本日発売！DreamWorksの世界的人気アニメ 『ギャビーのドールハウス』がNintendo Switch(TM) / PS4(R) / PS5(R)向けゲームになって登場！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、テレ東系列の放送（毎週土曜あさ9時30分から放送中）やNetflix、YouTube、そして映画などで大人気のアニメ『ギャビーのドールハウス』のゲーム、『DreamWorks ギャビーのドールハウス：パーティーへようこそ』を本日2026年3月12日（木）よりNintendo Switch(TM) / PlayStation(R)️4 / PlayStation(R)️5向けに、販売を開始することをお知らせいたします。

また、同日発売予定のNintendo Switch(TM)向けパッケージ版も本日より販売開始しておりますので、合わせてお知らせいたします。

明日3月13日（金）には、世界中で大ヒットを記録している映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』の日本公開も控え、日本中がギャビーとネコちゃんたちで話題沸騰中！

映画で描かれるワクワクに溢れた世界に魅了されたら、今度はあなたがコントローラーを握ってドールハウスへ飛び込む番！ 映画館にお出かけする前も、帰ってきた後も、お家で家族やお友達と一緒に、ゲームの世界で最高のパーティーをお楽しみいただけます。

■『DreamWorks ギャビーのドールハウス：パーティーへようこそ』PV[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GKGhkJ57ELI ]

■ギャビーやパンディ・ポーズといっしょに最高のパーティーを開こう！

みんなも魔法のネコ耳をつけて、ニャンべーターに乗って、ニャンタスティックな大冒険が始まる～！

最初にやって来たのは、ママ・ボックスとベビー・ボックスのいるクラフト島。家にあるもので創造力を働かせてね。

次に訪れるのは、キティ・フェアリーのいる妖精さんのお庭。

ふわふわ空を飛ぶなんてステキじゃない？ DJキャットニップもそう思うよ。

ミュージックルームでノリノリに踊って、ニャンコ星までひとっ飛び。

どんなパーティーにもニャンぺきなケーキが必要だよね。ケーキーといっしょにおかしの山でグミ虫、クッキー、スプリンクルを探そう。

今度はプレイルームに急げ。カーリタが障害物を飛び越えたり、スポンジブロックの下をすり抜けたり、フープをくぐったりする方法を教えてくれるよ。

マーキャットといっしょにマーメイドランティスに飛びこんだら、宝箱が見つかるかも。

いろんなことにチャレンジして、1人でも協力プレイでもミニゲームを楽しもう！

パーティーのアイテムが見つかると、ギャビーをカスタマイズできる衣装がもらえるよ。

宇宙服にキラキラをプラスして、仕上げにシェフの帽子をかぶれば、とびっきりのファッションのできあがり！

どのコーナーにも、学び、遊び、創造するチャンスがいっぱい！

ギャビーやネコちゃんたちといっしょに、ダンスしたり、絵を描いたり、お料理やクラフトを楽しもう。みんなぜひ来てね！

■Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版も3月12日（木）発売！

『DreamWorks ギャビーのドールハウス：パーティーへようこそ』はNintendo Switch(TM)向けのパッケージ版も3月12日（木）に販売いたします。

全国の各販売店にて、発売中です。

販売店については、下記ページよりご確認ください。

▼『DreamWorks ギャビーのドールハウス：パーティーへようこそ』ページ

https://phoenixx.ne.jp/work/gabbysdollhouse/

▼『DreamWorks ギャビーのドールハウス：パーティーへようこそ』はここがおすすめ

●ちっちゃくなって、ギャビー＆パンディ・ポーズと遊ぼう

ギャビーになってソロでプレイするか、パンディ・ポーズを加えて友達といっしょにローカル協力プレイができるよ。

●好きなように探検

クラフトルームから始まり、ニャンべーターに乗ってプレイルーム、バスルーム、キッチン、パーティールーム、お庭に行ってみよう。どの場所も魔法でいっぱい。

●ギャビーのネコちゃんたちとパーティー

パンディ・ポーズ、ケーキー、マーティ・ザ・パーティーキャット、キャットラット、マーキャット、DJキャットニップ、キティ・フェアリー、ピロー・キャット、カーリタ、ベビー・ボックス、ママ・ボックスが待ってるよ。

●想像の世界をどこまでも

ギャビーのドールハウスを探検しながら、楽しいアクティビティやミニゲームに挑戦しよう。

●ギャビーといっしょに学んで成長

小さな手にぴったりの簡単ゲーム操作で、創造力を働かせて新しいホビーに挑戦。

●おしゃれしてお祝い

ギャビーの外見をカスタマイズして、お部屋ごとにニャンタスティックな衣装を作ってね。

＜『ギャビーのドールハウス』とは＞

ギャビーは魔法のネコ耳をつけると、体が小さくなって不思議なドールハウスの中に入って遊べちゃう！そこにはかわいいネコちゃんたち、ぬいぐるみ、おもちゃ…すてきなアイテムがいっぱい。いつもいっしょにいるぬいぐるみのパンディや、クールなキャットラット、かしこいマーキャット、ほかにもたくさんのお友達と、魔法のお部屋で楽しい冒険をする、幼児向けテレビシリーズです。

テレ東系列6局ネットにて毎週土曜あさ9時30分から好評放送中！TVer・ネットもテレ東にて無料見逃し配信。

ブランド公式WEBサイトはこちら https://gabbysdollhouse.jp/

ブランド公式サイInstagramはこちら https://www.instagram.com/gabbysdollhouse_japan

また、初の映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』が2026年3月13日（金）全国公開！

映画公式WEBサイトはこちら https://gabbysdollhouse-movie.jp/

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/310_1_ebad466671540845e407db854f7fdde8.jpg?v=202603120151 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――