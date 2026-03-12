株式会社シャノン

株式会社シャノンは、3月26日(木)と4月15日(水)に株式会社キャップドゥー・ジャパンが主催するウェビナー、月額3万円から始める「続けられる」kintone連携MA「シャキーン」とはに登壇いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://www.capdo.info/seminar-20260326-0415

■ウェビナー内容

１.導入企業が明かす「実運用までの軌道修正」の全記録

一般的なセミナーでは語られない、導入後のミスマッチや運用上のハードルを公開。

多機能MAを導入した結果、何がボトルネックとなったのか？

組織としてどう乗り越えたのか？

「キャップドゥー・ジャパン」の実体験から、理想と現実のギャップを埋めるための具体的なプロセスを共有します。

２.経営・現場・組織の3視点で捉える「MA選定の最適解」

ベンダー推奨の機能比較ではなく、経営層・営業・マーケティングの各視点で重視すべき「真の選定基準」を提示します。

複数のツールを自ら検討・運用した経営者の視点から、自社の組織規模やフェーズに最適なツールを見極めるための「独自の判断軸」を解説します。

３.kintone連携による「一気通貫の営業プロセス」構築

「kintoneとMAの連携が、いかに営業効率を最大化させるか」を、実際の運用画面とデータフローを用いて解き明かします。

営業へのリアルタイム通知から商談進捗の可視化、精度の高い効果測定まで。 既存のkintone環境を最大限に活かし、明日から着手できる具体的な業務スキームを提示します。

■開催概要

- タイトル：月額3万円から始める「続けられる」kintone連携MA「シャキーン」とは- 開催日時：3月26日(木)13:30～14:30、4月15日(水)13:30～14:30- 参加費 ：無料- 申込URL：https://www.capdo.info/seminar-20260326-0415■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp