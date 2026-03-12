2WAYサーキュレーター（RC-AA30） 新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、本体に内蔵された象印独自の「スマートルーバー」により2種類の風を自動で切りかえる、2WAYサーキュレーター（RC-AA30）を2026年4月11日より発売いたします。

【開発背景】

記録的な猛暑が常態化する中、現代の住環境における「涼」の取り方も変化しています。かつては扇風機の風を直接浴びるスタイルが主流でしたが、現在はエアコンの冷気を効率よく循環させるサーキュレーターへと需要がシフト。さらに、冬場の暖房との併用や通年の衣類乾燥など、その役割は季節を問わないものへと広がりを見せています。

開発にあたり当社が着目したのは、サーキュレーターを「扇風機代わり」として直接体に風を当てて使用するユーザーのリアルな実態です。しかし、「やわらかく近距離に伝わる」扇風機の風と違って「強くまっすぐ進む」サーキュレーターの風は、長時間体に当て続けるには不向きという課題がありました。この性質の異なる2種類の風を1台で叶えられないか。その挑戦から生まれたのが「2WAYサーキュレーター」です。

新製品は、本体に内蔵された当社独自の「スマートルーバー」が動いて、2種類の風を切りかえられます。ルーバーが出ている時は風が整流されてまっすぐ進む強い風（サーキュレーター）になり、ルーバーが収納されると風が広がってやわらかく心地よい風（扇風機）になります。また、これら2種類の風を自動で切りかえ、首振り運転をしながら空気循環を行うこともできます。遠くの天井や壁まで風を送るだけでなく、本体の近くの空気も動かすことで、部屋全体の空気を効率よく循環させます。

【主な商品特長】

- 2つの風を自動で切りかえる 象印独自（技術）の「スマートルーバー」本体に内蔵された象印独自の「スマートルーバー」が動いて、2 つの風を切りかえます。ルーバーが出ている時は、風が整流されるので、強くまっすぐ進むサーキュレーターの風を生み出します。ルーバーが出ていない時は、やわらかく心地いい扇風機のような風を生み出します。- 大風量でしっかり空気を循環させる適用床面積（目安）～30畳（50平方メートル ）※1

吸気面積を広くして多くの空気を取り込み、奥行きのある羽根で一気に送り出すことで、大風量を実現しています。

※1 標準モードの場合。適用床面積は当社基準による目安です。サーキュレーターモードの場合は～23 畳（38平方メートル ）です。環境により異なります。

【商品画像】

- 選べる3つの自動モード（標準・夏・冬）モードを選ぶだけで、自動で運転してくれるので、簡単に使いこなせます。- 標準モード：象印独自の2つの風を組み合わせて部屋全体の空気循環を自動で行います。「サーキュレーターの風」と「扇風機の風」を自動で切りかえ、首振り運転をしながら空気循環を行います。遠くの天井や壁まで風を送るだけでなく、本体近くの空気も動かすことで、部屋全体の空気を効率よく循環させます。- 夏モード ：冷房機器と組み合わせて使用する時に便利なモードです。下向きの首振りをメインとすることで、床にたまりやすい冷たい空気を効率的に動かします。- 冬モード ：暖房機器と組み合わせて使用する時に便利なモードです。上向きの首振りをメインとすることで、天井など部屋の上部にたまりやすい暖かい空気を効率的に動かします。- 細かく選べる「風量10段階切りかえ」DCモーターを搭載しているため、お部屋のサイズに合わせて風量を細かく調整できます。- 狙いたい角度に設定できる上下左右首振り設定上下の首振り角度は4 パターン、左右の首振り角度は3 パターンから選べます。- 選べる衣類乾燥モード部屋干しの洗濯物を乾かす際に活躍します。衣類の量に応じて2つのモードを選択できます。洗濯物が少ない時は「スポット」モードで素早く乾かし、多い時は「ワイド」モードで効率よく乾かします。- お手入れ簡単「分解水洗い」前ガード、後ろガード、羽根は分解水洗いできるので、お手入れが簡単。工具を使わず分解できるので、いつでもすっきりきれいにお手入れできます。※2※2 水中に放置しないでください。- 便利なリモコンつき離れた場所から操作できて便利です。リモコンの背面にマグネットが内蔵されていて、本体に取りつけられるので、なくしてしまう心配もありません。- 入切タイマーつきそれぞれ2・4・6・8時間の4段階から選択できます。- 分解時の誤作動を防ぐ安全設計後ろガードがはずれている状態では電源が入らない安全設計です。- 寝室など暗い空間でも使いやすい消灯モード※3※3 入タイマー設定中はタイマーランプのみ点灯します。- 操作音を消せるサイレントモード2WAYサーキュレーター（RC-AA30）左よりグレー、ホワイト

【その他商品特長】

【商品仕様】

