河合塾グループと株式会社リアセックが資本・業務提携を一層強化～「学びと成長の記録」がキャリアトランジションに活きる社会の実現に向けて、両社の連携体制を深化～

学校法人 河合塾

河合塾グループの株式会社KJホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河合英樹 以下河合塾）と、株式会社リアセック（本社：東京都港区、代表取締役CEO：平田 史昭 以下リアセック）は、2026年３月に資本提携を強化し、キャリア開発・人材育成の分野で両社の連携体制を一層深化させます。

両社はこれまで以上に緊密に連携し、「学びと成長の記録」が個人のキャリア形成や人生の転機において価値を発揮する社会の実現に貢献してまいります。

■背景と狙い

河合塾とリアセックは、かねてより汎用的技能（ジェネリックスキル）の成長を支援するアセスメントプログラム「PROG」を共同開発するなど、約15年にわたり事業提携を通じてキャリア自律の支援を行ってきました。河合塾はこれらの知見を中・高校生向けの進路選択や能力育成支援に活用し、リアセックは大学や企業を対象にジェネリックスキル育成やキャリア研修を提供してきました。

今回の資本・業務提携の強化により、両社がめざすのは、個人の可能性を広げ、「『個人の学びや成長の記録』が単なる過去の“履歴”にとどまらず、キャリアの転機や自己実現の場面で積極的に活用される社会の実現」です。

教育とキャリア支援の知見・技術・ネットワークを融合し、より強固なパートナーシップを築きます。

具体的には、リアセックが提供する「PROG」をはじめとした個人の汎用的技能（ジェネリックスキル）や価値観・志向・興味関心を測定・可視化するサービスと、河合塾グループが提供する中高生向けアセスメントツール「学びみらいPASS※」などの多彩な教育コンテンツを相互に活用し、世代やステージを超えて一貫した「学びと成長」の支援体制を構築します。

（※中学生版は「みらいPASSジュニア」）

また、新たなサービス開発や品質向上を推進し、より多くの方々に価値ある学びの機会を提供してまいります。

これらの取り組みを通じ、河合塾グループとリアセックは、教育とキャリア支援を融合させることで社会的価値を創出し、個人の成長と未来の可能性を広げるサービス提供に努めてまいります。

■参考

「PROG」： https://www.riasec.co.jp/prog/test.html

「学びみらいPASS／みらいPASSジュニア」： https://www.keinet.ne.jp/teacher/service/manabi-mirai/

■会社概要

［株式会社 リアセック］

● 本社 ：〒105-0013 東京都港区浜松町一丁目2番11号 浜松町鈴木ビルディング３階

● 設立日 ：2006年5月11日

● 代表 ：代表取締役CEO 平田 史昭

● 事業内容 ：企業・高等教育機関へのキャリア開発プログラムの企画開発・販売・運営実施・および教材の企画開発など。

● WEBサイト：https://www.riasec.co.jp/

［株式会社ＫＪホールディングス］

● 本社 ：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2 四谷グローバルスタディスクエア

● 設立日 ：2010年2月1日

● 代表 ：代表取締役社長 河合 英樹

● 事業内容 ：河合塾グループ経営戦略の策定や統括機能、グループの教育ノウハウやアセットを活用した新規事業の創出、外部企業との資本業務提携推進。

● WEBサイト ：https://www.kawaijuku.jp/