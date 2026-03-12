新宿観光振興協会ウェブサイト「新宿観光」にイベント情報のデータ連携を開始

株式会社インフォモーション

株式会社インフォモーション（本社：東京都品川区、代表取締役：矢野 祐輔、以下「当社」）は、一般社団法人新宿観光振興協会（所在地：東京都新宿区、理事長：杉江 俊彦、以下「新宿観光振興協会」）が管理・運営する観光サイト「新宿観光」に、イベント情報のデータ連携を開始しました。

▼ 「新宿観光」はこちら

https://www.kanko-shinjuku.jp/

◼️本連携の背景

近年、WebサイトやSNSを通じた情報発信がイベント集客の主流となり、Web上に掲載されるイベント情報は急速に増加するとともに、多様な媒体に分散して発信されるようになっています。その結果、観光協会が人手で情報を収集・整理し、記事として発信する負担が年々大きくなっています。

新宿観光振興協会においても、イベント情報の収集・発信業務に多くの時間と労力を要していました。協会職員が、他業務と兼務しながらWeb上の情報を収集し、記事を作成するほか、協会会員から提供されたイベントについては、記事作成後に内容確認を行うなど複数の工程を経る運用体制となっていました。こうした業務の効率化に加え、観光客の多様なニーズに応えるため、イベント情報の発信力を一層強化することが求められていました。

これらの課題を解決するため、イベント情報の自動収集と自動記事作成を可能とする当社の「AIイベント情報集約サービス」と「新宿観光」とのデータ連携を開始するに至りました。





◼️本連携の特徴とメリット

1. イベント情報収集・記事作成の自動化

AI技術を活用して、Web上に公開されている新宿区内開催のイベント情報を自動で収集し、収集したイベントの記事を自動で作成します。これにより、イベント情報をスピーディに発信できるだけでなく、協会職員はイベント情報収集・発信の負担を減らし、特集記事の作成に注力できます。

2. 多様なイベントを網羅的に収集

「AIイベント情報集約サービス」は、インターネット上の様々なWebサイトから多様なイベント情報を網羅的に収集します。これにより、イベントの掲載数を大幅に拡充させることが可能となり、観光客の多様なニーズに応えることで、観光サイトの利便性向上と協会会員のイベント集客増加に寄与することが期待されます。

本連携では、6つのカテゴリ（エンタメ、まつり・伝統、文化、グルメ、ショッピング、ホテル）のイベントを収集対象としています。また、収集したイベントが協会会員のイベントであるかどうかを識別するフラグデータもあわせて提供します。

3. イベント情報登録フォームの設置

協会会員向けのイベント情報登録フォームを設置します。これにより、職員・会員間の煩雑なやりとりを解消し、双方の負担を削減します。

◼️連携イメージ

当社のイベント情報データベースに、AIプログラムによりWeb上の公開情報から自動収集された情報と、協会会員が登録フォームを通じて入力した情報が集約されます。

これらのデータは、当社スタッフによる目視点検後、協会職員が内容を確認し掲載可否を判断したうえで、APIを通じて観光サイトへ連携し掲載されます。

◼️協会会員向け説明会の実施

本取り組みの効果を最大化するために、協会会員向けに取り組みの趣旨やメリットに関する説明会を実施いたしました。会員の皆様に本取り組みへの理解を深めていただくことで、会員自身の情報発信意欲の向上や発信機会の増加が期待されます。

説明会後の交流の中で、会員様から期待の声をいただき、情報発信における実際の課題についても確認できました。

説明会当日の様子（当社代表取締役 矢野）

◼️本連携にあたってのコメント

＜新宿観光振興協会のコメント＞

新宿区では、歴史・文化・産業・人材など多様な資源を活かし、来街者の皆様に向けて様々なイベントが日々開催されています。

今回の取組を通してそのような情報をタイムリーに収集・発信できる仕組みを整えることで、情報量を増加させ、迅速な発信を目指します。また、情報収集作業の効率化により、これまで収集作業にあたっていた職員が現地取材や特集記事の作成に業務をシフトすることで、新宿の魅力を深堀した独自性ある情報を充実させ、多くの皆様に新宿の多彩な魅力を楽しんでいただくことを目指してまいります。

＜インフォモーション社のコメント＞

当社はこれまで、イベント情報の集約サービスを通じて、地域の魅力をより多くの人に効果的に届ける取り組みを行ってまいりました。

このたび、日本有数の観光都市である新宿の観光情報発信を担う新宿観光振興協会と連携できることを、大変光栄に感じております。

本連携を通じて、新宿のさらなる魅力発信と観光活性化に貢献してまいります。





◼️株式会社インフォモーションについて

私たちは、世の中のイベント情報に誰もがアクセスしやすい環境を整えることで、人々の人生を目的で満たし、移動の総量を増やすことで、人と社会の活性化にチャレンジしています。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

・当社HP：https://infomotion.co.jp/

・AIイベント情報集約サービス（自治体・観光協会向け）：https://infomotion.co.jp/event-g/

・全国イベント情報データベースAPIサービス：https://infomotion.co.jp/event-api/





◼️本件に関するお問い合わせ先

観光協会・自治体の職員様をはじめ、当社の事業・サービスにご興味のある方は、下記メールアドレス、電話番号よりお問い合わせをお願いします。

Email：info@infomotion.co.jp

TEL：03-6271-9222（受付時間：平日 09：00 ～ 18：00）

担当：代表取締役 矢野祐輔