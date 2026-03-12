シリーズ累計283万本突破*1の人気デリケートゾーン用泡ソープ「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ダマスクローズとゼラニウムの香り」より、待望の詰め替え用が新登場！

株式会社TENGA

株式会社TENGA（東京都中央区／代表取締役社長 松本光一）が展開するデリケートゾーンケアブランド「iroha INTIMATE CARE（イロハ インティメート ケア）」は、シリーズ累計出荷数283万本*1を突破した人気デリケートゾーン用泡ソープより「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ダマスクローズとゼラニウムの香り 詰め替え用」を発売いたします。

同製品のボトルタイプは「@cosmeベストコスメアワード2025」ベストデリケートゾーンケア部門第3位を受賞。このたび人気製品から待望の詰め替え用が登場します。

製品詳細ページ：https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-03R?brand_type=iroha(https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-03R?brand_type=iroha)

美容感度の高い層から支持される、実力派デリケートゾーンソープ

*1：2020年3月~2026年1月の国内外の当社出荷数ベース

「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ダマスクローズとゼラニウムの香り」は「@cosmeベストコスメアワード2025」ベストデリケートゾーンケア部門第3位を受賞。さらに、美人百花「最愛コスメ大賞 2025 Summer」にて「愛用しているフェムケアアイテム部門」第1位を受賞するなど、確かな製品力とブランド信頼性が評価されています。今回、多くのお客様からのご要望を受け、これからも長く使い続けていただけるよう、環境に配慮した詰め替え用を発売いたします。

本製品は多幸感あふれる甘く爽やかな香りと、ふんわりきめ細やかな泡が特徴。弱酸性処方でデリケートゾーンをやさしく洗い上げながら、気になるくすみ*2や乾燥をケアできる保湿成分を配合*3。しっとりやわらかな洗い上がりで上質なデリケートゾーンケアを叶えます。

*2：乾燥や古い角質汚れなど

*3：ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP

【製品情報】

■製品名：iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】

ダマスクローズとゼラニウムの香り 詰め替え用

■価格：1,320円（税込） ■容量：135mL

■パウチサイズ：W100×D50×H180mm（外装込み）

■詳細：https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-03R?brand_type=iroha

環境負荷を削減！サステナブルな選択肢へ

ボトル本体を繰り返し購入するよりも、詰め替え用を使用することで、プラスチック使用量を約1/10に削減*4することができるほか、パウチの印刷部分にはバイオマスインキを採用し、環境にも配慮しました。

肌にはもちろん、環境にも優しい詰め替え用をご提案することで、より多くのお客様に手に取っていただきやすいアイテムとなっております。

*4：本体容器と袋の重量比

日常に寄り添う価格と選択肢で、デリケートゾーンケアをもっと身近に

本体価格1,650円（税込）*5に対し、詰め替え用は1,320円（税込）。製品クオリティはそのままに、より使い続けやすい*6価格を実現しました。デリケートゾーンケアを“特別なもの”から“日常のケア”へ。毎日の習慣として無理なく取り入れられる選択肢を広げることで、自分自身の心地よさと向き合う時間をサポートします。

ケアを楽しむことと環境への配慮を両立しながら、誰もが自然体で続けられる、今の時代に寄り添ったデリケートゾーンケアを提案します。

*5：iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】 ダマスクローズとゼラニウムの香り(https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-03?brand_type=iroha&gclid=CjwKCAjwpcTNBhA5EiwAdO1S9lN40Ghl8vbKdwVzIj70DsfjFtd1lZzMagmIvWy18NCKZfm_Vfb7zRoCuukQAvD_BwE&gbraid=0AAAAAp1QfBIuauTKv_mKq_7GczK6DdW7q&fpc=1.1.365.3a3010c57d39b96D.1804136597650&af=3a3010c57d39b96D)

*6：衛生的にお使いいただくため、専用ボトルに2回つめかえされた後は、新たにiroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】 ダマスクローズとゼラニウムの香りをお使いいただくことをおすすめします。