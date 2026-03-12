第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門正式出品『恋愛裁判』Blu-ray＆DVD 2026年6月17日(水)発売決定！発売決定を記念して主演・齊藤京子から撮り下ろしコメントが到着！

東宝株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u2iqWhxXFig ]『恋愛裁判』公式サイト :https://renai-saiban.toho.co.jp/

2026年6月17日(水)Blu-ray＆DVD発売／同時レンタル開始

2026年１月に公開され、スマッシュヒット！カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門正式出品するほか、世界各国の映画祭に続々正式出品が決定。世界的に評価を受ける深田晃司監督がメガホンを取り、元日向坂４６の齊藤京子が映画初主演に挑んだ話題作『恋愛裁判』のブルーレイ、DVDが６月１７日(水)に待望のリリース決定！初公開メイキング映像や未公開シーンほか、必見の映像特典が満載の豪華２枚組となっています。

初公開メイキング映像や未公開シーンほか、必見の映像特典満載！

映像特典として、メイキング映像や未公開シーンなど、特典ディスクでしか見られない未出の映像に加え、海外の映画祭などのイベント映像ほか、見逃せない充実のコンテンツを収録！豪華スリーブケース仕様！！

カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門正式出品！

世界が注目！深田晃司監督最新作× 元日向坂４６齊藤京子映画初主演！

日本の現代社会においてアイドルは、時に大きな熱狂を生み出す存在でありながら、その裏側で人間らしい感情をルールで縛られる矛盾を抱えている。本作は、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンターを務める女性が「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語を通じて、華やかな世界の裏側に潜む孤独や犠牲、そして自己を取り戻すための闘いを痛切なリアリティで描く。監督は『淵に立つ』で第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で審査員賞を受賞し、前作『LOVE LIFE』で第79回ヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門に選出されるなど、世界的に評価される深田晃司。実際の裁判に着想を得て約10年を費やし、企画・脚本も手掛けた。主演は元・日向坂４６の齊藤京子が映画初主演で、アイドルの内面的な葛藤をリアルに体現。共演には倉悠貴、唐田えりか、津田健次郎ら実力派俳優陣が集結し、作品に深みを与える。



劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のリアリティに注目！

主演の齊藤京子をはじめ、劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」は、「私立恵比寿中学」の仲村悠菜、 音楽家として3枚のアルバムをリリースしている小川未祐、元「STU48」でキャプテンを務めた今村美月、「いぎなり東北産」の 桜ひなのという現役アイドル・元アイドルを中心に構成され、徹底したリアリティを追求。音楽プロデューサーにはYUKI 、中島美嘉、 Aimer らのプロデュースで知られる「agehasprings」の玉井健二を迎え、劇中で披露されるアイドルソング・劇伴を制作。振付には数々のアイドルやアーティストの振付を手掛けた竹中夏海が参加。音楽、ダンス。ライブステージ、グッズなど、アイドルの世界を徹底的にリアルに表現し、その光と影を紡ぎだした。

≪公開日： 2026年1月23日（金）／公開館数 118館≫

■商品データ■ ※商品仕様、デザインは予告なく変更になる場合がございます。

恋愛裁判 Blu-ray 8,250円（税抜：7,500円）

恋愛裁判 DVD 価格：7,150円（税抜：6,500円）

恋愛裁判 Blu-ray[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/45_1_fbf4715a146c222255c7aef47641e153.jpg?v=202603120151 ]恋愛裁判 DVD[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/45_2_75485953d9e7291a9f36e764267d6daf.jpg?v=202603120151 ]

Blu-ray＆DVD 2026年6月17日(水)レンタル開始！

※レンタル版は通常版の本編ディスクと同内容となります。

発売・販売元：東宝

(C)2025 「恋愛裁判」製作委員会

■オリジナル特典（無償特典）一覧■

※デザインや仕様等は変更になる場合がございます。

※特典の詳細は各販売店サイトをご確認ください。

■作品紹介■

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/45_3_5c1c7c25de0c5f2860ffd9ebd43fa2dd.jpg?v=202603120151 ]

■ストーリー

“推し”がいる全ての人に捧ぐ―アイドルが「恋」をすることは「罪」なのか？実際の裁判から生まれた「心」を縛るルールに迫る問題作！

人気急上昇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」でセンターを務める山岡真衣は、中学時代の同級生・間山敬と偶然再会し、恋に落ちる。アイドルとして背負う「恋愛禁止ルール」と、抑えきれない自身の感情との間で葛藤する真衣。しかし、ある事件をきっかけに、彼女は衝動的に敬のもとへと駆け寄る。その 8 カ月後、事態は一変。所属事務所から「恋愛禁止条項違反」で訴えられた真衣は、事務所社長の吉田光一、チーフマネージャーの矢吹早耶らによって、法廷で厳しく追及されることとなる。

■キャスト＆スタッフ

齊藤京子 倉悠貴

仲村悠菜 小川未祐 今村美月 桜ひなの

唐田えりか 津田健次郎

企画・脚本・監督：深田晃司

共同脚本：三谷伸太朗 音楽：agehasprings

主題歌：「Dawn」yama(Sony Music Labels Inc.）