sleep』ユーザーのアンケート調査

＜調査概要＞ 『Pokemon Sleep』を活用した筋弛緩運動による睡眠効果の検証

調査内容 ：『Pokemon Sleep』を活用した筋弛緩運動による睡眠効果への実態調査

調査対象者：アンケートにて本プロジェクトの規約に同意された、地域設定が日本/16歳以上の『Pokemon Sleep』ユーザー

調査期間 ：2026年1月19日（月）～2026年2月1日（日）

調査人数 ：41,832人

睡眠脳波測定器を用いた検証実験

<調査概要＞ 『Pokemon Sleep』を活用した筋弛緩運動による睡眠効果の検証

調査内容 ：『Pokemon Sleep』を活用した筋弛緩運動による睡眠効果への実態調査

調査対象者：20～60代の男女

調査期間 ：2026年1月28日（水）～2026年2月5日（木）

調査人数 ：20人

《睡眠時間の定義、及び調査手法》

就寝前に筋弛緩運動を実施した場合と、スマホ等の日常習慣を実施した場合のそれぞれの睡眠状態を、睡眠脳波測定から算出された各種睡眠変数と、主観的な眠気等を尋ねる質問票によって評価しました。

ほげーたいそうについて

おやすみ前に体をリラックスさせるたいそう。体にグググッと力を入れたあとに、ほげ～と力を抜くことで、体の緊張が解けて、心地よいリラックス状態をつくります。力を抜くときに「ほげー」と声を出しながら息を吐くのがポイント

※「ほげーたいそう」は漸進的筋弛緩法というリラクゼーション法を取り入れた体操です。

『ほげーたいそう』特設サイトURL：https://www.pokemonsleep.net/stretch/