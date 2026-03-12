【3月12日は世界腎臓デー】腎臓病の早期発見・啓発へ。ウェブサイト「じんラボ」が新規会員登録キャンペーンを開始。スマートウォッチなど自己管理に役立つアイテムが抽選で当たる

一般社団法人ピーペック

一般社団法人ピーペック（東京都世田谷区／代表理事：宿野部 武志）が運営する、腎臓病に関わるすべての方のためのウェブサービス「じんラボ」は、2026年3月12日の「世界腎臓デー（World Kidney Day）」に合わせ、腎臓病の早期発見と啓発を目的とした新規会員登録キャンペーンを開始します。

また、啓発活動の一環として、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、東京・日本橋で開催される「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」内の「ニホンバシ桜屋台」に出店いたします。ブースでは、最新技術を用いた減塩サポート食器「エレキソルト」を使ったスープの試飲会や、日々の自己管理を支える「CKDシート」の紹介を行い、お花見という楽しい体験とセットで、自身の腎臓と向き合うきっかけを提供します。

■背景：気づかないうちに進行する慢性腎臓病（CKD）

腎臓は大量の血液をろ過したり、尿を作ることで老廃物を排泄し、体内のバランスを調整する大切な臓器です。慢性腎臓病（CKD: Chronic Kidney Disease）とは、腎臓の機能が徐々に低下していく、さまざまな腎臓病の総称です。

CKDは、日本では成人の約5人に1人が罹患していると推計される「新たな国民病」です。自覚症状が少ないまま進行し、放置すると末期腎不全や人工透析に至るだけでなく、心血管疾患のリスクも高まります。

「じんラボ」では、10周年企画「みんなでつくろう、これからの医療 with Kidneyプロジェクト」を通して、CKDとともに生きる方々のQOL向上を目指してきました。今回の世界腎臓デーでは、まだ自覚のない方や、糖尿病や高血圧など腎臓に負担がかかりやすい持病がある方にも届くよう、「知って 測って 守る」ためのアクションを展開します。

キャンペーン概要：知って 測って 守ろう、腎臓！新規会員登録キャンペーン

「じんラボ」に新たに会員登録（無料）された方を対象に、日々の健康管理を応援するアイテムが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。塩分を控えてもおいしく食べられる（※）食器「エレキソルト」や、スマートフォンで手軽に数値を記録できるスマートウォッチなど、毎日の健康管理がちょっと楽しみになるアイテムを揃えました。とくに、血圧や血糖値が気になる方に、腎臓の健康も意識していただくための始めの一歩を目指します。

※体感には個人差があります。また、料理によっても感じ方が異なる場合があります。

- 実施期間： 2026年3月12日（木）12:00 ～ 2026年5月20日（水）23:59- 対象者： 期間中に「じんラボ」に新規会員登録をし、アンケートにお答えいただいた方- 賞品：⚬ A賞：Apple Watch Series 11（1名様）⚬ B賞：減塩サポート食器 キリン「エレキソルト スプーン」（2名様）⚬ C賞：減塩サポート食器 キリン「エレキソルト カップ」（2名様）⚬ D賞：オムロン 手首式血圧計（5名様）⚬ A～D賞に外れた方はWチャンス：「患者と医療者がつくった腎臓病とのつきあい方ガイド スターターキット」（100名様）- 詳細URL： https://www.jinlab.jp/support/basic_22_2026campaign.html

イベント出店：お花見×減塩体験「ニホンバシ桜屋台」に出店

日本橋の春を彩るイベント「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」内の「ニホンバシ桜屋台」に「じんラボ」が初出店。街歩きやグルメを楽しむ幅広い層に向け、最新技術を活用した減塩体験をきっかけに、特別な知識がなくても自身の腎臓に関心をもっていただけるようにアプローチします。

- イベント名：「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」内「ニホンバシ桜屋台」- 開催日時： 2026年3月28日（土）・29日（日） 12:00～18:00- 開催場所： 福徳神社周辺（仲通り・浮世小路・福徳の森）- 「じんラボ」ブース内容：1. 「エレキソルト」体験： キリンホールディングス株式会社が開発した、微弱な電気の力で 減塩をサポートする食器「エレキソルト」を使って減塩スープを試飲いただけます。 おいしい減塩を体感することで、食生活改善のハードルを下げます。2.「CKDシート」の紹介：CKDシートは、じんラボが主催するwith Kidneyプロジェクトに おいて、患者・医療者・ライフサイエンス企業が協力して作成した、透析になる前のCKD患者の自己管理を支援するツールです。腎臓の働き、血糖や血圧との関係、腎臓を守るための知識など、腎臓をいたわる意識をもっていただけるような情報を提供します。3. 隠れ塩分クイズ：食品に含まれる塩分に関するクイズを実施。自身の健康リスクや食生活 を見直すきっかけを提供します。- イベント公式ウェブサイト：https://www.nihonbashi-sakurafes.art/サービス概要

■じんラボについて

2013年4月にオープンした、腎臓病に関わるすべての方の幸せのためのウェブサービス。病気をよく知り（自覚）、病気と向き合い（自立）、自分が抱える悩みや問題をしっかりと直視するために、共感し互いに支え合う仲間とともに体も心もより豊かに過ごすための情報を発信しています。

URL｜https://www.jinlab.jp/

【じんラボ所長 宿野部 武志（しゅくのべ たけし）からのメッセージ】

私は3歳の時に腎臓病であることが発覚しました。そして18歳から現在まで39年以上透析をしています。腎臓病の辛さ、苦しさを知っているからこそ、腎臓病で悩み苦しむ方を一人でも減らしたいと、心から本気で思っています。その想いと自身の体験から生まれたのが「じんラボ」です。

腎臓がちょっと気がかりな方、検査で指摘を受けられた方、またご家族にとって、悩みや辛さを減らす一助になれば本当に嬉しいです。

■法人概要

法人名｜一般社団法人ピーペック

所在地｜〒157-0062 東京都世田谷区南烏山 6-33-1 サンライズプラザ 501

代表理事｜宿野部武志

設立｜2019年1月

事業内容｜メディア運営事業、イベント企画運営事業、団体運営支援事業、当事者のこえ活用事業、就労支援/継続支援事業、政策提言/調査研究事業など

ウェブサイト｜https://ppecc.jp/company/

