ANA国際線ファーストクラス全路線にて、4月より「BAKUNE」提供

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、全日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：井上慎一、以下「ANA」）と協業し、ANA国際線ファーストクラスの全路線において2026年4月頃より、リカバリーウェア「BAKUNE（バクネ）」を提供いたします。長距離移動時のサポートを通じて、空の旅における「フライトコンディショニング」という新たな価値の創出を目指してまいります。

昨今、通信環境の飛躍的な向上により、フライト中を含むあらゆる移動空間での過ごし方が多様化しています。常時接続が可能となったことで利便性が高まる一方、移動時間が「業務を行える時間」へとシフトするなど、心身の休息を確保することが困難な状況も生じています。

こうした背景を受け、ビジネスパーソンをはじめ、移動時間も大切にするすべてのお客様に向けて、目的地到着後のパフォーマンスを最大化するための「コンディショニングの時間」へと価値転換を図るべく、ANAとテンシャルは2025年7月、国際線ファーストクラスの一部路線にて「BAKUNE」を提供いたしました。その際、お客様から多くのご好評と再提供を望むお声をいただいたことから、この度、国際線ファーストクラス全路線における通年での提供が決定いたしました。

本取り組みでは、限られたフライト時間内での疲労回復サポートを目的とし、「BAKUNE」を機内アメニティウェアとして導入いたします。ANAが提供する上質なプライベート空間と、テンシャルが持つウェルネスの知見を融合させることで、移動しながら身体を整える「フライトコンディショニング」という新しい文化の提案を推進してまいります。

ご提供概要

対象路線：ANA国際線全路線

対象クラス：ファーストクラス

開始時期：2026年4月頃

ご提供品：

・【一般医療機器】BAKUNE Dry ロングスリーブ・ロングパンツ（ANAオリジナル）

速乾性の高いドライ素材で、睡眠中の汗による不快感を軽減。汗をかいても肌に残りにくく、さらっとした着心地が続きます。

・【一般医療機器】BAKUNE スウェット ロングスリーブ・ロングパンツ（ANAオリジナル）

シアバター加工による軽くやわらかな肌触りが魅力。ストレッチ性が高く、動きやすい一着です。

※ホノルル線：日本発便はドライタイプ、海外発便はスウェットタイプ／ホノルル線以外：日本発便はスウェットタイプ、海外発便はドライタイプ

※お持ち帰り可能

サイズ：M、L、XL

色：ネイビー

これまでの取り組み

▼24年4月

ビジネスジェット機へ「BAKUNE」「BAKUNE EYE-MASK」を提供

ANAビジネスジェット株式会社と協業で、ビジネスジェットのお客様にテンシャル製品を提供し、フライト中のコンディショニングをサポートする取り組みを実施。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000032370.html

TENTIAL、ANAビジネスジェット株式会社と協業。プライベートジェットの乗客向けにコンディショニング製品を提供

▼24年7月より順次、免税店POP UPまたは常設展開

羽田空港での免税店展開を皮切りに、成田免税店POP UP Store、国際線機内販売でも取り扱い実績あり。特に免税店で取り扱っているNeck PillowやBAKUNE スウェットは好評を得ています。

▼24年9月／25年1月・5月

ANA グループの従業員を対象に睡眠セミナーを開催

シフト勤務が多く身体的負担の大きいANAグループ社員向けに、テンシャルによる睡眠セミナーを定期的に開催するなどANAが提唱する健康経営もサポートしています。

〇参加者の声

「シフト勤務の中で良い睡眠をどのように取り入れていくか勉強になった。」「睡眠の大切さを改めて確認でき、生活改善に取り組もうと思えた。」など、睡眠環境の改善やコンディショニングの向上へのポジティブなコメントが多く寄せられました。

参考：https://note.tential.jp/n/nc1c451b9f6a7

セミナーの様子について

▼25年7月

ANA国際線ファーストクラスの対象路線で提供

ビジネスジェットでの好評を得て、より多くの利用客にこの革新的な価値を提供するために、羽田―ニューヨーク、および羽田―サンフランシスコの国際線ファーストクラスでも「BAKUNE」のテスト導入を実施しました。

期間：7月1日（火）より1カ月間程度（在庫が無くなり次第終了）

対象路線：NH160 羽田 - ニューヨーク便／NH108 羽田 - サンフランシスコ便

取り扱い製品：「BAKUNE」上下セット（スウェットシャツ、 スウェットパンツ）

カラー：ネイビー／サイズ：M・L・XL

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/351_1_8cafab3227a1c3494f18c37da1a5bb0c.jpg?v=202603120151 ]