ＡＩ時代の新感覚ラブストーリー「ラブフォビア～愛に臆病なあなたへ～」Leminoにて配信開始！

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、昨日3月11日（水）0:00より、韓国ドラマ「ラブフォビア～愛に臆病なあなたへ～」を配信開始いたしました。本作は全8話構成、毎週水曜日・木曜日0:00に最新話を更新いたします。

(C) 2025 WEMAD / LG U+. All rights reserved.

視聴ページ :https://x.gd/sgqw8

■不確かな奇跡を描くラブストーリー

「ラブフォビア～愛に臆病なあなたへ～」は、AIが広く普及した時代を舞台に、“人はなぜ誰かを求めるのか”という問いを描く新感覚ロマンス。恋愛を効率化するAIアプリが支持を集める世界で、不器用な2人が“本物のつながり”を探していく姿を描きます。

■人気ラブコメ・ロマンス作品を期間限定で全話無料配信中！

さらに、Leminoでは現在、韓国や中国のラブコメ・ロマンス作品を期間限定で全話無料配信中です。

〈対象作品（一部）〉

・私のIDはカンナム美人

・ファンレターを送ってください

・紳士とお嬢さん

・よくおごってくれる綺麗なお姉さん

・パンダさんとハリネズミ

・運命のように君を愛してる

・じれったいロマンス

・とにかくアツく掃除しろ! ～恋した彼は潔癖王子!?～

・キューピッドのキッチン

王道の胸キュンラブコメから、大人の切ないロマンスまで――

この春、Leminoが“ときめき”あふれるラインアップでお届けします。

【「ラブフォビア～愛に臆病なあなたへ～」作品概要】

＜2026年3月11日(水)0:00より独占配信＞

全8話 毎週水曜日・木曜日 最新話更新予定

※第1話・第2話は無料配信

・監督

ワン・ヘリョン「青春ブロッサム」「また出会った君」

・キャスト

ヨンウ（元MOMOLAND）「オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-」「ナンバーズ‐ビルの森の監視者たち‐」

キム・ヒョンジン「アイドルアイ」、「バニーとお兄さんたち」

チョ・ユンソ「サムダルリへようこそ」、映画「不思議の国の数学者」

チェ・ビョンチャン「恋慕」、「社内お見合い」

・あらすじ

パンデミックを経て恋愛の形が変わった20～30代の若者たち。人は傷つくことを恐れ、ＡＩ恋愛アプリが圧倒的な支持を集める時代となった。アプリ開発会社It’s YOU(イッツユー)の共同代表であるビアは、人と１時間以上、向き合えないトラウマを抱えながらも、最新ＡＩ恋愛アプリ“フォーミー２”の開発に奔走していた。その鍵を握るのは、容姿端麗で、高い人気を誇る小説家のソンホ。しかし彼もまた、インポスター症候群に苦しんでいた。スキャンダルと事件が絡み合う中、ビアはソンホの協力を得るため彼の世界に踏み込む。価値観が真逆で衝突ばかりの２人だが、ソンホといる時だけビアは１時間の壁を越えられると気付き、互いへの興味は次第に変化していく。やがて２人は、それぞれの傷と向き合いながら本物のつながりを求め始め…。

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアニメストア」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。